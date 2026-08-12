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ORIENTE MÉDIO

Por quanto tempo o Irã pode sustentar a guerra com os EUA e Israel?

Sete meses após o início da guerra, e apesar da forte pressão sobre a economia e a infraestrutura do país, os líderes iranianos ainda não parecem ter pressa para encerrá-la. Mas por quanto tempo o Irã conseguirá sustentar o conflito?

O número de mísseis balísticos lançados pelo Irã vem caindo, mas sua capacidade de sustentar a guerra também depende de drones e mísseis de cruzeiro, mais rápidos e fáceis de produzir, além da reposição de comandantes e da manutenção da estrutura de comando - (crédito: AFP via Getty Images)
O número de mísseis balísticos lançados pelo Irã vem caindo, mas sua capacidade de sustentar a guerra também depende de drones e mísseis de cruzeiro, mais rápidos e fáceis de produzir, além da reposição de comandantes e da manutenção da estrutura de comando - (crédito: AFP via Getty Images)

Após sete meses de guerra, e apesar da forte pressão sobre a economia e a infraestrutura do país, os líderes iranianos ainda não parecem ter pressa para encerrar o conflito com os Estados Unidos e Israel.

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O Irã pode querer demonstrar que os EUA não podem ditar sozinhos o ritmo do conflito.

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O país também pode tentar tornar a guerra mais custosa militar, econômica e politicamente para os EUA e, assim, pressionar o governo americano a aceitar algumas de suas exigências.

Mas tudo depende de uma questão crucial: por quanto tempo o Irã consegue sustentar a guerra?

Qual é a capacidade militar do Irã para prolongar a guerra?

Mulheres passam por um veículo das forças de segurança iranianas estacionado sob uma faixa em homenagem ao ex-líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, em Teerã, em 31/3/2026. Khamenei foi morto em um ataque com míssil no início da guerra
AFP via Getty Images
O número de mísseis balísticos lançados pelo Irã vem caindo, mas sua capacidade de sustentar a guerra também depende de drones e mísseis de cruzeiro, mais rápidos e fáceis de produzir, além da reposição de comandantes e da manutenção da estrutura de comando

Partes da indústria de defesa e das instalações de produção de mísseis do Irã foram alvo de ataques, mas não há dados independentes que permitam dimensionar os danos. Em sua análise mais recente, o think tank (centro de pesquisa e debates) Chatham House afirma que não há uma estimativa confiável de quantos mísseis o Irã possui.

O número de mísseis balísticos lançados pelo Irã em cada ataque vem diminuindo. Mas a capacidade do país de sustentar a guerra não depende apenas de seus estoques de mísseis: drones e mísseis de cruzeiro podem ser produzidos com mais rapidez e facilidade, os comandantes mortos até agora foram substituídos e a estrutura de comando não foi desmantelada.

Mohammad Ghaedi, professor de relações internacionais da Universidade George Washington, nos EUA, disse à BBC News Persa que "o Irã provavelmente consegue manter por muito tempo a sua capacidade de realizar lançamentos — ainda que em menor intensidade — e continua capaz de provocar transtornos no estreito de Ormuz", por onde passava cerca de 20% da produção global de petróleo antes da guerra.

Os líderes iranianos também avaliam que prolongar o conflito pode trazer prejuízos aos EUA.

A defesa americana já gastou parte de seus estoques de munição para interceptar mísseis e drones iranianos, e algumas análises nos EUA alertam que esse arsenal não poderá ser reposto rapidamente.

Ghaedi também afirmou que "o impacto da guerra sobre o preço do petróleo e a situação política interna dos EUA alimentaram no Irã a expectativa de que seja possível forçar os EUA a aceitar algumas de suas condições".

Nos EUA, o apoio ao presidente Donald Trump entre eleitores do Partido Republicano (ao qual Trump pertence) continua relativamente alto. Ainda assim, pesquisas mostram que muitos americanos desaprovam o conflito e temem que Trump não esteja conseguindo atingir os objetivos traçados para a guerra.

Se o Irã estiver certo em sua avaliação, o país não precisaria necessariamente derrotar os EUA no campo militar. Prolongar a guerra e aumentar seus custos já pode funcionar como instrumento de pressão. Até agora, não há sinais de que as limitações militares, por si só, seja suficientes para levar o Irã a encerrar o conflito.

Por quanto tempo a economia do Irã consegue resistir?

Uma bandeira do Irã balança enquanto navios permanecem ancorados no estreito de Ormuz, perto da ilha de Larak, no Irã, em 16/5/2026
Getty Images
No mercado de trabalho, mais de 1 milhão de postos foram perdidos por causa da guerra, que deixou cerca de 2 milhões de pessoas direta ou indiretamente desempregadas, segundo o vice-ministro do Trabalho do Irã

Antes mesmo da guerra, a economia iraniana já enfrentava inflação alta, falta de investimentos, desvalorização de sua moeda, o rial, e problemas estruturais. Segundo uma estimativa do Banco Mundial, o PIB (soma de todas as riquezas produzidas) do país caiu cerca de 2,7% no ano fiscal de 2025-26, e apenas as últimas semanas desse período coincidiram com o conflito.

