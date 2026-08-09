Os graves efeitos do 'Super El Niño' na América Latina previstos pelos cientistas

A recém-empossada presidente do Peru, Keiko Fujimori, incluiu entre suas prioridades a preparação de rios e bacias hidrográficas frente à chegada do El Niño - (crédito: Getty Images)

Na sua primeira mensagem após a posse, no final de julho, a presidente do Peru, Keiko Fujimori, incluiu duas "emergências imediatas" entre suas prioridades: a falta de segurança e o fenômeno climático El Niño.

Os cientistas preveem que o El Niño atual pode vir a ser um dos mais intensos das últimas décadas.

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"O clima não espera o tempo da burocracia", declarou Fujimori.

"Por isso, implementaremos um plano de contingência nacional frente ao fenômeno El Niño, que irá interromper a lógica da reação tardia, passando à era da prevenção oportuna."

Governos de outros países latino-americanos, como a Colômbia, o México e o Equador, já anunciaram medidas de reação às possíveis emergências climáticas causadas pelo El Niño.

O último relatório do Centro de Previsões Climáticas (CPC), um organismo da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês), indica que "há 81% de probabilidade de ocorrência de um El Niño muito forte, durante o período de outubro a dezembro" deste ano.

Existem indícios de que o evento de 2026 estaria "entre os eventos El Niño mais importantes do registro histórico" mantido pelos cientistas desde a década de 1950.

Seu potencial levou alguns especialistas a chamá-lo de "Super El Niño".

"Os impactos continuarão sendo sentidos em 2027. Aliás, os piores impactos irão ocorrer no próximo ano", explica à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) o professor Ángel Adames, do Departamento de Ciências Atmosféricas e Oceânicas da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos.

"Daqui em diante, falaremos sobre os riscos do calor e as mudanças dos padrões de chuva sendo observados", destaca ele.

Getty Images A recém-empossada presidente do Peru, Keiko Fujimori, incluiu entre suas prioridades a preparação de rios e bacias hidrográficas frente à chegada do El Niño

'Tormenta climática perfeita'

Os fenômenos El Niño e La Niña ocorrem com alguma frequência, causando sérias tempestades ou ondas de calor e secas prolongadas. Mas a combinação de fatores climáticos deste ano fortaleceu o fenômeno a um nível poucas vezes observado.

Um episódio normal do El Niño-Oscilação do Sul (Enso, na sigla em inglês) ocorre quando a temperatura da superfície do mar na zona tropical do centro do oceano Pacífico atinge +1,5 °C acima da média histórica. Ele pode durar de nove a 12 meses.

Mas, para que o evento seja considerado "forte" ou "muito forte", diversos fatores climáticos devem entrar na equação, segundo Adames. Um deles é o comportamento dos ventos alísios, que sopram de leste para oeste no Pacífico.

"Quando os ventos ficam mais fracos, o afloramento da água fria fora do litoral do Peru e do Equador é debilitado", explica o professor.

"Na ausência de água fria, ela é substituída por água mais quente. E, neste ano, o enfraquecimento foi muito grande e o aquecimento da água foi bastante rápido."

De fato, este ano trouxe alterações em diversos fenômenos meteorológicos, como a retroalimentação oceano-atmosfera, as ondas Kelvin ou mudanças da termoclina. Todas elas colaboram para o prognóstico de um El Niño mais forte que o habitual.

Anomalias como estas "precisam ocorrer todas de uma vez" para que o El Niño seja muito forte. E é o que aconteceu nos últimos meses, segundo Adames.

Ele também indica o aquecimento global como outro fator que provocou o fortalecimento.

Tudo isso faz com que os chamados "efeitos canônicos" do El Niño sejam mais pronunciados, como as secas, as intensas ondas de calor e as chuvas torrenciais.

BBC

Condições diversas na América do Sul

Para a América do Sul, estão previstas diversas condições.

