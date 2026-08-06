Cármen Lúcia participa de evento gratuito da BBC em SP sobre desinformação

Juliana Cunha, Nina da Hora, Estela Aranha e Marcela Castro participarão de um painel que vai discutir inteligência artificial, democracia e o futuro da credibilidade - (crédito: Divulgação)

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia participará, no dia 14 de agosto, em São Paulo, de um evento gratuito promovido pela BBC World Service e pela BBC News Brasil sobre os desafios do combate à desinformação no país. A ministra será um dos destaques do fórum BBC World Service: Trust is Earned – O Desafio da Credibilidade.

O evento gratuito reunirá jornalistas, pesquisadores, educadores, criadores de conteúdo, especialistas em tecnologia, representantes da sociedade civil e autoridades públicas para discutir caminhos para enfrentar o avanço da desinformação no Brasil e no mundo.

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Cármen Lúcia participará da sessão de encerramento do evento, em uma conversa sobre democracia, integridade eleitoral, violência política de gênero e desinformação.

A programação reunirá debates sobre os impactos da inteligência artificial na democracia e na credibilidade, a responsabilidade e o alcance de influenciadores digitais na era da desinformação, e o avanço de redes de abuso e misoginia online contra mulheres.

Entre os nomes confirmados para os painéis estão a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha, a cientista da computação e fundadora do Instituto da Hora, Nina da Hora, a Diretora de projetos especiais da SaferNet Brasil, Juliana Cunha, e a delegada Lisandrea Salvaregio Colabuono, chefe da Divisão de Operações Digitais e Articulação.

Todos os painéis terão a presença de jornalistas da BBC News Brasil e da equipe de combate à desinformação da BBC World Service, no Reino Unido.

O evento também buscará compartilhar a expertise da BBC no combate à desinformação com educadores e professores que já lideram ou têm interesse em projetos de educação midiática em suas escolas.

Segundo Kevin Ponniah, diretor regional para as Américas da BBC World Service, o fórum reflete o compromisso da BBC em combater a desinformação, apoiar a educação midiática e ajudar pessoas de todas as idades a avaliar criticamente as informações com as quais se deparam diariamente.

"Em um mundo em que somos bombardeados por desinformação em múltiplas plataformas ao longo do dia, o 'Trust is Earned' abordará alguns dos desafios enfrentados pelo público e pelos jornalistas, além de apresentar caminhos para navegar pelo novo cenário da informação."

Divulgação Juliana Cunha, Nina da Hora, Estela Aranha e Marcela Castro participarão de um painel que vai discutir inteligência artificial, democracia e o futuro da credibilidade

A programação prevê ainda oficinas de educação midiática. "As sessões interativas mostrarão como a BBC utiliza processos de verificação em seu jornalismo em todo o mundo, explicando não apenas o que sabemos, mas como chegamos a essas conclusões", acrescenta Ponniah.

"Os participantes poderão aplicar essas técnicas e conceitos de educação midiática ao que leem, assistem ou ouvem."

Ofertas e vagas limitadas

As atividades serão realizadas em português e inglês, mas haverá tradução simultânea disponível durante todo o evento. O fórum será realizado no Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo. Clique aqui para se inscrever.

Além da programação principal, haverá uma oficina de OSINT (sigla em inglês para Inteligência de Fontes Abertas). Os interessados deverão se inscrever previamente pelo e-mail trustisearned.forum@bbc.co.uk e levar o próprio computador para participar do treinamento. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.