'Putin não tem mais como declarar vitória na Ucrânia', diz Nobel da Paz à BBC

Muratov leiloou a medalha do Prêmio Nobel para apoiar os esforços humanitários do Unicef em favor de refugiados ucranianos - (crédito: EPA)

Nos escritórios do jornal Novaya Gazeta, em Moscou, na Rússia, os corredores estão silenciosos.

Há uma enorme sensação de vazio.

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"Não existe mais jornal", disse o ex-editor-chefe Dmitry Muratov em entrevista exclusiva à BBC.

Muratov ajudou a fundar o Novaya Gazeta há mais de 30 anos, após a queda da União Soviética. O jornal se tornou um dos principais veículos independentes da Rússia, denunciando violações dos direitos humanos e casos de corrupção envolvendo autoridades de alto escalão.

Em 2021, Muratov dividiu o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços "para proteger a liberdade de expressão". O Comitê do Nobel lembrou que "seis jornalistas [do Novaya Gazeta] foram mortos, entre eles Anna Politkovskaya (1958-2006), autora de reportagens sobre a guerra na Chechênia".

Foi um reconhecimento ao jornalismo corajoso.

Mas isso não protegeu o jornal.

EPA Muratov leiloou a medalha do Prêmio Nobel para apoiar os esforços humanitários do Unicef em favor de refugiados ucranianos

"[Vladimir] Putin assinou um decreto que estatizou as máquinas de impressão do jornal", explicou Muratov. "O registro do jornal foi cassado."

O Novaya Gazeta ainda está presente na internet, mas seu alcance é limitado: as autoridades bloquearam o site, que só pode ser acessado fora da Rússia ou por meio de VPN (sigla em inglês para uma rede privada virtual que mascara o "endereço" do usuário e criptografa sua conexão, permitindo acessar conteúdos em uma dada localização).

As dificuldades enfrentadas pelo jornal refletem a repressão mais ampla à liberdade de expressão na Rússia, que se intensificou desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em 2022.

"A maioria das pessoas com influência sobre a opinião pública foi declarada como 'agente estrangeiro', 'extremista' ou 'terrorista'. São várias centenas", disse Muratov.

"Os números variam, mas, pelas estimativas mais cautelosas, desde o início da 'operação militar especial' da Rússia [na Ucrânia], pelo menos 1,5 mil pessoas foram presas por se manifestarem contra as políticas do governo. É o triplo do registrado nos anos mais duros do Comitê de Segurança do Estado [KGB, na sigla em russo], na União Soviética", acrescenta ele.

Ao receber o Prêmio Nobel da Paz, em 1975, o dissidente Andrei Sakharov (1921-89) citou mais de 120 presos políticos que conhecia na União Soviética. Dez anos depois, a Anistia Internacional estimou em mais de 600 o número de presos de consciência na Rússia.

Reuters Os jornalistas Antonina Favorskaya, Konstantin Gabov, Sergey Karelin e Artyom Kriger foram condenados a cinco anos e meio de prisão por extremismo

Em 2022, o governo da Rússia acreditava que a "operação militar" seria rápida e bem-sucedida. Quase cinco anos depois, ela se transformou no conflito mais sangrento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-45).

Ainda assim, confiante, o presidente Vladimir Putin continua prevendo uma vitória da Rússia.

"Não haverá 'vitória'", rebateu Muratov. "Porque o que vem acontecendo há quase cinco anos, não importa como termine, já não pode ser considerado uma vitória."

"Não pode haver vitória quando duas nações eslavas despedaçaram 1 milhão de pessoas. Ou mais de 1 milhão", diz ele. "Me parece que a situação da Ucrânia hoje é a seguinte: é possível destruí-la, mas não conquistá-la. O que quero dizer com destruí-la? Uma escalada contínua, até chegar ao uso de uma arma nuclear."

Muratov realmente acredita que Putin, líder do Kremlin, usaria armas nucleares nesta guerra?

