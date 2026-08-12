Eclipse solar total: as imagens do fenômeno que acontece nesta quarta-feira na Europa

Pessoas na Espanha participam de um evento para observar um eclipse - (crédito: Reuters)

O eclipse solar total que acontece nesta quarta-feira (12/8) poderá ser observado em partes da Europa, incluindo regiões da Espanha, de Portugal e da Islândia. O fenômeno ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol e bloqueia completamente a luz solar por alguns minutos.

Milhões de pessoas se preparam para acompanhar o eclipse, que deve transformar o dia em noite durante a breve fase de totalidade. Em diferentes pontos da Europa, moradores e visitantes organizam locais de observação e aguardam a passagem da sombra da Lua. Veja as imagens:

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Reuters Pessoas na Espanha participam de um evento para observar um eclipse

BBC Jane, moradora de Cardiff, no País de Gales, diz que "procurou por toda parte" por óculos de observação antes de encontrá-los horas antes do eclipse.

BBC A procura por óculos adequados é tanta que algumas lojas pelo Reino Unido precisaram colocar avisos dizendo que não estão vendendo

Getty Images Uma pessoa se preparando para o eclipse sola em Villalibado, Burgos, Castela e Leão, Espanha

Getty Images Pessoas fazem fila em Falmouth, na Inglaterra, para comprar óculos de proteção para observar o eclipse solar

Jonathan McCambridge/PA Os gêmeos Faron e Soren Walshe, de 7 anos, com seus óculos para observar o eclipse na George's Street, em Dublin, na Irlanda

EPA/Shutterstock Jovens se revezam para observar o céu com um telescópio em León, no noroeste da Espanha, horas antes do fenômeno