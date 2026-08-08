As crianças invisíveis do Sudão nascidas na guerra e sem registro

El-Fasher e seus arredores ficaram sitiados por 18 meses, e milhares de pessoas escaparam da região a pé - (crédito: BBC)

Aviso: Esta história contém detalhes que algumas pessoas podem considerar perturbadores.

Uma jovem sudanesa de 17 anos segura uma criança pequena nos braços com uma calma profunda que desmente sua idade e as preocupações que ela tem com o futuro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Este meu filho não tem pai, não tem certidão de nascimento e não tem número de identificação nacional", disse Amira, cujo nome foi alterado para proteger sua identidade, à BBC.

Olhando para o filho, ela fala devagar, como se ainda estivesse tentando assimilar os detalhes do que aconteceu desde que a guerra civil eclodiu no Sudão.

Ela e sua família moravam nos bairros da zona leste de El Fasher, uma cidade que ficou sitiada pelas Forças de Apoio Rápido (RSF), um grupo paramilitar que trava uma brutal luta pelo poder com os militares desde abril de 2023.

El-Fasher foi o último bastião do exército na região ocidental de Darfur até cair nas mãos das RSF e milícias árabes aliadas após 18 meses, em outubro passado.

Para as dezenas de milhares de civis presos dentro da cidade, foi um pesadelo – com bombardeios constantes, confrontos e sofrimento devido à falta de alimentos.

Amira e sua família decidiram fugir no início de 2025, desesperados para encontrar uma área mais segura.

Mas, enquanto tentavam escapar por uma estrada a sudoeste da cidade, ela afirma ter sido sequestrada por três homens armados das RSF e mantida em cativeiro.

"Eles vendaram meus olhos e me levaram para a área de Tabit, ao sul de El-Fasher. Fiquei trancada em um quarto por dois meses, e todos os dias um deles me estuprava", ela relata em voz baixa.

Após semanas em cativeiro, ela descobriu que estava grávida e ficou muito doente.

Amira conta que, quando os homens quiseram se livrar dela, a deixaram perto do local onde ela havia sido capturada.

Foi com a ajuda de outras pessoas que fugiam de El-Fasher que ela foi levada para receber atendimento médico.

Meses depois, em um centro humanitário que não estava sob o controle da RSF, ela deu à luz em um hospital administrado pelo Corpo Médico Internacional.

Lá, ela recebeu apoio de uma organização humanitária sudanesa — a Fundação Nada Al-Azhar para a Prevenção de Desastres e o Desenvolvimento Sustentável (Nada).

O grupo também conseguiu encontrar a família dela, que havia chegado a um campo onde centenas de milhares de pessoas de El-Fasher buscaram refúgio.

Foi um enorme alívio para todos se reunirem, mas a família ainda enfrenta desafios — um deles é que, oito meses após dar à luz, Amira ainda não conseguiu registrar o nascimento do filho.

"Até mesmo para receber a certidão de nascimento do hospital são necessárias informações que não existem", diz Amira, explicando que não consegue fornecer nenhum detalhe sobre o pai da criança.

Sem isso, ela não pode organizar nenhum reconhecimento oficial da identidade legal do bebê.

"Não consigo vaciná-lo, nem matriculá-lo na creche ou na escola", diz ela.

"Tenho medo pelo futuro dele, pois ele não está registrado em nenhum lugar. Minha situação econômica é muito precária e não tenho condições de arcar com o tratamento ou os cuidados dele. Não consigo nem ir trabalhar por medo de ser exposta à violência novamente."

Segundo Nada, a história de Amira não é um caso isolado, mas parte de uma realidade que se repete em áreas afetadas por conflitos em todo o Sudão.

BBC El-Fasher e seus arredores ficaram sitiados por 18 meses, e milhares de pessoas escaparam da região a pé

Isso ocorre porque muitas crianças nascem em circunstâncias complexas, frequentemente sem o conhecimento do pai, o que significa que seus nascimentos não podem ser registrados, explica Abu Bakr Yousif Yaqoub, diretor de programas de proteção da Nada.

