EUA usam referência ao Homem-Aranha para promover prisões e deportações

Montagem compartilhada pela Casa Branca associa a atuação do Serviço de Imigração ao universo dos quadrinhos - (crédito: Reprodução/Instagram/Casa Branca)

A Casa Branca publicou na conta oficial do governo no Instagram uma imagem que faz referência ao Homem-Aranha para divulgar a atuação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE). A publicação ocorre em meio a um recorde de detenções realizadas pelo órgão.

A imagem mostra uma fila de homens envolvidos por uma teia, em referência ao personagem. Sobre a montagem, aparece a mensagem: "Estrangeiros ilegais criminosos serão capturados e deportados".

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A frase original utiliza o termo "alien", que no sistema jurídico dos Estados Unidos é usado para se referir a imigrantes sem documentação, mas também significa alienígenas.

Na legenda da publicação, a Casa Branca escreveu: "Os amigáveis agentes do ICE da sua vizinhança".

Nos comentários, usuários marcaram a Sony Pictures e a Marvel, questionando se as empresas autorizaram o uso da imagem da franquia e dos quadrinhos. Há sete dias em cartaz, Homem-Aranha: Um Novo Dia, tornou-se o filme com a maior bilheteria em 2026. A sequência do herói já acumula mais de U$1,1 bilhão arrecadados mundialmente.

A postagem foi divulgada no momento em que o ICE registra um recorde no número de detenções. No último mês, autoridades federais de imigração detiveram mais de 10 mil pessoas em cinco dias após líderes da agência ordenarem que os altos funcionários do ICE concentrassem mais os esforços de seus agentes na captura de imigrantes que pretendem deportar.

O professor brasileiro de jiu-jítsu Thiago Brito, de 34 anos, foi preso no Aeroporto Internacional da Filadélfia em 24 de julho, quando tentava embarcar para a Flórida, onde seus alunos participariam de um torneio de jiu-jítsu. Para ajudar a custear a defesa jurídica de Thiago, que inclui honorários de advogado de imigração, despesas judiciais e taxas de processos, a academia organizou uma vaquinha.

Em julho, o ICE atirou e matou um motorista colombiano no Maine e outro em Houston, no Texas. Além dos dois baleados, um terceiro homem morreu na mesma semana durante um confronto com agentes de imigração. O mexicano, de 28 anos, não resistiu ao ser atropelado por uma carreta enquanto fugia de agentes de imigração e de outros policiais federais.