Eclipse solar total e eclipse da lua: que horas começa e como observar

No eclipse solar, a Lua fica entre a Terra e o Sol - (crédito: Getty Images)

O mês de agosto terá dois eclipses — e um deles poderá ser visto do Brasil.

O primeiro deles acontecerá nesta quarta-feira (12/08) e será um eclipse solar — em que a Lua passa entre a Terra e o Sol, ocultando a luz solar. Este fenômeno não será visto a partir do Brasil. Em alguns locais como Islândia e Espanha, haverá eclipse solar total, em que o dia pode parecer noite por alguns minutos.

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O segundo será na madrugada do dia 27 para o dia 28 de agosto: um eclipse lunar que poderá ser visto de todos os Estados do Brasil. No eclipse lunar, a Terra passa entre o Sol e a Lua, projetando uma sombra na Lua.

Eclipse solar

Nesta semana, milhões de pessoas no hemisfério Norte poderão conferir o eclipse solar total — que poderá ser melhor observado de partes da Espanha e da Islândia na quarta-feira.

Na Espanha, o eclipse total poderá ser visto em cidades como Bilbao, Valência e Palma. Pessoas em Barcelona e Madri verão a Lua cobrir mais de 99% do Sol.

Dependendo da localidade, o eclipse total atingirá o auge entre 20h26 e 20h33 do horário local (entre 15h26 e 15h33 no horário de Brasília). O eclipse como um todo poderá ser observado durante um período mais longo, mas a fase de totalidade — quando a Lua cobre completamente o Sol — dura apenas alguns minutos ou menos, dependendo do local.

Em um eclipse solar total, a Lua passa entre o Sol e a Terra, cobrindo inteiramente a face do Sol ao longo de uma estreita faixa da superfície do nosso planeta. Essa faixa é chamada de "caminho da totalidade". O céu se escurece em pleno dia, semelhante a um crepúsculo. Alguns animais chegam a alterar seu comportamento por causa do fenômeno.

Durante a totalidade, a mudança na luz pode ser acompanhada por uma queda na temperatura. O horizonte pode ganhar cores semelhantes às do pôr do sol, enquanto estrelas e planetas mais brilhantes podem ficar visíveis. Nos últimos instantes antes da totalidade, também pode ocorrer o chamado "efeito de anel de diamante", quando pequenos pontos de luz do Sol aparecem através dos vales da Lua.

Com o Sol completamente encoberto, sua coroa — a camada mais externa de sua atmosfera — também fica visível. Normalmente, ela é difícil de observar por causa do intenso brilho do Sol. Cientistas aproveitam justamente esses poucos minutos de escuridão para estudar essa região e o campo magnético do Sol.

No eclipse solar, a Lua consegue cobrir o Sol apenas devido à grande proximidade do satélite em relação ao nosso planeta. A Lua é muito menor que o Sol: seu diâmetro é de 3.476 km, em comparação com os 1,4 milhão de km de diâmetro do Sol.

"Se você tiver a sorte de estar exatamente nesse caminho, verá um disco muito, muito escuro. É a Lua cobrindo o Sol", disse Noelia Noël, astrofísica da Universidade de Surrey à agência de notícia Reuters.

O eclipse solar total de 12 de agosto de 2026 será visível em partes da Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, Oceano Atlântico, Espanha e em uma pequena área de Portugal, de acordo com a Nasa.

Getty Images No eclipse solar, a Lua fica entre a Terra e o Sol

Já um eclipse parcial será visível em partes do Hemisfério Norte, incluindo áreas do norte dos Estados Unidos, a maior parte do Canadá, grande parte da Europa e o noroeste da África.

Noël alerta que é preciso haver precauções de segurança para se enxergar um eclipse solar.

"Nos momentos que antecedem o eclipse solar total, você deve usar apenas óculos de sol aprovados para eclipses solares", afirma.

Observar um eclipse através da lente de uma câmera, binóculos ou telescópio sem utilizar um filtro solar específico pode causar lesões graves nos olhos, segundo especialistas.

Mesmo com óculos próprios para eclipse, não é seguro olhar para o Sol através de binóculos ou telescópios, porque a ampliação pode concentrar a luz solar e danificar os olhos. Óculos de sol comuns também não oferecem proteção adequada.

Eles recomendam o uso de óculos seguros para observação solar. O único momento em que é considerado seguro remover a proteção ocular durante um eclipse solar total é o breve intervalo em que a Lua bloqueia completamente a superfície do Sol.

Também é preciso ter cuidado ao tentar fotografar o eclipse com um celular: apontar diretamente para o Sol sem um filtro adequado pode danificar permanentemente o sensor da câmera.

Noël recomenda que quem não tiver acesso a uma proteção ocular especializada para observação solar, pode fazer furos em uma folha de papel, posicioná-la em direção ao Sol e as sombras projetadas em uma parede ou no chão.

Outro eclipse solar total deve ocorrer em 2 de agosto de 2027 e será visível no sul da Espanha, no norte da África, na Arábia Saudita e no Iêmen.

Eclipse lunar: visto do Brasil

No Brasil, no final do mês, será possível observar um eclipse lunar. O fenômeno também será visível a partir da África e partes da Europa.

O fenômeno deve começar às 23h30 do dia 27 de agosto e terminar à 1h do dia 28. A previsão é de que até 95% da lua fique com um tom avermelhado.

O eclipse lunar só pode acontecer durante a Lua Cheia, e pode vir de três formas diferentes: total, parcial e penumbral. Quando a luz do Sol bate na Terra, cria dois tipos de sombras, a umbra (sombra mais escura) e a penumbra (uma sombra mais branda).

Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, afirma que o eclipse que será visto no Brasil será apenas parcial.

"A Lua não vai entrar totalmente na umbra, ela quase vai entrar. Vai funcionar como se fosse um eclipse total porque ela vai começar a ficar vermelha, e essa vermelhidão é o reflexo da luz do Sol batendo na atmosfera da Terra", disse Nascimento à agência Brasil.

Segundo a astrônoma, para assistir ao eclipse lunar não é preciso nenhum tipo de óculos ou técnica especial: basta escolher um lugar aberto, com uma visão limpa para a lua e de preferência com pouca interferência de luz artificial.

O Observatório Nacional vai transmitir ambos os eclipses — o solar do dia 12 e o lunar do dia 27 — de maneira gratuita através do seu canal no YouTube.