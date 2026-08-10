As impactantes imagens do terremoto que abalou a Colômbia

Busca por sobreviventes entre os escombros de um prédio em Cali - (crédito: Reuters)

O oeste da Colômbia foi atingido por um forte terremoto nesta segunda-feira (10/08), com epicentro no município de San José del Palmar, no Estado de Chocó. O tremor foi sentido em grande parte do país.

O terremoto de magnitude 7,4, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, nas siglas em inglês), teve uma profundidade de 107 km e ocorreu às 7h34, horário local (9h34 em Brasília).

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Danos materiais significativos foram causados e mais de 110 mortes já foram confirmadas em cidades como Cali, Pereira e Manizales.

O diretor-geral do Serviço Geológico da Colômbia, Julio Fierro Morales, afirmou que este foi "o terremoto mais forte sentido no país na última década".

Veja algumas imagens da devastação causada pelo terremoto.

Reuters Busca por sobreviventes entre os escombros de um prédio em Cali

Getty Images Danos causados ??pelo terremoto na cidade de Pereira

Getty Images Equipes de resgate buscam sobreviventes entre os escombros de um prédio que desabou em Cali

Getty Images Destroços causados pelo abalo em Pereira

Getty Images Uma das torres da catedral de Manizales desabou

EPA Cali, a capital do Valle del Cauca, foi uma das cidades mais afetadas pelo terremoto

Getty Images Na cidade de Armênia, autoridades relataram a morte de várias pessoas

Reuters Pereira, no departamento de Risaralda, registrou grandes danos e um elevado número de mortes

Getty Images O prefeito de Cali disse que a cidade precisava de equipes de resgate para atender à emergência

Getty Images Inúmeras casas desabaram na cidade de Pereira

Getty Images Prédio afetado pelo abalo em Manizales