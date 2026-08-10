Terremoto de magnitude 7,4 atinge grande parte da Colômbia; o que se sabe

A Colômbia sofreu um forte terremoto nesta segunda-feira (10/08) com epicentro na região de San José del Palmar, no litoral da Colômbia no Oceano Pacífico.

O tremor, que teve magnitude 7,4 segundo o Serviço Geológico dos EUA, foi sentido em grande parte do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O abalo teve profundidade de 96 km e foi registrado pela manhã, por volta das 7h34 no horário local (9h34 no horário de Brasília).

Segundo informações divulgadas nas redes sociais, diversos edifícios nas regiões de Bogotá, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Manizales, Medellín, entre outros, foram evacuados como medida de precaução.

Também foram reportados danos em cidades como Pereira e Manizales.

"Acabamos de passar por um grave evento sísmico no departamento de Chocó", disse a governadora Nubia Carolina Córdoba-Curi em sua conta no X.

"Estamos preocupados com os tremores secundários. Embora o epicentro tenha sido em San José del Palmar, na capital, Quibdó, há feridos e graves danos nas edificações. Já estamos realizando a avaliação dos danos para emitir o primeiro relatório oficial."

De acordo com a Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres, não há ameaça de tsunami no Pacífico após este terremoto.

Estamos atualizando esta reportagem.