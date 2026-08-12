Zhu Rongji, arquiteto do boom econômico na China, morre aos 97 anos

O ex-primeiro-ministro da China Zhu Rongji morreu, segundo a mídia estatal. Reformista impaciente e de língua afiada, Zhu ajudou a impulsionar o explosivo boom econômico do país ao impor mudanças profundas à indústria estatal nos anos 1990 e ao conduzir a China à Organização Mundial do Comércio (OMC).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A agência oficial Xinhua informou que Zhu morreu em Pequim por volta das 11h desta quarta-feira (12/8) no horário local. Ele tinha 97 anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Após ter sido enviado ao campo para trabalhos manuais por elogiar reformas em outros países comunistas, Zhu levou adiante uma série de mudanças quando ocupou o cargo de premiê - o principal posto econômico do país - de 1998 a 2003.
Zhu entrou em choque com conservadores do Partido Comunista e com chefes de estatais ao pressionar empresas do Estado a se tornarem mais eficientes e lucrativas. O processo custou milhões de demissões, mas ajudou a impulsionar a China, que em 2010 ultrapassou o Japão e se tornou a segunda maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos.
Dando continuidade às reformas iniciadas por Deng Xiaoping em 1979, Zhu é lembrado pela engenhosidade e tenacidade com que ajudou a viabilizar mudanças históricas, como a entrada do país na OMC, decisiva para transformar a China no maior exportador do mundo.
Essas mudanças contribuíram para manter o crescimento econômico acima de 8% ao ano entre 2000 e 2010, com pico de 14,2% em 2007.
Nomeado premiê em 1998, aos 69 anos, Zhu se tornou popular ao criticar falhas e corrupção de autoridades e ao assumir a responsabilidade quando o governo não entregava o prometido. Seu estilo exigente lhe rendeu os apelidos de Boss e Zhu Fengzi, ou "Zhu Louco".
"Preparei 100 caixões aqui: 99 para autoridades corruptas e um para mim", disse Zhu em 1998, disse Zhu em 1998, segundo o People's Daily, jornal oficial do Partido Comunista Chinês.
Zhu era o número 3 na hierarquia do partido, atrás do presidente Jiang Zemin e de Li Peng, então presidente do Congresso Nacional do Povo. Ainda assim, era visto como um técnico, sem base própria de poder, e reclamava que isso permitia que alguns funcionários ignorassem suas ordens.
Ele se destacou como vice-premiê nos anos 1990 ao conter a inflação, impondo controles de preços e cortando crédito para estatais deficitárias, apesar da resistência de líderes locais - padrão que repetiria ao enfrentar conservadores sobre o ritmo das reformas.
Zhu liderou os esforços para assegurar a entrada na OMC após longas negociações iniciadas nos anos 1980. O status consolidaria o livre comércio como compromisso nacional e lhe daria um instrumento para pressionar autoridades locais a abandonar a proteção a empresas favorecidas.
A campanha quase descarrilou quando ele foi a Washington em 1999 com concessões de abertura de mercado para obter o apoio dos EUA à candidatura. O governo Clinton rejeitou a oferta por considerá-la insuficiente, enquanto adversários políticos internos o acusaram de ter cedido demais. Zhu resistiu, e a China entrou na organização em dezembro de 2001.
Em 1998, ele também deu início ao boom de moradia própria ao propor a venda de apartamentos pertencentes a empresas estatais. Famílias correram para comprar e, em uma década, a maioria das moradias urbanas passou a ser privada.
Ainda assim, Zhu era menos um defensor da livre iniciativa do que um burocrata habilidoso que executava diretrizes do partido para colocar a indústria estatal em ordem. Ele não demonstrava interesse em privatizar a economia e teve papel central nos anos 1990 na elaboração de planos para transformar bancos, companhias aéreas, petroleiras e outras estatais em empresas orientadas ao lucro, mantendo, porém, a propriedade estatal.
Nascido em 23 de outubro de 1928 na província de Hunan, terra natal de Mao Zedong, Zhu pagou cedo o preço por sua disposição de assumir riscos e falar abertamente.
Após iniciar a carreira como planejador econômico, ficou 22 anos no ostracismo ao ser rotulado de "direitista" em 1957, por elogiar reformas na Hungria e na Iugoslávia. Durante a Revolução Cultural (1966-76), foi enviado ao campo para trabalho manual.
Reabilitado em 1979, ascendeu rapidamente, tornando-se vice-secretário do partido em Xangai em 1987 e prefeito no ano seguinte.
Como prefeito em 1989, ganhou reputação de moderação ao apaziguar manifestantes e prometer não acionar os militares.
Seu chefe, Jiang, logo seria chamado a Pequim por Deng e nomeado líder do partido. Zhu foi indicado vice-premiê em 1991 e passou a integrar o Comitê Permanente, órgão dirigente do partido, em 1993.
Zhu raramente apareceu em público após deixar o cargo de premiê. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Saiba Mais
- Mundo A desesperada busca por sobreviventes na Colômbia: 'Cada vez que anunciam uma pessoa com vida, espero ser meu irmão'
- Mundo Quem é o homem que a Irlanda acusa de ser líder de um dos cartéis mais perigosos do mundo
- Mundo A doutrina do século 19 que orienta política externa do governo Trump para a América Latina