As influencers que pregam a solidão como um estilo de vida: 'Não estamos sozinhas'

Lana Isa afirma que seus vídeos mostram sua vida real e nunca tiveram a intenção de "romantizar a falta de amigos" - (crédito: @lanasololife)

É sexta-feira à noite. Uma jovem volta para seu apartamento depois de um dia de trabalho. Ela entra em uma cozinha impecável, descarrega uma sacola de compras e abre uma pizza congelada antes de colocá-la no forno.

O que se segue é uma rotina noturna quase meditativa em sua banalidade: ela acende uma vela e contempla brevemente a paisagem coberta de neve do lado de fora da janela, coloca uma salada pronta em um prato junto com a pizza e se acomoda no sofá para comer em frente à TV.

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A legenda que acompanha a cena diz: "Situação: você é uma garota solteira, sem filhos, sem amigos e que mora sozinha, então é assim que você passa sua sexta-feira à noite."

No centro do vídeo – que já acumula sete milhões de visualizações no TikTok – está Lana Isa, uma gerente de vendas de software na casa dos 20 anos que mora em Toronto, no Canadá.

Além de documentar suas rotinas noturnas de autocuidado, ela leva seus quase 400 mil seguidores no TikTok e no Instagram para passeios noturnos em restaurantes de fast food, sessões de leitura sentada em uma pedra à beira do lago e até mesmo uma saga de quando ficou trancada para fora do apartamento no meio da noite.

Isa faz parte de um nicho crescente, embora específico, da internet, onde criadores de conteúdo, muitos deles mulheres, compartilham seus rituais diários de vida solitária, optando por destacar um estilo de vida que prioriza a paz e a solidão – a antítese do excesso das redes sociais.

Para Isa, revelar o aspecto "sem amigos" de sua vida não era apenas um slogan, mas sim a "realidade" que ela vinha vivendo há vários anos.

Sozinha, mas não solitária

@lanasololife Lana Isa afirma que seus vídeos mostram sua vida real e nunca tiveram a intenção de "romantizar a falta de amigos"

Após trocar de escola várias vezes no ensino médio, suportar o isolamento da covid durante seus anos de faculdade e se mudar para o outro lado do país após sua primeira frustração amorosa, Isa se viu obrigada a se adaptar a viver sozinha, sem amigos próximos.

"As pessoas não falam muito sobre não ter amigos... Acho que ainda é algo que as pessoas consideram constrangedor ou um pouco tabu", diz ela.

Quando ela começou a compartilhar nas redes sociais a solidão que sentia, um público começou a se conectar com ela. Seus cerca de 2 mil seguidores iniciais no TikTok aumentaram para mais de 175 mil em apenas oito meses.

"Foi revelador ver outras pessoas que estão vivendo a mesma situação que eu... E sentir que, pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia me identificar com elas."

E muitos se identificaram. A seção de comentários de Isa está repleta de pessoas compartilhando experiências semelhantes de morar sozinhas ou não ter amigos, e encontrando conforto em "se sentirem vistas".

Como acontece com a maioria das tendências online, a curiosidade rapidamente se transformou em reação negativa. Isa e criadoras semelhantes foram apelidadas de "influenciadoras da solidão", sendo enquadradas por alguns como parte de um novo grupo demográfico de mulheres tristes, solitárias, sem filhos e em crise.

Outros as acusaram de romantizar o isolamento e de incentivar uma "atmosfera de derrotismo complacente" ao evitarem o convívio social.

Mas seus vídeos mostram um estilo de vida que pode ser mais comum do que muitos gostariam de admitir. Essas mulheres saem sozinhas para encontros românticos, embarcam em viagens espontâneas e até mesmo enfrentam o constrangimento de ir a festas sozinhas.

Desmistificando a solidão

Para Devon Noehring, criadora de conteúdo em tempo integral que se define como introvertida, residente em Phoenix, no Estado americano do Arizona, tem sido "frustrante" ver seus fins de semana sozinha, cozinhando e relaxando em casa com seu cachorro, reduzidos a um sintoma de solidão feminina.

"É exatamente o oposto da intenção dos nossos vídeos", diz ela. "Eu simplesmente detesto o estigma de que estar sozinho é sinônimo de solidão."

Embora Noehring tenha um círculo próximo de amigos, durante a infância e adolescência ela sempre se sentiu envergonhada por ser vista como uma garota quieta com ansiedade social. Foi somente depois de confessar suas inseguranças online que ela descobriu um grupo de outros introvertidos que se identificavam com suas dificuldades.

