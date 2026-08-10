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TRAGÉDIA

As impactantes imagens do terremoto que abalou a Colômbia

O terremoto causou danos materiais e humanos significativos em cidades como Cali, Pereira e Manizales, resultando na morte de mais de 100 pessoas.

Busca por sobreviventes entre os escombros de um prédio em Cali - (crédito: Reuters)
Busca por sobreviventes entre os escombros de um prédio em Cali - (crédito: Reuters)

O oeste da Colômbia foi atingido por um forte terremoto nesta segunda-feira (10/08), com epicentro no município de San José del Palmar, no Estado de Chocó. O tremor foi sentido em grande parte do país.

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O terremoto de magnitude 7,4, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, nas siglas em inglês), teve uma profundidade de 107 km e ocorreu às 7h34, horário local (9h34 em Brasília).

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Danos materiais significativos foram causados e mais de 110 mortes já foram confirmadas em cidades como Cali, Pereira e Manizales.

O diretor-geral do Serviço Geológico da Colômbia, Julio Fierro Morales, afirmou que este foi "o terremoto mais forte sentido no país na última década".

Veja algumas imagens da devastação causada pelo terremoto.

Pessoas sobre os escombros buscam sobreviventes em Cali.
Reuters
Busca por sobreviventes entre os escombros de um prédio em Cali
Danos causados ??pelo terremoto na cidade de Pereira.
Getty Images
Danos causados ??pelo terremoto na cidade de Pereira
Equipes de resgate estão buscando sobreviventes entre os escombros de um prédio que desabou em Cali.
Getty Images
Equipes de resgate buscam sobreviventes entre os escombros de um prédio que desabou em Cali
Um homem passa ao lado de um caminhão que está com vários pedaços de telha e tijolos por cima.
Getty Images
Destroços causados pelo abalo em Pereira
Uma das torres da catedral de Manizales desabou.
Getty Images
Uma das torres da catedral de Manizales desabou
Um homem, com o rosto coberto por uma camiseta branca, está sendo ajudado por outros dois homens a evacuar um prédio que desabou.
EPA
Cali, a capital do Valle del Cauca, foi uma das cidades mais afetadas pelo terremoto
Um homem caminha com uma caixa de papelão nas mãos por uma rua repleta de entulho.
Getty Images
Na cidade de Armênia, autoridades relataram a morte de várias pessoas
Equipes de resgate e pessoas comuns ficam sobre os escombros de um prédio desabado enquanto as pessoas assistem da rua.
Reuters
Pereira, no departamento de Risaralda, registrou grandes danos e um elevado número de mortes
Socorristas carregam uma mulher em uma maca e a transferem para uma ambulância em Cali, durante o terremoto.
Getty Images
O prefeito de Cali disse que a cidade precisava de equipes de resgate para atender à emergência
Em Pereira, moradores de uma rua observam, perplexos, os danos causados ??pelo terremoto em diferentes propriedades.
Getty Images
Inúmeras casas desabaram na cidade de Pereira
Prédio afetado pelo abalo em Manizales
Getty Images
Prédio afetado pelo abalo em Manizales
Uma mulher é carregada em uma maca após ser resgatada de um prédio que desabou devido ao terremoto em Cali.
Getty Images
Mulher é carregada em uma maca após ser resgatada de um prédio que desabou devido ao terremoto em Cali

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BBC
BBC News Mundo
postado em 10/08/2026 16:18 / atualizado em 10/08/2026 18:43
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