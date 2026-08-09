'Zendaya me viu no tapete vermelho e ficou boquiaberta — ainda estou em choque' - (crédito: Dave Benett-WireImage/Getty Images/HBO Max UK)

"Não consigo fechar este zíper! Mãe?"

Essa era Zainab Jiwa, de 29 anos, pedindo ajuda para entrar em um espartilho enquanto gravava um vídeo de "arrume-se comigo" para o TikTok. É uma cena com a qual muitos jovens de vinte e poucos anos que ainda moram com os pais vão se identificar.

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A diferença é que Zainab estava se arrumando para a recente estreia em Londres de A Odisseia, um dos maiores sucessos de bilheteria recentes.

Ela foi chamada para o evento como convidada e diz que chamou a atenção da megaestrela de Hollywood Zendaya, graças ao seu visual personalizado: um deslumbrante vestido dourado com capuz.

"Ela simplesmente passou por mim e me viu ali. Ficou boquiaberta, e eu também", Zainab conta.

"Ficou só um duelo de olhares por um minuto, e ela disse tipo, 'Meu Deus, incrível, incrível', e aí simplesmente foi embora."

"Ainda estou em choque", acrescenta. "A ideia de ela ter reparado na minha roupa me deixou perplexa."

A interação viralizou, alcançando 19 milhões de visualizações no TikTok. O telefone dela não parou de tocar.

Enquanto Zendaya tem dominado os tapetes vermelhos com o "method dressing" da alta costura – onde as estrelas combinam suas roupas com os temas de um filme – Zainab parece estar provando que criadores independentes como ela podem dar trabalho a Hollywood.

Zainab, que é muçulmana e usa hijab o (véu ou lenço usado por muitas mulheres muçulmanas), costuma ser uma das poucas pessoas que cobrem o cabelo em estreias e tapetes vermelhos. Mas segundo ela, encontrar maneiras de incorporar roupas modestas faz parte da diversão.

"Mesmo estando preparado, você ainda pode encontrar uma maneira de se manter dentro do tema."

Dave Benett-WireImage/Getty Images/HBO Max UK

Ao chegar para nossa entrevista na sede da BBC esta semana, seu visual estava impecável, com uma camisa verde-oliva, gravata e broches. "Me esforcei bastante hoje", disse ela.

Ela se declara viciada em moda. "Desde o útero", diz ela, quando pergunto quando começou sua paixão.

Sua outra paixão é o cinema, mas inicialmente ela manteve isso como um hobby. Mesmo assim, ela postava vídeos nas redes sociais por diversão sobre seus filmes favoritos e roupas inspiradas neles.

Em pouco tempo, os grandes estúdios perceberam seu talento. A Disney foi a primeira e a convidou para uma entrevista coletiva da série Cavaleiro da Lua, onde ela teve a oportunidade de entrevistar os astros.

"Achei que fosse um golpe", diz ela. "Não consigo rever aquilo. Eu NÃO fui boa nisso."

Jeff Spicer/ Getty Images for Sony Pictures

Hoje, Zainab é criadora e apresentadora em tempo integral, entrevistando celebridades como Denzel Washington, Paul Mescal, Tom Hiddleston e a própria Zendaya – sempre vestida da cabeça aos pés com roupas que homenageiam os filmes.

Ela é uma das muitas criadoras de conteúdo digital que participa de tapetes vermelhos, juntamente com outros como a britânica Amelia Dimoldenberg e os americanos Reece Feldman e Jake Shane.

Nem sempre é fácil. Às vezes, Zainab recebe convites para estreias na noite anterior, o que significa uma correria louca para arrumar o visual antes de ir ao evento - geralmente de transporte público ("e eu fico ridícula").

Ela trabalha com diversos designers e marcas, mas afirma que também reduz custos reutilizando itens sempre que possível.

Suas roupas são propositalmente ousadas, permitindo que ela "quebre o gelo" com as estrelas.

Para a estreia da segunda temporada da série House of the Dragon, ela usou um vestido vermelho de um estilista estudante com três rostos usando hijab.

"Sou um pouco extravagante, mas gosto de adicionar cultura a tudo o que faço", diz ela.

Para o filme Homem-Aranha: Um Novo Dia, ela personalizou seu visual com henna em formato de teia de aranha. Para Gladiador II, ela usou uma armadura dourada.

Simon Ackerman/FilmMagic

Ela admite que se preocupar em se vestir de forma modesta dificulta seu sucesso nessa indústria, mas também encontra prazer nisso.

"Eu me divirto muito trabalhando em conjunto com o fato de que cubro meu cabelo ou meus braços", diz ela. "Eu diria que é como 'halalizar' o visual. Eu sempre me pergunto: 'Mas como eu halalizo isso?'", brinca, empregando o termo usado pelos muçulmanos para tudo o que está de acordo com as leis da Sharia.

"É essa parte que eu mais gosto, porque mostra que realmente não há restrições aqui."

Mas, embora Zainab passe grande parte do tempo convivendo com a realeza de Hollywood, sua vida em casa, em Harrow, no noroeste de Londres, é completamente diferente.

"Meu Deus, minha casa é um caos", ela ri. Espaço para guardar coisas é escasso, e as roupas muitas vezes acabam "jogadas em qualquer lugar".

Ela tem um gato, irmãos que aparecem de surpresa e pais que são frequentemente chamados para resolver emergências de vestuário.

Apesar de não ser a trajetória profissional que esperavam para a filha, Zainab diz que seus pais agora a apoiam muito.

Walt Disney Ltd/BAFTA/Paramount Pictures/WireImage via Getty Images

Com 660 mil seguidores no TikTok e quase 400 mil no Instagram, ela está se tornando uma criadora de conteúdo importante nessa área. Mas também enfrenta críticas, inclusive de quem afirma que suas roupas não são suficientemente recatadas.

"Sempre há ódio nesta indústria", diz ela.

Mas ela acrescenta: "Para cada comentário negativo, existem muitos positivos."

"Se eu estiver fazendo isso para inspirar outras pessoas, entreter outras pessoas ou educar outras pessoas, se isso ainda estiver acontecendo, então eu realmente não me importo com o resto."

Por enquanto, porém, Zainab está aproveitando uma série de filmes de grande sucesso.

"O verão foi bom para o cinema - acho que é emocionante", diz ela.

"E tem muito mais por vir. Temos Duna. Temos Juízo Final", diz ela.

"Adoro cinema e televisão. Acho que é uma forma muito divertida de construir comunidade", acrescenta. "No fim das contas, sou apenas uma fã."