A guerra agravou esse quadro. Dados do Centro de Estatísticas do Irã mostram que a inflação acumulada em 12 meses chegou a 62%. A pressão foi maior nas províncias do sul, mais expostas aos efeitos da guerra: em Hormozgan, por exemplo, a inflação superou 101%.

No mercado de trabalho, mais de 1 milhão de postos foram perdidos por causa da guerra, que deixou cerca de 2 milhões de pessoas direta ou indiretamente desempregadas, segundo o vice-ministro do Trabalho do Irã.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê ainda que a economia iraniana encolha cerca de 5,4% em 2026 e que a inflação se aproxime de 69%.

A duração da guerra e o impacto sobre o comércio e as exportações de petróleo serão decisivos. O estreito de Ormuz é, ao mesmo tempo, uma forma de pressionar os EUA e uma fragilidade para o próprio Irã: interrupções nessa rota podem encarecer a guerra para os americanos e afetar o mercado global de energia, mas o bloqueio naval americano e as restrições à navegação também dificultam as exportações de petróleo do Irã.

Ainda assim, a piora da economia não necessariamente levará o Irã a mudar de rumo.

Ghaedi afirmou que governos autoritários podem se manter por anos mesmo em situações econômicas difíceis. Na avaliação dele, inflação, desemprego e desequilíbrios estruturais podem aumentar o descontentamento da população, mas só tenderiam a alterar a política militar do Irã se viessem acompanhados de protestos generalizados ou de divisões dentro do governo.

Divergências no governo iraniano: por quanto tempo a guerra deve continuar?

Uma mulher fala ao celular enquanto equipes de emergência vasculham os escombros de um prédio residencial atingido por um ataque aéreo nas primeiras horas de 27/3/2026, em Teerã
Getty Images
A divergência não se resume a dois grupos, um favorável à guerra e outro à paz

Não há consenso no Irã sobre qual é o melhor caminho a seguir.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento do Irã e chefe da delegação iraniana nas negociações, já havia alertado que o Irã não deveria se deixar arrastar para uma "guerra de desgaste" e criticou os opositores das negociações. Já Amirhossein Sabeti, deputado linha-dura do Irã, afirmou que a guerra ocorreria mesmo que os EUA aceitassem todas as condições do Irã e assinassem um acordo.

A divergência não se resume a dois grupos, um favorável à guerra e outro à paz.

Ghalibaf também afirma que não aceitará um acordo que não preserve os direitos do Irã. A discordância está sobretudo em até que ponto prolongar a pressão pode fortalecer a posição do Irã nas negociações e quando os custos passam a ser maiores do que os ganhos.

E o que pensa a população? Não há pesquisas de opinião independentes e confiáveis sobre a opinião dos iranianos a respeito da continuidade da guerra, e as redes sociais não refletem toda a sociedade.

Mas, Hamidreza Azizi, especialista em Irã e pesquisador visitante do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP, na sigla em alemão), disse em entrevista à BBC que o maior risco para a República Islâmica pode vir de dentro do próprio país. Segundo Azizi, a inflação alta, a crise econômica e os problemas de infraestrutura podem tornar a situação interna a "frente mais perigosa" para o governo iraniano.

Uma guerra que precisa de uma estratégia para terminar

Uma bandeira do Irã foi fincada nos escombros de uma delegacia de polícia destruída por ataques aéreos no dia anterior, em Teerã, em 3/3/2026
Getty Images
Para o Irã, prolongar a guerra só terá vantagem política se a pressão sobre os EUA resultar em concessões nas negociações

Uma guerra longa também pode prejudicar a posição do Irã na região. Nos últimos anos, o Irã vinha tentando melhorar as relações com os países árabes do Golfo, sobretudo com a Arábia Saudita. A continuidade dos ataques contra bases, instalações e rotas marítimas nesses países pode desfazer parte dessa aproximação.

Até agora, esses países têm buscado conter as tensões e retomar as negociações. Mas, quanto mais vulneráveis se sentirem a ataques do Irã ou de grupos alinhados ao Irã, maior será a tendência de ampliar a cooperação militar com os EUA — inclusive como forma de se proteger do próprio Irã.

Para o Irã, prolongar a guerra só terá vantagem política se a pressão sobre os EUA resultar em concessões nas negociações. Ainda não está claro que tipo de acordo permitiria ao Irã encerrar a guerra em condições consideradas aceitáveis nem como seria possível chegar a esse entendimento.

"O que falta à estratégia do Irã", afirmou Azizi, do SWP, "é explicar claramente como as vantagens obtidas durante a guerra podem ser transformadas em um acordo político duradouro. O Irã mostrou que consegue afetar o fornecimento global de energia e aumentar os custos para os EUA e seus aliados. Mas não está claro como poderá manter indefinidamente um confronto com os EUA e os países do Golfo."

Até agora, nenhuma das limitações militares, econômicas ou políticas, isoladamente, impediu o Irã de continuar a guerra. Mas, quanto mais tempo o conflito durar, maior será a pressão econômica interna, mais prejudicadas ficarão as relações regionais do Irã e mais difícil será chegar a um acordo que compense esses custos.

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BBC
Saeed Jafari - Analista político
postado em 12/08/2026 14:13 / atualizado em 12/08/2026 14:23
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