Debates das eleições 2026: calendário, datas e regras dos principais debates presidenciais - (crédito: BBC Geral)

Com o fim das convenções partidárias, etapa em que os partidos definiram seus candidatos para as eleições de 2026, começa a tomar forma o calendário de debates eleitorais.

Neste ano, estão previstos quatro debates presidenciais no primeiro turno, que acontecerá no dia 4 de outubro.

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O primeiro confronto entre os presidenciáveis será realizado em 23 de agosto, em um pool formado por Band, TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan.

Ao todo, 12 candidatos oficializaram a intenção de concorrer ao Palácio do Planalto, mas a lista definitiva só será conhecida após o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, cujo prazo termina em 15 de agosto.

Além dos debates, as emissoras também preveem entrevistas com os candidatos.

Ainda há dúvidas sobre a participação de todos os candidatos nos debates, já que cada organizador adota critérios próprios para definir os convidados — e os próprios candidatos também podem optar por não comparecer.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto e disputará sua sétima eleição presidencial, afirmou no fim de julho que não vai participar de debates "se for pra ouvir bobagem".

Já Flávio Bolsonaro (PL), seu principal adversário na disputa deste ano, sinalizou que só participará dos debates em que Lula estiver presente.

Contudo, nesta quinta-feira (6/8), a CNN Brasil divulgou que Lula e Flávio estarão no debate promovido por um consórcio de 11 veículos, incluindo a emissora, que será realizado no dia 14 de setembro.

Uma reunião já foi feita com representantes dos partidos para definir as posições dos candidatos no estúdio e as regras do debate.

Confira a seguir o calendário e o que está previsto para cada encontro.

23 de agosto (domingo): Band (com transmissão em pool com TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan).

Band (com transmissão em pool com TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan). 14 de setembro (segunda-feira): Consórcio Momento da Decisão (CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV).

Consórcio Momento da Decisão (CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV). 27 de setembro (domingo): Record.

Record. 1º de outubro (quinta-feira): Globo.

Debate da Band (23/8)

O primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República será realizado pela Band, em parceria com TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan, no dia 23 de agosto, um domingo, às 20h.

O encontro estava inicialmente previsto para 16 de agosto, mas foi remarcado. A alteração teria como objetivo ampliar as chances de participação do presidente Lula, cuja presença ainda não foi confirmada oficialmente.

O debate terá transmissão também pelo YouTube e contará com uma Sala Digital para acompanhar dados e tendências em tempo real.

A Band mantém a tradição de realizar os primeiros confrontos presidenciais e também já confirmou a realização do primeiro debate do segundo turno para o dia , caso a eleição avance para uma nova etapa.

As regras sobre o debate ainda não foram divulgadas.

Consórcio Momento da Decisão (14/9)

A participação de Lula e Flávio Bolsonaro é esperada no debate Momento da Decisão — formado por um consórcio de 11 veículos de comunicação — marcado para 14 de setembro, às 22h.

Segundo informações divulgadas pela CNN na quinta-feira (7/8), um dos veículos que faz parte do consórcio, representantes dos partidos participaram da reunião que definiu as regras do debate, indicando a intenção das campanhas de comparecer.

No sorteio feito pela emissora, Lula e Flávio Bolsonaro ficarão lado a lado no palco.

O encontro deve reunir, além dos dois líderes das pesquisas, Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). Em caso de ausência, o púlpito reservado ao candidato ficará vazio.

O debate será dividido em três blocos. No primeiro deles, cada candidato fará suas considerações iniciais para, em seguida, participar de uma rodada de perguntas entre os concorrentes.

No segundo bloco, os candidatos deverão responder perguntas feitas por jornalistas dos veículos participantes. E, no terceiro, terão tempo para considerações finais.

Foi definido por sorteio que Zema abrirá os dois blocos de perguntas entre os candidatos. Já nas considerações finais, Lula será o primeiro, seguido por Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Romeu Zema e Augusto Cury.

Além da CNN, o consórcio é formado por Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV. O grupo promoverá debates entre candidatos à Presidência da República no primeiro e no segundo turno.

Os debates serão transmitidos simultaneamente pela televisão aberta e por assinatura, rádio, portais de notícias e plataformas de streaming.

O grupo também prevê debates entre candidatos aos governos estaduais no primeiro e no segundo turno.

Record (27/9)

A Record realizará um debate entre os candidatos à Presidência da República em 27 de setembro, às 21h, após o programa Domingo Espetacular.

A emissora também prevê um segundo debate presidencial em 18 de outubro, caso a eleição chegue ao segundo turno.

Além dos debates, a Record fará entrevistas com os presidenciáveis entre 15 e 21 de setembro, dentro do Jornal da Record, além dos candidatos ao governo.

As regras sobre o debate ainda não foram divulgadas.

Globo (1/10)

A Globo realizará o último debate presidencial antes do primeiro turno em 1º de outubro, numa quinta-feira, logo após o Jornal Nacional.

O encontro ocupará a faixa normalmente destinada à novela das 21h e terá transmissão simultânea pela GloboNews e pelo g1.

A emissora também terá uma nova dinâmica nas entrevistas com os candidatos à Presidência: os encontros serão realizados após o Jornal Nacional, e não mais dentro do telejornal.

No primeiro turno, as entrevistas serão conduzidas por César Tralli e Renata Vasconcellos a partir de 24 de agosto.

As regras sobre o debate ainda não foram divulgadas.

Quais candidatos podem participar dos debates?

Pela legislação eleitoral, têm participação garantida nos debates transmitidos por emissoras de rádio e televisão os candidatos filiados a partidos, federações ou coligações que tenham ao menos cinco representantes no Congresso Nacional.

Entre os pré-candidatos anunciados para a disputa presidencial de 2026, se enquadram nesse critério Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Os demais candidatos podem ser convidados pelas emissoras e pelos organizadores dos debates.

As regras de cada confronto devem ser definidas em acordo entre os partidos e as emissoras responsáveis pela transmissão e comunicadas à Justiça Eleitoral.

No primeiro turno, os debates podem ser realizados até as 7h da sexta-feira anterior ao dia da eleição. Em caso de segundo turno, os encontros não podem ultrapassar a meia-noite da sexta-feira anterior ao pleito.