O que descobri com exame tecnológico que vasculha o corpo inteiro para prever doenças e tem 100 mil pessoas na fila de espera

Não me importo de tirar fotos — que são verificadas três vezes e recebem filtros antes de ir para o Instagram —, mas ter 70 câmeras apontadas para mim enquanto estou só de calcinha é um pouco intimidador.

Uma voz robótica me diz para ficar imóvel e fechar os olhos enquanto estou em pé dentro de um enorme scanner curvo, com música clássica tocando ao fundo.

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Com um flash de luz, são tiradas 2 mil fotografias do meu corpo, na esperança de capturar cada marca, sardinha e pinta para analisar e detectar diferentes tipos de câncer de pele.

Este escaneamento de corpo inteiro está sendo realizado em uma clínica com estilo de ficção científica no centro de Manchester, na Inglaterra, enquanto eu uso um roupão e chinelos de borracha em formato hexagonal. Os milhões de dados coletados criarão um avatar 3D do meu corpo usando inteligência artificial.

Nos últimos dois anos, o mercado de exames preventivos (conhecidos na Inglaterra como MOTs) para saúde teve um crescimento exponencial, com pessoas dispostas a pagar centenas de libras, ou até mesmo milhares, por eles.

Empresas como Prenuvo, Ezra e Neko Health estão captando milhões em investimentos de capital de risco.

Embora a Prenuvo e a Ezra ofereçam uma ressonância magnética de corpo inteiro, optei pela Neko Health, que não é tão abrangente e tem um preço mais acessível de 299 libras (R$ 2 mil). Atualmente, há 100 mil pessoas na lista de espera.

Serei submetido a exames para detectar uma série de condições diferentes, incluindo câncer de pele, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, problemas oculares como glaucoma, além de distúrbios renais e sanguíneos.

Não tenho nenhum sintoma, mas e se encontrarem alguma coisa? Falarei mais sobre isso depois.

A indústria de exames de imagem corporal se vê como uma nova fronteira na área da saúde, prevenindo doenças antes que elas tenham a chance de se manifestar completamente. Mas há ceticismo quanto aos reais benefícios desses exames para pacientes saudáveis

No Brasil, há serviços de tecnologia de escaneamento corporal, mas focados na medicina estética, de emagrecimento e performance esportiva, e não pelo modelo de medicina preventiva..

Minhas redes sociais estão repletas de vídeos de clientes entusiasmados se filmando em máquinas de escaneamento, fazendo exames de sangue e testando a força das mãos.

Hjalmar Nilsonne, um dos fundadores da Neko Health, deseja que esse tratamento preventivo esteja disponível para todos, não apenas para aqueles que podem pagar por ele.

"Embora a medicina tenha progredido muito no último século, a atenção primária ainda é muito básica. Por que esperar até que os sintomas apareçam?", questiona Nilsonne. "Os dados são muito claros: prevenir é melhor do que remediar."

No entanto, os médicos de clínica geral e do NHS, o serviço público de saúde britânico, em geral são mais céticos. O NHS da Inglaterra alerta que a popularidade desses exames está levando a mais "diagnósticos excessivos, investigações desnecessárias e ansiedade evitável".

Além de ter feito o exame eu mesma, conversei com duas mulheres que tiveram experiências muito diferentes.

'Minhas marcas de câncer de pele passaram despercebidas'

Annabel Annabel teve quatro marcas cancerosas removidas.

Annabel Mason-Thompson fez um exame com a Neko Health em setembro do ano passado, pois sabia que tinha uma marca suspeita nas costas, mas a tecnologia não a detectou.

"Para ser sincera, fiquei um pouco decepcionada", diz a mulher de 50 anos. "O scanner de IA deles não detectou nenhuma das minhas quatro lesões cancerígenas."

"Só quando entrei na sala do médico depois do exame e mostrei a minha marca vermelha é que eles a examinaram."

Um exame mais detalhado confirmou que a marca era suspeita, então a Neko Health contatou Annabel para informar que ela precisaria de tratamento e escreveu uma carta ao seu dermatologista particular dizendo que a "lesão requer avaliação para uma possível excisão".

Sua dermatologista encontrou mais três marcas cancerígenas que precisavam de tratamento urgente.

"Por sorte", diz ela, "todos eram carcinomas basocelulares de crescimento lento. Tive que remover cirurgicamente dois e fazer crioterapia em dois deles."

A Neko Health afirma que "a excelência clínica estão no centro de tudo o que faz". A empresa informou que sua equipe clínica identificou uma "lesão preocupante" e que esta foi avaliada por dois de seus dermatologistas antes do encaminhamento para possível tratamento.

"Sabemos que nenhum sistema é infalível", diz Nilsonne, "e é por isso que temos várias lentes — é crucial que a tecnologia e a experiência humana trabalhem juntas."

Os dados mais recentes da empresa mostram que, dos 4.362 exames realizados em clientes que visitaram a sede da Neko Health em Estocolmo, na Suécia, no ano passado, 1,2% detectaram doenças potencialmente fatais, como melanoma e leucemia. Outros 4% identificaram problemas de saúde significativos que exigiam tratamento adicional, e 1,2% sinalizaram condições que poderiam ser revertidas, como níveis de açúcar no sangue pré-diabéticos.

