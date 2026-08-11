Sucessão na JBS marca volta da família Batista ao comando, diz Financial Times

Uma reportagem publicada nesta terça-feira (11/8) no Financial Times, um dos mais prestigiosos periódicos de economia, destacou uma mudança em curso na JBS, a maior processadora de carne do mundo: a ascensão de Wesley Batista Filho, de 34 anos, ao comando da empresa.

"Um descendente da dinastia empresarial brasileira Batista se tornará presidente-executivo da JBS, enquanto o maior frigorífico do mundo devolve o cargo mais alto a um membro de sua família controladora", diz trecho da reportagem, assinada de Brasília (DF).

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A mudança deve acontecer em janeiro. Batista Filho, que é filho do ex-CEO Wesley Batista e neto do fundador José Batista Sobrinho, hoje lidera a divisão da JBS nos Estados Unidos, a maior da empresa em termos de vendas.

"Será uma gestão de continuidade", disse Batista Filho, que trabalha há 15 anos na empresa de sua família, em entrevista ao Financial Times. "A JBS tem uma trajetória de grande crescimento, dando continuidade à estratégia de diversificação e agregando novas geografias."

As ações da empresa nos EUA, porém, caíram 5,8% na segunda-feira (10/8), segundo o periódico de economia. "A JBS registrou na segunda-feira um prejuízo líquido de US$ 102 milhões no segundo trimestre. Suas receitas aumentaram 14%, para US$ 23,9 bilhões", diz a reportagem.

Embora o texto não atribua razões à queda, Batista Filho é o primeiro membro da família a retomar o comando da empresa após os escândalos de corrupção que levaram seu pai, Wesley, e seu tio, Joesley, a se afastarem de cargos executivos e levaram ao posto máximo da empresa o executivo Gilberto Tomazoni.

"Conheço sua capacidade de execução, sua maneira de pensar sobre os desafios e estou muito confiante de que estamos tomando a decisão certa", disse Tomazoni ao Financial Times a respeito de seu sucessor.

Getty Images/BBC Mundo Montagem com fotografias dos irmãos Wesley e Joesley Batista

Sudeste Asiático na mira

A reportagem destaca ainda que o conglomerado privado da família Batista, a J&F, tem interesses que incluem as áreas de fintech, mineração, cosméticos e energia.

Um dos principais focos do novo manda-chuva da JBS, no entanto, deve ser o Sudeste Asiático, região que Batista Filho descreveu como "a nova fronteira geográfica" da empresa.

Segundo o Financial Times, a JBS anunciou que o fundo soberano indonésio Danantara investirá US$ 2,2 bilhões na empresa por uma participação de 25% em uma joint venture que abrangerá essa região, além da Austrália e da Nova Zelândia.

A empresa, no momento, também diversifica seus esforços nas áreas de carnes suína e avícola, além de peixes, ovos e alternativas de proteína à base de plantas.

Em 2025, Wesley Batista indicou que o aumento dos medicamentos para perda de peso do tipo GLP-1 (as canetas emagrecedoras) estava impulsionando a demanda por proteína para prevenir a perda muscular. "Antes, os médicos diziam para não comer tantos ovos ou tanta proteína. Agora é o contrário", observou ele.