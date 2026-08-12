'Tenho dúvidas se vou continuar jogando futebol': a emocionante mensagem de Lionel Messi dedicada a seu pai após a sua morte

Lionel Messi declarou que não sabe ao certo por quanto tempo continuará jogando futebol. Ele postou uma homenagem emocionada após a morte do seu pai.

Jorge Messi morreu na semana passada aos 68 anos, após uma longa doença. Ele foi agente do atacante argentino desde que o filho tinha 14 anos e acompanhou sua carreira até que ele se tornasse um dos maiores jogadores da história do esporte, oito vezes vencedor da Bola de Ouro.

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"Não sei o que vou fazer sem você", escreveu Lionel Messi nas redes sociais.

"Não sei como continuar. Eu costumava apenas jogar futebol, mas agora, não tenho certeza se continuarei jogando por muito mais tempo."

"Você ficou ao meu lado desde o princípio. Ficamos muito próximos até o final. Por que você não aguentou um pouco mais, para podermos terminar isso juntos?", lamentou o craque.

Messi foi o capitão da Argentina campeã da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e levou a seleção do seu país até a final em 2026, vencida pela Espanha por 1x0. Depois, ele retornou ao seu clube, o Inter Miami dos Estados Unidos.

Ele foi com a família para a Argentina após a morte de Jorge, em um hospital na sua cidade-natal de Rosário. O funeral privado ocorreu no domingo (9/8) em um cemitério na cidade próxima de Pérez.

"Pai, ainda não consigo acreditar que você se foi", prosseguiu Messi. "Não assimilei, ou melhor, não quero assimilar."

"É muito difícil para mim imaginar que nunca verei você novamente, que nunca mais iremos nos falar outra vez."

"Sei que você estava sofrendo e que este foi o melhor, mas você partiu cedo demais. Ainda tínhamos muito para aproveitar juntos."

Durante a Copa do Mundo, Messi foi às lágrimas depois de marcar o gol de abertura da vitória da Argentina contra a Argélia por 3x0. Ele afirmou que o motivo não tinha nenhuma relação com o futebol.

Uma declaração posterior da família informou que Jorge enfrentava uma "situação relacionada à sua saúde".

Messi prosseguiu: "Você sempre me pedia para jogar uma última Copa do Mundo e, poucos dias depois do início do torneio, você começou a piorar."

"Foi a primeira vez em que você não compareceu a um torneio, mas a mamãe continuava me dizendo que você iria melhorar e teria condições de viajar. Fiquei dizendo para você que iríamos até a final, para você poder vir junto."

"Sempre que terminava uma partida, eu esperava e sentia falta da sua mensagem. Foi quando percebi como a situação era ruim."

"Ainda assim, eu não conseguia deixar de pensar em ir o mais longe possível, para que você tivesse tempo de assistir a uma partida. Chegamos à final, mas você não pôde estar presente."

"Eu queria vencer para poder trazer o troféu e mostrar para você. Não consegui, minhas pernas não deixaram. Desta vez, tentei forçar além dos meus limites físicos, mas não consegui. Nunca cheguei a me sentir bem."

O torneio de 2026 marcou a sexta participação de Messi em Copas do Mundo. Ele jogou oito partidas durante a competição, marcou oito gols e fez quatro assistências.

Getty Images Corpo de Jorge Messi foi velado em cerimônia privada no domingo

A família de Messi se mudou para a Espanha em fevereiro de 2001, quando ele foi contratado pelo Barcelona com apenas 13 anos de idade. Sua mãe e seus três irmãos logo voltaram para Rosário, mas seu pai permaneceu com ele.

O atacante marcou um recorde de 672 gols em 778 partidas pelo Barça e ajudou o clube a conquistar a Champions League quatro vezes, além de 10 títulos espanhóis.

Messi seguiu para o Paris St. Germain em agosto de 2021 e para o Inter Miami em julho de 2023. Seu contrato nos Estados Unidos vai até 2028.

"É claro que você nunca perdeu um único jogo", continuou Messi. "Como você sofria ao me ver jogar e como você gostava, mesmo que não me elogiasse muito."

"Você foi meu pai, meu amigo e meu mentor. Você foi sempre a pessoa certa que precisava ser em cada momento e nunca estava errado em nada."

"Houve algumas discordâncias ou discussões, mas você sempre estava certo no final. Tudo acabava saindo exatamente como você disse que seria."

"Vou sentir muito a sua falta, mas você sempre estará comigo, especialmente na criação dos meus filhos, pois eu os ensino e os crio como vocês dois fizeram comigo."

"Descanse em paz e nos acompanhe de cima, como você fez por aqui. Obrigado por tudo."

"Amo você, papai."

Após a emocionada homenagem de Messi, o atacante português de 41 anos Cristiano Ronaldo postou uma mensagem para o colega.

"Um enorme abraço a você e aos seus neste momento difícil, Leo. Muita força."

O ex-jogador inglês David Beckham, um dos donos do Inter Miami, declarou: "Estamos com você e sua família, Leo, sempre."