O "epicentro" do El Niño, no Peru e no Equador, gera o efeito conhecido como "El Niño costeiro": chuvas torrenciais, gerando grandes inundações e deslizamentos na zona do Pacífico. A pesca (setor fundamental para a região) é gravemente reduzida pelas alterações da temperatura do oceano.

Partes do Peru, além da Bolívia, também podem registrar fortes secas, que colocarão a agricultura em xeque.

A região formada pela Colômbia, Venezuela e norte do Brasil também pode sofrer graves secas. Além dos impactos à produção agropecuária, a vazão dos rios também irá diminuir sensivelmente, limitando a geração de energia hidrelétrica.

Já no sul do Brasil, Uruguai, Paraguai, norte da Argentina e Chile, haverá chuvas mais intensas, que devem beneficiar a agricultura. Mas, se as chuvas vierem em excesso, poderá haver inundações, com consequente devastação, como ocorreu no El Niño de 1997.

No mês de agosto, meteorologistas ouvidos pela BBC News Brasil indicam que o El Niño deve continuar influenciando o clima brasileiro e ajudar a moldar um cenário de eventos extremos pelo país.

A expectativa é de temperaturas acima da média em praticamente todo o país, mas com efeitos diferentes de uma região para outra.

No Sul, o fenômeno aumenta a probabilidade de chuvas intensas e temporais, com risco de ventos fortes, granizo e alagamentos. No Sudeste e no Centro-Oeste, a previsão é de calor acima do normal e baixa umidade do ar. Já no Norte e no Nordeste, a tendência é de menos chuva, favorecendo o avanço das queimadas.

O Centro de Previsões Climáticas dos Estados Unidos esclarece que os efeitos mais extremos nem sempre ocorrem durante o El Niño. Mas, quando o fenômeno ocorre com mais força, seus chamados "efeitos canônicos" são mais previsíveis.

Getty Images O Peru é um dos países que mais sofrem os efeitos do fenômeno El Niño

América do Norte e Central

É provável, por exemplo, que o inverno mexicano seja marcado por tempestades mais intensas no norte do país no final do ano, mais calor e secas no sudeste nos próximos meses e pela presença de furacões mais fortes no Pacífico Sul.

A América Central também registrará mais calor e secas, no chamado "corredor seco" da Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarágua. Já a Costa Rica e o Panamá sofrerão ondas mais intensas do que o normal em outros anos.

A região do Caribe também tende a sofrer mais secas durante o El Niño, resultando em altas temperaturas para a população e falta de água para a agropecuária.

"As ondas de calor costumam ser o fenômeno meteorológico mais letal", alerta Adames.

"Não se fala muito sobre isso, mas o fato é que mais pessoas morrem de calor do que de qualquer outro evento meteorológico."

Getty Images O 'corredor seco' da América Central poderá registrar graves secas, prejudicando a agricultura local

A temporada de furacões

Outra alteração importante ocorre na temporada de furacões.

No oceano Atlântico, o El Niño tende a enfraquecer a formação de ciclones. De certa forma, este é um "alívio" para as regiões do Caribe, leste do México e os Estados Unidos.

Mas, no litoral do Pacífico, na América Central e no México, ocorre exatamente o contrário. Poderá haver este ano a ocorrência de mais furacões, mais potentes.

Foi o que aconteceu no evento El Niño de 1997, que trouxe furacões como o Pauline, que arrasou uma faixa litorânea no sul do México.

Adames destaca que outros fatores podem agravar a situação da agricultura neste ano e no próximo, como a guerra no Oriente Médio, que influencia o preço e a oferta de fertilizantes.

"Haverá impactos às colheitas, aliados às ondas de calor e às secas", alerta o professor. "Se os governos não tomarem cuidado, os impactos serão maiores sobre a produção de alimentos e a geração de eletricidade."

BBC

Quais medidas estão sendo tomadas?