"Registrar uma criança exige informações de identidade, um número nacional e uma certidão de nascimento. Mas quando o pai está ausente ou é desconhecido, torna-se extremamente difícil", disse ele à BBC em El Fasher.

"A mãe muitas vezes está sozinha e, às vezes, ela mesma ainda é uma criança que precisa de cuidados, o que limita sua capacidade de cuidar do bebê."

"Existem também desafios de saúde relacionados à falta de acompanhamento das vacinações essenciais, que começam no nascimento e continuam durante os primeiros anos de vida da criança."

Ele alerta que essa situação não afeta apenas os primeiros anos de vida da criança, mas se estende à sua educação futura e à sua capacidade, na vida adulta, de viajar ou obter documentos oficiais.

Não é fácil obter dados sobre o número de crianças que nasceram como resultado de estupro no Sudão.

Segundo Shaza Ahmed, diretora-geral da Nada, isso se deve ao estigma social, já que os números reais não são registrados.

"As mulheres que sofrem esses tipos de agressões não se sentem à vontade para denunciá-las", disse ela à BBC, falando de Porto Sudão, uma cidade controlada pelo exército no leste do país.

"Infelizmente, a maioria das mães dessas crianças também são crianças — meninas menores de 18 anos. Portanto, elas não podem tomar a decisão de ir oficialmente ao tribunal ou à polícia, pois precisam de um responsável para acompanhá-las."

Ela observa que 90% dos casos registrados por sua organização envolvem famílias que se recusam a permitir a denúncia oficial das agressões sexuais que resultaram em gravidez.

"Como mulher sudanesa, meu maior medo e preocupação em relação às crianças nascidas como resultado de estupro é que estamos diante de toda uma geração que viverá sob estigma, perigo e medo", diz Ahmed.

"Essas crianças não receberão respeito da sociedade, seu bem-estar não será verdadeiramente protegido e, acima de tudo, elas não terão acesso a serviços ou aos seus direitos."

Para Ahmed, elas não estão sendo tratadas como se fossem "plenamente humanas", embora a lei sudanesa garanta a todas as crianças o direito de obter uma identidade.

A advogada sudanesa Majida Idris explica que a Lei da Criança de 2010 permite o registro de crianças nascidas fora do casamento.

Mas isso depende da mãe estar disposta a registrar uma queixa de agressão, pois é isso que dá início ao processo de registro.

Após a denúncia, o caso é encaminhado aos serviços sociais para documentação, antes de ser enviado ao registro civil, onde a criança é registrada com o nome da mãe e recebe um nome legal completo, de acordo com os procedimentos.

BBC Amira e seu filho permanecem em um limbo administrativo

No entanto, Idris afirma que a realidade durante a guerra é completamente diferente, especialmente em Darfur, onde o conflito em curso levou ao colapso dos serviços públicos e ao fechamento dos cartórios de registro civil, deixando milhares de crianças sem registro.

"A ausência de documentos não significa apenas a ausência de um pedaço de papel — significa negar à criança o acesso à educação, à saúde e ao reconhecimento legal", disse ela à BBC.

A advogada afirma ser imprescindível reativar os cartórios de registro civil em áreas acessíveis e intensificar os esforços legais para garantir que as crianças obtenham seu direito à identidade e ao reconhecimento legal.

Amira e seu filho permanecem em Darfur — e, portanto, em um limbo administrativo.

A mãe dela admite que a falta de documentação do neto é motivo de preocupação.

No momento, porém, a família está transbordando de alegria por ter se reencontrado.

Amira também recebeu sessões de apoio emocional e psicológico, além de outras orientações, por parte da fundação Nada, o que traz conforto à família.

"Fiquei extremamente preocupada até encontrá-la. Eu não tinha comido nem bebido nada", disse a mãe de Amira à BBC.

"O reencontro foi como um milagre de Deus. Ver nossa filha de volta, sentada entre nós, é uma dádiva e uma bênção pela qual não poderíamos agradecer o suficiente."