O que é a 'fase lútea' – e por que algumas mulheres se sentem 'mais feias' durante ela

Elena, de 25 anos, diz que seu humor pode ser 'uma montanha-russa' durante a fase lútea do ciclo - (crédito: Elena)

"'Sou só eu ou sou a pessoa mais feia do mundo?'", pergunta uma mulher na casa dos 30 anos para a câmera em um vídeo no TikTok, acompanhado da legenda: "POV [point of view, ou 'ponto de vista']: meninas na fase lútea."

O vídeo já soma 2,4 milhões de visualizações e centenas de comentários.

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"Sou exatamente assim", escreve uma mulher. "Estou com raiva do quanto isso é preciso", comenta outra.

Há milhares de vídeos semelhantes nas redes sociais lamentando os chamados 'luteal uglies' ("feiura da fase lútea", em tradução livre) — as mudanças na aparência e no humor que muitas mulheres dizem experimentar durante a fase lútea do ciclo menstrual.

Essa fase ocorre na segunda metade do ciclo e termina quando a menstruação começa. Nesse período, há uma queda acentuada dos níveis de estrogênio. Mas será que os 'luteal uglies' existem mesmo?

Segundo a médica Louise Newson, clínica geral e especialista em hormônios femininos, essa alteração hormonal pode provocar mudanças na aparência, no sono e no humor.

"Os hormônios afetam a nossa pele, afetam o colágeno. Por isso, muitas pessoas percebem que a pele fica mais ressecada, a aparência perde o viço, podem surgir acne e espinhas", explica Newson. "Também pode haver inchaço e mudanças no formato dos seios."

'Sinto como se meu cérebro funcionasse em câmera lenta'

Elena Elena, de 25 anos, diz que seu humor pode ser 'uma montanha-russa' durante a fase lútea do ciclo

Elena Spaven, de 25 anos, diz que se identifica com os vídeos do TikTok e conta que se sente "extremamente inchada" durante a segunda metade do ciclo menstrual.

"Minha pele fica opaca, com textura irregular e, de modo geral, parece mais cansada. Além disso, meus seios ficam mais pesados e doloridos."

Isso acontece porque, nos dias que antecedem a menstruação, os níveis de estrogênio caem enquanto a progesterona aumenta, estimulando a produção de oleosidade na pele, explica Helen O'Neill, professora associada de genética reprodutiva e molecular da University College London.

Durante essa mudança hormonal, o corpo também retém mais líquidos, o que pode deixar o rosto mais inchado, provocar inchaço generalizado e causar sensibilidade e aumento do volume das mamas.

Elena, que trabalha na área de hospitalidade e também como atriz em Londres, diz que se sente letárgica e "completamente sem motivação" durante a fase lútea.

"Sinto como se meu cérebro estivesse funcionando em câmera lenta. Fico mais desastrada e muito mais esquecida", diz. "Também não tenho tanta vontade de socializar e me sinto para baixo."

Newson afirma que, embora as mulheres estejam começando a falar mais sobre o impacto do ciclo menstrual, muitas ainda não sabem o que fazer em relação a isso.

"Essas mulheres estão realmente sofrendo, e isso afeta a capacidade delas de trabalhar, desempenhar suas atividades, socializar e simplesmente viver", afirma.

Ela acrescenta que a forma como as preocupações das mulheres costumam ser recebidas também pode ser frustrante.

"Você diria para um homem: 'Ah, sua testosterona está baixa, então simplesmente não vá à academia e passe o dia debaixo do edredom'? É inaceitável que as mulheres tenham que conviver com isso."

Segundo Newson, os relacionamentos também podem mudar durante a fase lútea — algo que a jornalista freelancer Henrietta conhece bem.

"Se eu percebo que estou prestes a me irritar com meu parceiro maravilhoso, engraçado e tranquilo, há uma chance enorme de eu não ter tomado café, não ter comido ou estar na fase lútea", diz a jornalista de 30 anos.

