Debates das eleições 2026: veja calendário, datas e regras dos principais debates presidenciais - (crédito: BBC Geral)

Com a reta final das convenções partidárias, etapa em que os partidos definem seus candidatos para as eleições de 2026, começa a tomar forma o calendário de debates eleitorais.

Neste ano, estão previstos quatro debates presidenciais no primeiro turno, que acontecerá no dia 4 de outubro.

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O primeiro confronto entre os presidenciáveis será realizado em 23 de agosto, em um pool formado por Band, TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan.

Até o momento, 11 candidatos oficializaram a intenção de concorrer ao Palácio do Planalto, mas a lista definitiva só será conhecida após o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, cujo prazo termina em 15 de agosto.

Além dos debates, as emissoras também preveem entrevistas com os candidatos.

Ainda há dúvidas sobre a participação de todos os candidatos nos debates, já que cada organizador adota critérios próprios para definir os convidados — e os próprios candidatos também podem optar por não comparecer.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto e disputará sua sétima eleição presidencial, afirmou no fim de julho que não vai participar de debates "se for pra ouvir bobagem".

Já Flávio Bolsonaro (PL), seu principal adversário na disputa deste ano, sinalizou que só participará dos debates em que Lula estiver presente.

Confira a seguir o calendário e o que está previsto para cada encontro.

23 de agosto (domingo): Band (com transmissão em pool com TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan).

Band (com transmissão em pool com TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan). 14 de setembro (segunda-feira): Consórcio A Hora da Decisão (CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV).

Consórcio A Hora da Decisão (CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV). 27 de setembro (domingo): Record.

Record. 1º de outubro (quinta-feira): Globo.

Debate da Band (23/8)

O primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República será realizado pela Band, em parceria com TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan, no dia 23 de agosto, um domingo, às 20h.

O encontro estava inicialmente previsto para 16 de agosto, mas foi remarcado. A alteração teria como objetivo ampliar as chances de participação do presidente Lula, cuja presença ainda não foi confirmada oficialmente.

O debate terá transmissão também pelo YouTube e contará com uma Sala Digital para acompanhar dados e tendências em tempo real.

A Band mantém a tradição de realizar os primeiros confrontos presidenciais e também já confirmou a realização do primeiro debate do segundo turno para o dia , caso a eleição avance para uma nova etapa.

As regras sobre o debate ainda não foram divulgadas.

Consórcio A Hora da Decisão (14/9)

Além dos debates organizados por emissoras de televisão, a campanha de 2026 terá uma novidade: um consórcio inédito de veículos de comunicação chamado A Hora da Decisão.

Formado por 11 empresas de diferentes plataformas — CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV —, o grupo promoverá debates entre candidatos à Presidência da República no primeiro e no segundo turno.

O primeiro encontro está marcado para 14 de setembro, uma segunda-feira.

Os debates serão transmitidos simultaneamente pela televisão aberta e por assinatura, rádio, portais de notícias e plataformas de streaming.

O grupo também prevê debates entre candidatos aos governos estaduais no primeiro e no segundo turno. As regras ainda não foram divulgadas.

Record (27/9)

A Record realizará um debate entre os candidatos à Presidência da República em 27 de setembro, às 21h, após o programa Domingo Espetacular.

A emissora também prevê um segundo debate presidencial em 18 de outubro, caso a eleição chegue ao segundo turno.

Além dos debates, a Record fará entrevistas com os presidenciáveis entre 15 e 21 de setembro, dentro do Jornal da Record, além dos candidatos ao governo.

As regras sobre o debate ainda não foram divulgadas.

Globo (1/10)

A Globo realizará o último debate presidencial antes do primeiro turno em 1º de outubro, numa quinta-feira, logo após o Jornal Nacional.

O encontro ocupará a faixa normalmente destinada à novela das 21h e terá transmissão simultânea pela GloboNews e pelo g1.

A emissora também terá uma nova dinâmica nas entrevistas com os candidatos à Presidência: os encontros serão realizados após o Jornal Nacional, e não mais dentro do telejornal.

No primeiro turno, as entrevistas serão conduzidas por César Tralli e Renata Vasconcellos a partir de 24 de agosto.

As regras sobre o debate ainda não foram divulgadas.

Quais candidatos podem participar dos debates?

Pela legislação eleitoral, têm participação garantida nos debates transmitidos por emissoras de rádio e televisão os candidatos filiados a partidos, federações ou coligações que tenham ao menos cinco representantes no Congresso Nacional.

Entre os pré-candidatos anunciados para a disputa presidencial de 2026, se enquadram nesse critério Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Os demais candidatos podem ser convidados pelas emissoras e pelos organizadores dos debates.

As regras de cada confronto devem ser definidas em acordo entre os partidos e as emissoras responsáveis pela transmissão e comunicadas à Justiça Eleitoral.

No primeiro turno, os debates podem ser realizados até as 7h da sexta-feira anterior ao dia da eleição. Em caso de segundo turno, os encontros não podem ultrapassar a meia-noite da sexta-feira anterior ao pleito.