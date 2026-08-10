As impactantes imagens do terremoto que abalou a Colômbia

O oeste da Colômbia foi atingido por um forte terremoto nesta segunda-feira (10/08), com epicentro no município de San José del Palmar, no Estado de Chocó. O tremor foi sentido em grande parte do país.
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O terremoto de magnitude 7,4, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, nas siglas em inglês), teve uma profundidade de 107 km e ocorreu às 7h34, horário local (9h34 em Brasília).
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Danos materiais significativos foram causados e mais de 110 mortes já foram confirmadas em cidades como Cali, Pereira e Manizales.
O diretor-geral do Serviço Geológico da Colômbia, Julio Fierro Morales, afirmou que este foi "o terremoto mais forte sentido no país na última década".
Veja algumas imagens da devastação causada pelo terremoto.