'Lutei contra o vício em pornografia enquanto me preparava para as Olimpíadas'

Woodward fez parte da equipe de saltos ornamentais do Reino Unido nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 - (crédito: Getty Images)

Um ex-saltador ornamental da equipe olímpica do Reino Unido revelou que ficou viciado em pornografia na internet ainda quando era criança. Freddie Woodward, que competiu nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, disse que, no auge de seu vício, visitava sites adultos várias vezes ao dia.

Hoje, o jovem de 30 anos, de Sheffield, está pedindo que os adolescentes recebam mais educação sobre o vício em pornografia — algo que não seja "baseado na vergonha, mas que seja honesto e fundamentado em evidências".

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Woodward afirma que se sentia "sujo" depois de usar pornografia online. Ele disse esperar que agora, ao falar abertamente sobre o assunto, possa encorajar outras pessoas a buscarem ajuda.

Em junho, o governo britânico afirmou que empresas de tecnologia como Apple e Google precisarão instalar softwares para impedir que crianças tirem, enviem ou visualizem imagens sexualmente explícitas em seus celulares e outros dispositivos.

Woodward disse que sua carreira no salto ornamental começou aos sete anos de idade, quando olheiros de um clube da cidade visitaram sua escola primária.

"Eu não conseguia chutar uma bola de futebol nem que minha vida dependesse disso, então me pareceu uma ótima oportunidade. Me adaptei imediatamente", disse ele.

No ensino médio, Woodward já competia internacionalmente e treinava 20 horas por semana na piscina e na academia.

Ele disse que foi por volta dessa época que descobriu a pornografia na internet. Aos 12 anos, ele já acessava regularmente o que descreve como sites "explícitos".

"Sou da primeira geração a ter acesso a pornografia na internet de alta velocidade."

"Percebi que tinha um problema com relação as tarefas e exames escolares. Toda vez que eu parava para estudar, tudo o que eu queria fazer era abrir esses sites."

Getty Images Woodward fez parte da equipe de saltos ornamentais do Reino Unido nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016

Os pais de Woodward se divorciaram quando ele tinha sete anos. Ambos eram bastante envolvidos em sua criação, mas ele acha que eles não tinham conhecimento da extensão de seu uso de pornografia.

Ele acredita que a maioria dos pais presume que os filhos — especialmente os meninos — podem se deparar com pornografia na adolescência, "mas é uma conversa difícil de se ter".

Aos 20 anos, Woodward já havia conquistado uma medalha de bronze nos Jogos da Commonwealth, era medalhista de prata no Campeonato Europeu Júnior e realizado seu sonho de infância de representar o Reino Unido nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016.

Mas, à medida que sua carreira crescia, o mesmo acontecia com seu consumo de pornografia. Ele relatou acessar sites adultos todos os dias e, em uma ocasião, "dez vezes em um único dia".

"Se eu tivesse tido um treino ruim, [a pornografia] era sempre algo ao qual eu podia recorrer", disse ele.

Por volta da mesma época, ele também começou a compartilhar com estranhos vídeos e fotos suas nuas, em plataformas como Facebook e Instagram, porque isso lhe dava "mais emoção".

"Eu estava fazendo algo claramente irresponsável, mas não me importei", disse ele.

Não demorou muito para que essas imagens vazassem na internet. Woodward só descobriu quando sua namorada na época, que morava no exterior, ligou para confrontá-lo e terminar o relacionamento.

"Fiquei muito envergonhado e arrasado. Simplesmente não sabia como lidar com isso. O pior de tudo era que eu ainda não conseguia parar de assistir pornografia. Eu não conseguia parar."

Ele disse que o vício começou a afetar gravemente sua saúde mental, como se estivesse sempre carregando uma "enorme bola de vergonha".

Após seis anos, o atleta finalmente conseguiu se livrar do vício no ano passado. Ele percebeu que precisava mudar sua mentalidade, deixando de ser alguém que tenta parar de assistir à pornografia para se tornar "alguém que não assiste à pornografia".

BBC Freddie Woodward e Chika Izumi se conheceram em um navio de cruzeiro há sete anos

Desde que se aposentou das competições de saltos ornamentais, Woodward tem viajado pelo mundo produzindo vídeos para as redes sociais sobre gastronomia e cultura com sua namorada, Chika Izumi, ex-atleta de nado sincronizado da seleção japonesa.

O casal se conheceu há sete anos em um navio de cruzeiro onde trabalhavam como artistas aquáticos.

Izumi, de 33 anos, disse que Woodward se abriu com ela sobre seus problemas com pornografia alguns meses após o início do relacionamento.

"Eu pensei 'OK, acho que há um problema' — mas não me opus a isso", disse ela. "Me mantive neutra em relação ao assunto."

Perguntada sobre se está preocupada com o fato dele compartilhar sua história publicamente, ela disse que o apoia "100%".

"Estou muito orgulhosa dele, sinceramente — e estou muito feliz que ele tenha feito isso. Sei que ele vai ajudar muitos meninos e homens. Não consigo acreditar na coragem dele por falar com o mundo todo."

Aumento de casos

A Associação Britânica de Aconselhamento e Psicoterapia (BACP) afirmou ter observado um aumento significativo no número de pessoas que buscam ajuda para o uso descontrolado de pornografia.

Em uma pesquisa com 3 mil de seus membros, 53% daqueles que trabalham com homens disseram estar percebendo mais casos relacionados à pornografia.

A psicoterapeuta Paula Hall fundou o Laurel Centre, um centro especializado em vícios em sexo e pornografia há 15 anos.

"É sem dúvida um problema que está explodindo na sociedade, e estamos lutando para entender como contê-lo", disse ela.

Hall afirma que um dos desafios é a relutância da sociedade em falar sobre o assunto e reconhecer quando o consumo de pornografia passa a ser um comportamento viciante.

"Precisamos de recursos disponíveis para ajudar as pessoas caso isso esteja atrapalhando seus relacionamentos ou estudos", disse ela.

Um porta-voz do Departamento de Saúde e Assistência Social disse: "É preocupante ouvir relatos de indivíduos que se tornam viciados em pornografia em uma idade tão jovem."

"Isso reforça a importância das leis de segurança online que implementamos para impedir que crianças acessem conteúdo prejudicial."