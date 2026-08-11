Trump foi colocado escondido em caminhão para trocar de avião por ameaça do Irã, segundo relatos

Trump foi visto descendo do antigo Air Force One após a chegada do avião a uma base no Reino Unido - (crédito: Reuters)

Donald Trump trocou de avião em segredo ao deixar uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na Turquia, no mês passado, após os Estados Unidos identificarem uma possível ameaça do Irã contra ele, afirma a imprensa americana.

Trump embarcou no Air Force One (avião oficial usado pelo presidente americano) diante das câmeras de televisão, mas depois foi levado discretamente, em um caminhão de serviço de bordo do aeroporto, até uma aeronave militar, sem que jornalistas e alguns funcionários da Casa Branca que estavam a bordo do Air Force One soubessem da mudança, segundo o jornal americano Washington Post.

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Autoridades disseram à CBS News, parceira da BBC nos EUA, que o país havia identificado uma ameaça iraniana considerada crível de que o Irã pudesse lançar um míssil contra o avião. A Casa Branca não confirmou oficialmente que Trump tenha trocado de aeronave em segredo.

O presidente americano havia afirmado anteriormente, durante a cúpula em Ancara, capital da Turquia, que era o "alvo número um" do Irã.

A operação secreta ocorreu um dia depois de os EUA retomarem os ataques militares contra o Irã, após o fracasso das negociações para pôr fim à guerra.

Trump havia chegado à Turquia a bordo de um Boeing 747-8 mais novo, doado pelo Catar, mas anunciou que deixaria o país no antigo Air Force One "pelos velhos tempos".

Em 8 de julho, imagens mostraram o presidente americano embarcando no avião presidencial no aeroporto de Ancara. Mas, segundo o jornal americano Washington Post, ele foi levado em segredo até uma aeronave militar menor, C-32A, um Boeing 757 modificado, usado com frequência pelo vice-presidente americano.

Para chegar ao avião, Trump teria sido transportado em um caminhão de serviço de bordo, cuja plataforma foi elevada até a altura da aeronave, no lado oposto àquele em que ele havia embarcado.

Segundo o jornal, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, embarcou separadamente no C-32A por uma escada externa, em uma tentativa de fazer o voo parecer uma operação normal.

Jornalistas e alguns funcionários da Casa Branca embarcaram no Air Force One e, segundo relatos, foram orientados a fechar as persianas das janelas. Eles não sabiam que o presidente já não estava a bordo.

Trump então voou para o Reino Unido a caminho dos EUA. Lá, voltou a embarcar no antigo Air Force One e foi visto descendo da aeronave depois que ela pousou na base da Força Aérea Real britânica de Mildenhall.

Não está claro como ele passou do C-32A de volta para o antigo avião presidencial.

Reuters Trump foi visto descendo do antigo Air Force One após a chegada do avião a uma base no Reino Unido

Reuters Depois, ele embarcou no avião doado pelo Catar para viajar do Reino Unido aos Estados Unidos

Depois, o presidente embarcou no novo Air Force One doado pelo Catar para retornar à capital americana, Washington D.C.

Durante o voo, Trump conversou com jornalistas a bordo e mencionou as ameaças do Irã, mas não falou sobre a troca de avião ocorrida antes.

Questionado sobre o motivo de os jornalistas terem sido orientados a fechar as persianas do avião que saiu da Turquia, Trump respondeu: "Porque provavelmente era um voo perigoso por causa dos canalhas com quem temos de lidar."

Trump disse que sua vida está "sob ameaça o tempo todo" e que ocupa o "primeiro lugar" na "lista" do Irã.

"Mas, se eu for, vocês vão também, certo?", afirmou Trump. E acrescentou: "Talvez um dia vocês queiram mudar de profissão."

Reuters Trump falou sobre a ameaça do Irã depois de embarcar no avião presidencial doado pelo Catar

O diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, não confirmou nem negou diretamente as informações, mas afirmou que o novo Air Force One é uma aeronave "de última geração", equipada com medidas de segurança para proteger o presidente e sua equipe.

Segundo informações divulgadas anteriormente pela CBS News, os serviços de inteligência dos EUA já haviam alertado para uma ameaça específica de ataque contra Trump ou contra sua aeronave.

O jornal americano New York Times também havia noticiado preocupações com a segurança do avião doado pelo Catar, entre elas a recomendação do Serviço Secreto para que Trump trocasse de aeronave na volta da cúpula da Otan.

Em resposta, vários jornalistas do jornal foram convocados a prestar depoimento sob juramento. Depois, o Departamento de Justiça disse à BBC que investigava vazamentos ilegais sobre a aeronave.

Os EUA passaram meses adaptando o Boeing 747-8, avaliado em US$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões), para o uso presidencial. Fontes disseram à CBS News que os Air Force One mais antigos têm tecnologia a laser capaz de desorientar mísseis que se aproximam. Não está claro quais sistemas de defesa existem no avião doado pelo Catar.

"O novo Air Force One é perfeitamente seguro para as viagens do presidente, mas receberá novas atualizações e melhorias no outono, em um processo que deve levar cerca de um mês", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em comunicado à CBS News.