Diversos governos da América Latina já anunciaram medidas para enfrentar os efeitos do El Niño previstos pelos cientistas.

No Peru, a recém-empossada presidente Fujimori anunciou o início imediato do "desassoreamento em massa dos rios, construção de defesas ribeirinhas com critérios técnicos modernos e proteção das bacias hidrográficas".

"Destinaremos maquinaria pesada para os pontos críticos e implementaremos um sistema logístico de resposta rápida para garantir o abastecimento de alimentos, água e remédios, nas regiões de maior vulnerabilidade", declarou ela ao assumir o cargo, no final de julho.

Na Colômbia, o ex-presidente Gustavo Petro, antes de deixar o cargo, decretou estado de emergência e destinou um pacote orçamentário de cerca de US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6,1 bilhões) para a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres.

O objetivo é melhorar a infraestrutura de diversas regiões, principalmente no litoral, como forma de prevenção às emergências futuras. Mas o Conselho de Estado, que é o órgão judiciário mais alto do país, suspendeu parcialmente o decreto de Petro, incluindo o financiamento.

No seu discurso de posse na sexta-feira (7/8), o novo presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, prometeu "soluções urgentes" frente à ameaça representada pelo fenômeno El Niño neste ano e em 2027.

Em relação ao sistema energético, ele afirmou que o país enfrenta uma "situação crítica, com reservas insuficientes, projetos fundamentais paralisados ou atrasados e uma demanda que cresce em ritmo superior à nossa capacidade de geração".

Por isso, De la Espriella declarou ter dado instruções "para que sejam adotadas as decisões regulatórias e de investimento necessárias para recuperar a margem de segurança, acelerar projetos estratégicos e evitar a ameaça de racionamento ou apagões".

Entre as medidas a serem tomadas, o novo presidente mencionou a priorização da energia térmica, a proteção dos reservatórios e a diversificação da matriz elétrica, "para reduzir nossa vulnerabilidade energética frente às secas no futuro próximo".

Getty Images A Colômbia pode registrar grave redução da disponibilidade de água no país

No México, devido à previsão de chuvas muito intensas causadas pelo El Niño, a presidente Claudia Sheinbaum declarou ter ordenado, no início de julho, que fossem disponibilizados alertas a serem enviados aos celulares dos moradores de localidades específicas em caso de risco.

Sheinbaum afirmou que o Escritório de Proteção Civil instalará "postos de comando em todos os Estados, começando pelos litorâneos, particularmente no oceano Pacífico e, depois, indo em direção ao centro do país", para monitorar constantemente a situação.

Os trabalhos preventivos também incluem, entre outros, a limpeza do curso de rios e represas e a instalação de barreiras. O pico do fenômeno no México é esperado para dezembro, segundo as previsões do governo do país.

Os governos da Bolívia e do Equador também afirmaram que estão estudando planos e confirmando equipes para atender situações de emergência que possam surgir nos próximos meses.

NASA Imagem da Nasa mostrando, em vermelho, o aquecimento das águas do oceano Pacífico perto da linha do Equador

Adames acredita que alguns governos não estão prestando a devida atenção a esta situação de emergência, que já está em andamento.

"Precisamos ensinar melhor às pessoas o que é o El Niño e quais são as suas consequências", orienta o professor. "As pessoas estão cansadas de ouvir sobre as mudanças climáticas, mas falar sobre este assunto é mais importante do que nunca."

Os moradores do continente latino-americano também deveriam ser informados sobre os riscos dos desastres naturais que podem ocorrer nos locais onde moram, além de manter planos preventivos.

"É preciso saber que graves impactos estão por vir. Ter algum tipo de racionamento de alimentos", defende Ángel Adames.

"Não quero ser pessimista porque, na verdade, nunca se sabe. Mas é bom que os cidadãos se preparem para as ondas de calor e as secas."

"Devemos ter uma mentalidade de preparação, pois estamos vivendo tempos muito difíceis."