"É quando me sinto mais livre e mais eu mesma — quando estou sozinha", diz ela. "É assim que recarrego as energias e me sinto muito orgulhosa por ser independente e fazer as coisas sozinha... Acho que é algo que deve ser celebrado."

@devonandwillo Devon Noehring diz que seu conteúdo tem como objetivo priorizar sua paz e pergunta: "O que você considera triste nisso?"

Alguns pesquisadores da área da saúde têm trabalhado para "desestigmatizar a solidão", diferenciando entre a solidão crônica imposta pelas circunstâncias e a solidão daqueles que têm autonomia para escolher viver e passar tempo sozinhos.

"Todo mundo se sente sozinho em algum momento, mas algumas pessoas não se sentem bem em admitir isso", diz a professora Melody Ding, epidemiologista que pesquisa conexão social e solidão na Universidade de Sydney. "Isso pode criar a falsa expectativa de que você precisa estar socialmente feliz e conectado o tempo todo."

Mas ela alerta que, embora os influenciadores possam fazer com que ficar sozinho pareça "muito atraente", os seres humanos ainda precisam de conexão social e ficar preso em um ciclo de isolamento intenso pode ser prejudicial ao bem-estar mental e físico.

"Somos uma espécie social", diz Ding. "Sobrevivemos melhor em companhia, com pessoas ao nosso redor."

Ela reconhece que as necessidades sociais das pessoas variam em diferentes fases da vida, mas a esperança de Ding para aqueles que perderam relacionamentos é que eles possam eventualmente "desvalorizar" o aspecto de solidão em suas vidas e forjar novos laços sociais.

"É importante termos pessoas em nossas vidas e é importante que esses relacionamentos sejam positivos e nos nutram", acrescenta Ding.

'Queremos encontrar pessoas com quem nos identifiquemos'

Mesmo nos momentos em que se sentem sozinhas, essas mulheres dizem que a solidão não define suas vidas, nem aspiram a permanecer permanentemente sem amigos.

"Nunca nos descrevemos como solitárias", diz SJ Hoadley, que trabalha como faxineira no Reino Unido e começou a documentar sua própria vida sozinha depois de descobrir os vídeos de Isa. "Acho que, às vezes, minha falta de amigos tende a incomodar mais as pessoas ao meu redor do que a mim mesma."

Após sair de um relacionamento abusivo de sete anos, ela se mudou para um novo lugar onde não conhecia ninguém e se viu obrigada a reconstruir sua vida. Apesar do choque inicial, ela acabou "apreciando e abraçando essa independência" e "se sentindo confortável na própria companhia".

@dramafreediaries SJ Hoadley se diz uma "influenciadora acidental" e nunca esperou conquistar tantos seguidores

Em um ecossistema de mídias sociais que prospera inundando nossos feeds com estilos de vida aspiracionais e um estado perene de FOMO ("Fear of Missing Out", em inglês, ou medo de ficar de fora), o surgimento de influenciadores que vivem sozinhos pode ser uma validação para aqueles que se veem refletidos nesse estilo de vida, afirma Anne Oeldorf-Hirsch, da Universidade de Connecticut, especialista em como os seres humanos constroem comunidades online.

"Há uma crescente reação negativa contra a ideia de que estamos vendo a vida perfeita de todos, seus melhores momentos", diz ela.

Oeldorf-Hirsch acredita que o apelo do conteúdo sobre solidão está suprindo uma necessidade social tanto dos criadores quanto de seu público, proporcionando um certo "equilíbrio" contra o domínio da cultura de influenciadores hiperglamourizada.

"Estamos nos voltando para influenciadores mais autênticos, que vivem suas vidas de verdade", diz ela. "Só queremos encontrar pessoas com quem nos identifiquemos."

Hoadley viu seu número de seguidores aumentar em dezenas de milhares por dia, enquanto os vídeos de Noehring acumularam milhões de visualizações em seus canais.

Essas conexões online deixaram Hoadley animada com a possibilidade de encontrar um "pequeno grupo de amigas" no futuro. Noehring espera um dia organizar um encontro presencial com sua comunidade virtual, e Isa diz que o apoio lhe deu o "empurrão" que precisava para começar a pensar em fazer novas amizades.

"Acho que o que todo esse conteúdo está dizendo é: encontre seu caminho", diz Hoadley. "Não precisa ser essa fórmula única que nos impõem nas redes sociais."