Embora os números não sejam representativos da população e levem em conta apenas aqueles que podem pagar por esse tipo de cuidado preventivo de saúde, Nilsonne afirma que isso indica como a medicina deveria ser no futuro.

Mas clínicos gerais discordam. A professora Victoria Tzortziou Brown, presidente do Royal College of General Practitioners (RCGP), afirma que não encontraram "evidências convincentes" de que exames de rastreio privados em larga escala "melhorem os resultados de saúde".

Ela afirma que os resultados desses exames particulares também podem sobrecarregar o NHS, já que os pacientes retornam para mais exames e possível tratamento, mesmo "quando os resultados se mostram clinicamente insignificantes".

'Salvou minha vida'

Mehvish Os níveis de açúcar no sangue de Mehvish a longo prazo estavam muito elevados e ela foi diagnosticada com diabetes autoimune latente.

Mehvish diz que nada poderia tê-la preparado para o que ouviu após o exame de corpo inteiro. Ela saiu da clínica Neko Health em Birmingham, na Inglaterra, com um diagnóstico que mudaria sua vida.

"Eu esperava sentir alívio", diz a mulher de 33 anos. "Em vez disso, me disseram que eu tinha uma forma rara de diabetes."

Após seus níveis de açúcar no sangue a longo prazo apresentarem resultados muito elevados, ela fez outro exame de sangue que confirmou a suspeita.

Ela foi encaminhada de volta ao seu clínico geral, que a mandou para uma consulta hospitalar urgente no mesmo dia, e foi diagnosticada com diabetes autoimune latente em adultos (chamada pela sigla LADA), um tipo de diabetes que fica entre os tipos 1 e 2.

Assim como o tipo 1, é uma doença autoimune que ataca as células pancreáticas do corpo, mas também compartilha características com o tipo 2, pois pode progredir lentamente e, dependendo do estágio da doença, pode ser controlada inicialmente com dieta e exercícios.

"Eu não tinha nenhum dos sintomas", diz Mehvish, "Foi difícil de entender — como eu poderia ter essa doença e não saber?"

Mas ela afirma que a intervenção precoce e inesperada "salvou minha vida".

Agora ela aplica insulina duas vezes ao dia, controla o que come e, apesar de sentir falta da espontaneidade da sua antiga vida, está aprendendo a se adaptar à nova.

"Sinto-me muito melhor, com mais clareza mental, menos névoa cerebral e muito mais equilibrada."

O que descobri no meu exame

Após meu próprio exame, me disseram que tenho 3.311 marcas na pele, em comparação com as 845 da média dos clientes da Neko Health. Três delas precisam de uma avaliação adicional pelo dermatologista da empresa na Suécia.

"Mas eu não tenho nenhuma pinta ou marca grande", digo durante a consulta com o médico após o exame. São as minhas sardas, me dizem, e ter sardas aumenta o meu risco de câncer de pele.

NEKO Uma das pintas que foram sinalizadas por dermatologistas na Suécia como necessitando de atenção especial.

Como estava confiante de que receberia um atestado de saúde perfeito — especialmente no que diz respeito à minha pele — fiquei um pouco nervosa ao descobrir que precisaria fazer exames adicionais.

Além das três pintas suspeitas que precisavam de atenção, descobri também que tenho uma frequência cardíaca anormal. O traçado do eletrocardiograma (ECG) revelou uma onda extra, conhecida como onda P bífida, que foi encaminhada ao cardiologista da Neko Health para avaliação. Felizmente, o resultado foi normal.

Alguns dias depois, recebi uma mensagem de texto informando que não havia alterações anormais na pele que exigissem tratamento.

Sou uma entre milhares de clientes que tiveram algo sinalizado como um possível problema, mas depois descobriram que nenhum tratamento adicional era necessário.

Alguns médicos dizem que isso causa ansiedade desnecessária e que os pacientes deveriam confiar apenas nos programas nacionais de rastreio do NHS.

O médico Stephen Harden, presidente da Royal Society of Radiologists, destaca a tecnologia utilizada no NHS tem como alvo "áreas específicas" como mamas, intestino ou colo do útero, e que, segundo ele, pode ser mais confiável do que uma tomografia de corpo inteiro.

Mas o ex-ministro da Saúde britânico Steve Brine, que atua como consultor de uma empresa de saúde preventiva, afirma que exames preventivos como o que eu fiz "estão em sintonia com a tendência de como as pessoas estão abordando a sua saúde".

"Mudanças estão em curso em todo o NHS — a prevenção é uma área política importantíssima", diz Brine. "Queremos identificar os problemas das pessoas antes que elas se tornem pacientes, então esses exames podem muito bem se tornar parte do nosso futuro sistema de saúde, e as necessidades de atenção primária precisam se adaptar."

E quanto a mim? Disseram-me que a idade do meu coração era quatro anos menor do que a minha idade cronológica e, no geral, eu gozava de ótima saúde. Mas também aprendi uma lição valiosa: que eu poderia ter um risco maior de câncer de pele por causa das minhas sardas.

Então, graças ao tempo que passei no scanner, agora estou muito mais entusiasmada em passar protetor solar em todo o meu corpo, em vez de apenas no rosto.