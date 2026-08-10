O que é o 'turismo de nascimentos' que Trump quer barrar — e o quanto ele é comum? - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas ordens executivas com o objetivo de acabar com o chamado turismo de nascimentos nos EUA e limitar a cidadania por nascimento para certos grupos.

Isso faz parte de um esforço do seu governo para restringir o acesso à cidadania americana, após a Suprema Corte ter rejeitado a primeira tentativa de Trump em junho.

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A cidadania por nascimento refere-se à prática de conceder cidadania àqueles que nascem em solo americano, com algumas exceções. Já o turismo de nascimento ocorre quando estrangeiros vêm aos EUA especificamente para dar à luz e obter a cidadania para seus filhos.

Quais são as medidas mais recentes de Trump?

Na semana passada, Trump assinou duas ordens executivas — que não precisam de aprovação do Congresso.

Uma das ordens amplia a definição atual de não-cidadãos americanos cujos filhos não têm direito à cidadania por nascimento.

A lei impede a concessão automática de cidadania a bebês nascidos nos EUA de dois pais não cidadãos, caso um dos pais seja membro de um grupo terrorista estrangeiro, seja funcionário de um governo estrangeiro, tenha tentado obter a cidadania por meios fraudulentos ou esteja vivendo em territórios dos EUA onde a cidadania não é concedida pela lei federal americana.

Algumas dessas categorias já estavam excluídas pelas atuais regras de cidadania por nascimento — mas aquela relacionada à filiação a um grupo terrorista estrangeiro pode levantar questões, de acordo com Colleen Putzel-Kavanaugh, analista de políticas associada do Migration Policy Institute, um grupo de pesquisa independente e apartidário.

Ela disse que é difícil saber como, quando e por quem a filiação seria determinada, e também não está claro "se o ônus da prova recai sobre o governo (para provar que são membros) ou sobre o indivíduo (para provar que não são)".

A segunda ordem busca acabar com a prática do turismo de nascimento, orientando os departamentos de Estado e de Segurança Interna a aprimorarem as regulamentações e ampliarem a fiscalização contra essa prática.

Já é ilegal viajar para os EUA com o propósito de dar à luz.

Segundo a ordem executiva, os operadores do setor de turismo de nascimento usam publicidade enganosa para atrair cidadãs estrangeiras a darem à luz nos EUA.

"Eles prometem cidadania, acesso a benefícios públicos e estadias de curta duração em instalações especializadas, hotéis ou imóveis alugados, mas muitas vezes não cumprem essas promessas", diz a ordem executiva.

Como funciona a cidadania por nascimento?

O princípio da cidadania por nascimento, conhecido em termos jurídicos como "jus soli" ou "direito do solo", está consagrado na 14ª Emenda da Constituição dos EUA.

Originalmente, a lei tinha como objetivo conceder, após a Guerra Civil Americana, cidadania a pessoas nascidas nos EUA e anteriormente escravizadas.

Atualmente, quase todos os nascidos nos EUA, independentemente da situação de cidadania de seus pais, recebem a cidadania americana — com algumas exceções.

Isso inclui crianças nascidas nos EUA de diplomatas estrangeiros, aquelas nascidas de soldados inimigos durante uma ocupação hostil de território americano e aquelas nascidas em territórios não incorporados dos EUA em que uma lei federal não concedeu o direito à cidadania.

Pessoas nascidas nos territórios americanos de Porto Rico, Guam e Ilhas Virgens Americanas, por exemplo, obtêm cidadania automática, enquanto aquelas nascidas na Samoa Americana não incorporada não a obtêm e são consideradas "nacionais não cidadãos".

Quantos turistas de nascimento existem nos EUA?

Trump afirmou na quinta-feira que "centenas de milhares" de bebês nasceram nos EUA por meio do turismo de nascimento, sem apresentar provas ou esclarecer se esse número se refere a um período anual ou não.

Não existem dados governamentais específicos sobre mulheres que vêm aos EUA com vistos de turismo para dar à luz, mas existem dados sobre residentes estrangeiras que dão à luz no país.

Esses dados mostram que pouco mais de 9,5 mil bebês nasceram de mulheres estrangeiras nos EUA em 2024, de acordo com a estimativa mais recente dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Essa estimativa se baseia em nascimentos registrados em nome de mães com endereços no exterior.

Em comparação, houve um total de 3,7 milhões de nascimentos nos EUA naquele mesmo ano, segundo dados do CDC, o que significa que os bebês nascidos de residentes estrangeiros nos EUA representaram aproximadamente 0,25% desse total.

No entanto, o MPI afirma que os números do governo provavelmente representam uma subnotificação e que estrangeiros podem usar um endereço nos EUA que não seja sua residência permanente para registrar um nascimento.

O MPI estima que entre 20 mil e 26 mil bebês nascem anualmente nos EUA como resultado do turismo de parto, o que representa cerca de 0,5% a 0,7% do total de nascimentos anuais.

Este número baseia-se numa análise mais ampla dos dados do censo dos EUA, embora o estudo observe que é difícil saber com certeza os números exatos.

"O turismo de parto depende inerentemente da intenção de uma pessoa de vir aos EUA para dar à luz, e capturar essa intenção em dados é difícil", disse Putzel-Kavanaugh.

"Alguns partos podem ter sido casos em que mulheres estavam viajando e tiveram que fazer o parto por uma emergência médica, mesmo que a intenção delas fosse dar à luz em seu país de origem.

O que aconteceu no Supremo Tribunal?

O argumento do governo Trump contra a cidadania por nascimento, quando o caso foi levado à Suprema Corte em abril, baseou-se fortemente na necessidade de acabar com o turismo de nascimento.

O procurador-geral D. John Sauer argumentou que conceder cidadania a todos os nascidos em solo americano permitiu que a indústria do turismo de nascimento prosperasse e criou "toda uma geração de cidadãos americanos no exterior sem laços significativos com os EUA".

Em determinado momento, o juiz John Roberts perguntou a Sauer se ele concordava que o turismo de nascimento "não tem impacto na análise jurídica que temos diante de nós".

Sauer respondeu que a existência do turismo de parto prova que a 14ª emenda tem consequências não intencionais que jamais teriam sido aprovadas por seus criadores.

Vivemos em um mundo agora, disse Sauer, "onde oito bilhões de pessoas estão a apenas um voo de distância de ter um filho que seja cidadão americano".

Roberts, e por fim a maioria do Supremo Tribunal, rejeitaram essa interpretação, dizendo: "Bem, é um mundo novo. É a mesma Constituição".

Existem outros países que oferecem cidadania por nascimento?

Trump afirmou repetidamente que os EUA são um dos poucos países desenvolvidos que concedem cidadania por nascimento.

Na verdade, mais de 30 países praticam o "jus soli" automático e sem restrições em quase todos os casos. Entre eles estão o Brasil, a Argentina e o México, além da maioria dos outros países da América Central e do Sul.

Os EUA e o Canadá são os únicos dois países considerados nações "desenvolvidas" pelo Fundo Monetário Internacional que concedem cidadania por nascimento praticamente sem restrições.

Outros países, como o Reino Unido e a Austrália, permitem uma versão modificada em que a cidadania é concedida automaticamente se um dos pais for cidadão ou residente permanente.