Ela conta que isso também afeta suas amizades.

"Com meus amigos, costumo fazer o oposto do que gostaria: ou falo demais e depois me arrependo, ou me isolo deles e também me arrependo."

'Desespero e angústia'

Henrietta Henrietta, de 30 anos, diz que se sente aliviada quando a menstruação chega e a fase lútea termina

Henrietta diz que pode sentir um profundo "desespero e angústia" durante a fase lútea, incluindo a sensação de que é inútil e "flashbacks intensos de situações constrangedoras ou dolorosas" do passado.

Ela conta que seus sintomas — que incluem visão embaçada, dificuldade para lembrar "palavras básicas" durante uma conversa e falta de concentração — podem ser constrangedores no ambiente de trabalho.

Henrietta gostaria que houvesse mais conscientização sobre o tema.

"Ainda existem muitos equívocos sobre como e por que os hormônios afetam a saúde e o bem-estar das mulheres."

Quando a menstruação chega, ela sente alívio.

Segundo Newson, a fase lútea não é algo do qual as mulheres simplesmente conseguem "sair de uma hora para outra". Ela afirma que muitas acabam sendo levadas, de forma equivocada, a acreditar que seus sintomas são normais ou que estão apenas sendo excessivamente emocionais.

Charlotte Charlotte, de 36 anos, diz que os sintomas da fase lútea afetam sua autoconfiança

As pessoas costumam minimizar esses sintomas como sendo "apenas TPM", diz Charlotte Dodds, empresária de 36 anos e mãe de dois filhos. Entre os sintomas que ela enfrenta estão inchaço, espinhas no rosto e dificuldade de concentração.

Segundo Charlotte, essas mudanças podem abalar bastante sua autoconfiança, especialmente ao lidar com clientes. Ela administra a comunidade de negócios 'Baking Bosses', que ajuda pessoas a criar empresas de confeitaria a partir de casa.

"Mas, quando você trabalha por conta própria, como eu, sua agenda não pode simplesmente parar porque seus hormônios estão mudando."

Como lidar com os sintomas da fase lútea

Elena diz que é preciso haver mais informação e debate sobre o ciclo menstrual. Ela só descobriu o que era a fase lútea aos 24 anos, por meio das redes sociais.

Segundo Helen O'Neill, "as mulheres recebem muito pouca educação sobre aspectos fundamentais do funcionamento do próprio corpo".

Tão pouca, que muitas recorrem ao TikTok em busca de ajuda.

Em um vídeo com 2,4 milhões de visualizações, uma jovem pergunta:

"Meninas, o que vocês fazem durante a fase lútea para se sentir melhor? Sinceramente, eu não estou conseguindo mais lidar com isso."

Há milhares de comentários. Uma seguidora sugere "usar roupas largas e evitar o espelho"; outra recomenda "comer chocolate".

Outra usuária escreve que a fase lútea faz com que ela "evite o marido", enquanto uma outra diz que enfrenta esse período assistindo televisão "com uma garrafa de vinho".

Mas esse tipo de conselho pode acabar sendo prejudicial. Então, o que realmente pode ajudar?

Segundo O'Neill, o primeiro passo é entender que a fase lútea é um período "previsível e temporário".

Ela afirma que a alimentação é fundamental nessa fase e que manter uma boa hidratação pode ajudar a reduzir o inchaço.

Também pode ser benéfico diminuir o consumo de alimentos muito salgados, reduzir a ingestão de álcool e manter a prática de atividade física.

Newson acrescenta que evitar alimentos ultraprocessados e bebidas alcoólicas ajuda a reduzir a inflamação no organismo.

Ela recomenda ainda procurar um profissional de saúde caso os sintomas estejam causando muito sofrimento e incentiva as mulheres a insistirem em buscar atendimento adequado.

"Se a pessoa não receber um cuidado que considere adequado na primeira, na segunda ou na terceira consulta, deve procurar outro profissional. Esses sintomas normalmente não desaparecem sozinhos", afirma.