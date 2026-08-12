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ECLIPSE

Eclipse solar total: as imagens do fenômeno que acontece nesta quarta-feira na Europa

Milhões de pessoas se preparam para acompanhar o eclipse, que deve transformar o dia em noite durante a breve fase de totalidade

Pessoas na Espanha participam de um evento para observar um eclipse - (crédito: Reuters)
Pessoas na Espanha participam de um evento para observar um eclipse - (crédito: Reuters)

O eclipse solar total que acontece nesta quarta-feira (12/8) poderá ser observado em partes da Europa, incluindo regiões da Espanha, de Portugal e da Islândia. O fenômeno ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol e bloqueia completamente a luz solar por alguns minutos.

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Milhões de pessoas se preparam para acompanhar o eclipse, que deve transformar o dia em noite durante a breve fase de totalidade. Em diferentes pontos da Europa, moradores e visitantes organizam locais de observação e aguardam a passagem da sombra da Lua. Veja as imagens:

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Pessoas na Espanha participam de um evento para observar um eclipse
Reuters
Pessoas na Espanha participam de um evento para observar um eclipse
Jane, moradora de Cardiff, no País de Gales, segura os óculos que comprou para ver o eclipse.
BBC
Jane, moradora de Cardiff, no País de Gales, diz que "procurou por toda parte" por óculos de observação antes de encontrá-los horas antes do eclipse.
A procura por óculos adequados é tanta que algumas lojas pelo Reino Unido precisaram colocar avisos dizendo que nao estao vendendo
BBC
A procura por óculos adequados é tanta que algumas lojas pelo Reino Unido precisaram colocar avisos dizendo que não estão vendendo
Uma pessoa se preparando para o eclipse sola em Villalibado, Burgos, Castela e Leão, Espanha.
Getty Images
Uma pessoa se preparando para o eclipse sola em Villalibado, Burgos, Castela e Leão, Espanha
Pessoas fazem fila em Falmouth, na Inglaterra, para comprar óculos de proteção para observar o eclipse solar
Getty Images
Pessoas fazem fila em Falmouth, na Inglaterra, para comprar óculos de proteção para observar o eclipse solar
Os gêmeos Faron e Soren Walshe, de 7 anos, com seus óculos para observar o eclipse na George's Street, em Dublin, na Irlanda
Jonathan McCambridge/PA
Os gêmeos Faron e Soren Walshe, de 7 anos, com seus óculos para observar o eclipse na George's Street, em Dublin, na Irlanda
Jovens se revezam para observar o céu com um telescópio em León, no noroeste da Espanha, horas antes do fenômeno
EPA/Shutterstock
Jovens se revezam para observar o céu com um telescópio em León, no noroeste da Espanha, horas antes do fenômeno
Pessoas fazem fila na George's Street, em Dublin, na Irlanda, para comprar óculos especiais para observar o eclipse solar.
Jonathan McCambridge/PA
Pessoas fazem fila na George's Street, em Dublin, na Irlanda, para comprar óculos especiais para observar o eclipse solar

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BBC
BBC Geral
postado em 12/08/2026 11:46 / atualizado em 12/08/2026 12:55
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