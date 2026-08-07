'Estava conversando com minha professora quando ela foi baleada': aluno de 14 anos mata cinco professores e os avós na Tailândia

A escola Debsirin, na região metropolitana de Bangkok, na Tailândia, viveu cenas de pânico - (crédito: Getty Images)

Pelo menos cinco pessoas morreram em um ataque a tiros em uma escola localizada nas proximidades da capital da Tailândia, Bangkok, segundo relatos da imprensa local com base em informações da polícia do país.

O autor dos disparos teria sido um aluno de 14 anos, que cursava o nono ano e também tirou a própria vida.

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Uma testemunha contou como o atirador percorreu diversas salas de aula, até disparar contra um professor.

Uma aluna do oitavo ano declarou à jornalista da BBC News Thanyarat Doksone que estava de pé, em frente à professora, quando veio o disparo.

"Ela estava falando comigo quando apareceu [o autor do ataque] e disparou nela. Não consegui ver mais nada além de uma nuvem de pó", contou ela.

"Ele ia passando de uma sala para outra. Minha carteira ficava muito perto da professora. Precisei pular a grade da escola para escapar com outros amigos."

As cinco pessoas mortas na escola eram professores. O Ministério da Saúde da Tailândia destacou que os avós do responsável pelo ataque também foram encontrados mortos na sua casa, totalizando sete vítimas.

A arma do agressor era uma pistola de 9 mm. Ela pertencia ao seu avô, que também era professor.

Getty Images A escola Debsirin, na região metropolitana de Bangkok, na Tailândia, viveu cenas de pânico

As autoridades solicitaram à população que se mantenha afastada das imediações da escola Debsirin, na cidade de Nonthaburi.

A escola conta com unidades em todo o país e grande prestígio educacional na Tailândia. Seus administradores anunciaram o cancelamento de todas as atividades desta sexta-feira e do sábado (7 e 8/8), devido a uma "situação de emergência".

A escola também pediu doações de sangue em uma publicação no Facebook. Pelo menos 30 pessoas feridas foram hospitalizadas, nove delas em condições críticas.

O atirador

O vice-ministro do Interior tailandês, Polapee Suwanchawee, forneceu mais detalhes sobre o atirador. Ele era um ávido jogador de videogame, segundo as provas coletadas pela polícia na sua residência.

Por outro lado, um professor da escola descreveu o suspeito como um "bom jovem, com bom registro acadêmico" e que não era conhecido por ter conhecimento agressivo.

Acredita-se que o jovem sofresse de "estresse devido aos estudos", segundo informações obtidas pela polícia de um amigo próximo.

O chefe da Polícia Nacional tailandesa, o general Kittiratt Phanphet, declarou à imprensa que os peritos forenses determinaram que os disparos do agressor foram muito precisos, atingindo vários pontos vitais do corpo das vítimas.

Phanphet destacou que a polícia irá investigar como ele conseguiu adquirir tanta destreza no tiro.

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, afirmou que o ataque foi "bem preparado", com "passos e objetivos claros".

O correspondente da BBC no sudeste asiático, Jonathan Head, relembra que este tiroteio se segue a outro ocorrido em uma escola no sul da Tailândia, em fevereiro deste ano.

"Aquele incidente levantou questões — que, sem dúvida, serão novamente apresentadas — sobre a facilidade para conseguir armas de fogo na Tailândia", segundo ele.

Questões sobre o controle de armas na Tailândia

Jonathan Head, de Bangkok (Tailândia) para a BBC News

O tiroteio se prolongou por cerca de uma hora, até que o agressor, um estudante de 14 anos, aparentemente atirou em si próprio.

O namorado de uma das professoras mortas está profundamente abalado com o ocorrido.

"Isso não deveria ter acontecido", declarou ele aos jornalistas, tentando conter as lágrimas.

A Escola Debsirin Nonthaburi fica em uma grande zona urbana com áreas residenciais e comerciais, a norte de Bangkok. Muitas pessoas se dirigem dali para a capital todos os dias.

A escola é muito conhecida no país. Por isso, este incidente terá impactos muito profundos para a comunidade.

Este é o segundo tiroteio escolar registrado na Tailândia este ano. Em fevereiro, o diretor de uma escola e uma estudante foram mortos por uma pessoa de 18 anos armada, durante uma tomada de reféns em uma escola do sul do país.

Em outubro de 2022, um homem de 34 anos, da província de Nong Bua Lamphu (leste da Tailândia) matou 37 pessoas. A maioria delas eram crianças em idade pré-escolar.

Aqui, o verdadeiro problema é que, embora existam restrições para a posse de armas no país, as pessoas ainda conseguem obter armas, de forma legal ou ilegal, com relativa facilidade.

A Tailândia tem um dos índices de posse de armas mais altos do sudeste asiático. O controle de armas já foi objeto de questionamentos, mas não se sabe ao certo se as autoridades tomaram medidas significativas para deter a violência armada no país.