"Esses analistas políticos que dizem 'Putin pensa isso' ou 'Putin tem medo daquilo'... são todos charlatães", disse Muratov. "Está no mesmo nível da astrologia. Ninguém sabe o que se passa na cabeça de Vladimir Putin. Nem eu."

"Eu só posso analisar isso como jornalista. Trabalho com grandes volumes de dados. Desde o início do ano, a necessidade de recorrer a armas nucleares foi mencionada mais de 500 vezes. Quando esse tipo de coisa vem de malucos, não dou atenção. Mas já ouvi essa discussão na televisão estatal. E, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, um evento promovido pelo Estado, um dos participantes chegou a defender o uso de armas nucleares como algo positivo, algo desejável."

Ao anunciar a invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, o presidente Putin afirmou que a medida tinha como objetivo "garantir a segurança da Rússia".

"Me diga: a segurança aumentou?", questionou Muratov. "Agora que drones ucranianos atacam depósitos da [maior varejista online russa] Wildberries; com a crise da gasolina, as interrupções na internet móvel, os presos políticos? A segurança aumentou ou não?"

Apesar de pesquisas de opinião indicarem queda nos índices de aprovação de Putin dentro da Rússia, Muratov avalia que o presidente continua firme no controle do poder.

"Desculpe, mas não acredito nessa história de divisão entre integrantes da elite ou de conspirações secretas. Quem governa o país é Vladimir Putin. Eles têm medo dele."

"E esse medo é reforçado de todas as formas por sua principal base de sustentação: o Serviço Federal de Segurança [FSB, na sigla em russo]."

Embora seja um crítico contundente do próprio governo, Muratov também não alimenta ilusões sobre o Ocidente.

"[Putin] conhece muito bem os líderes europeus. De um lado, eles [os líderes europeus] falam em direitos humanos. Ele [Putin] ri porque, do outro, assinam — ou assinavam — acordos com a Rússia para comprar petróleo, gás, diamantes e outros produtos."

Na Rússia, Muratov foi classificado como "agente estrangeiro", rótulo usado com frequência para punir críticos do governo russo. Os chamados "agentes estrangeiros" têm direitos restritos: são proibidos de dar aulas e de participar de eleições e, caso vendam seu apartamento, não podem ter acesso ao dinheiro da venda. O rótulo também busca estigmatizar essas pessoas e alimentar na sociedade a ideia de que existe um inimigo interno.

Mas o jornalista parece relutante em falar sobre as pressões que sofre e prefere chamar a atenção para a situação de compatriotas presos.

"O que mais me preocupa neste momento é que ninguém no mundo se interessa pelos presos políticos que foram os primeiros a se manifestar contra a tomada de terras no nosso país vizinho", explicou Muratov.

BBC Nadezhda Buyanova, pediatra de 68 anos, foi condenada a cinco anos e meio de prisão na Rússia por supostamente ter feito críticas à guerra na Ucrânia durante o trabalho

Muratov abre uma pasta e tira de dentro uma pilha de fotografias grandes: retratos de pessoas presas.

Uma delas mostra quatro jornalistas — Antonina Favorskaya, Konstantin Gabov, Sergey Karelin e Artyom Kriger — condenados e presos sob acusação de extremismo. Eles foram acusados de manter vínculos com a organização anticorrupção do líder oposicionista Alexei Navalny (1976-2024).

Há também uma foto de Alexei Gorinov, vereador condenado à prisão sob acusação de "divulgar deliberadamente informações falsas" sobre as Forças Armadas russas depois de se manifestar contra a guerra na Ucrânia.

"E aqui está um pianista extraordinário, Pavel Kushnir", disse Muratov. "Um intérprete excepcional de Rachmaninoff e Schubert."

O músico foi preso depois de publicar vídeos contra a guerra. Muratov mostra então uma segunda imagem.

"E aqui está ele no caixão", disse Muratov.

Pavel Kushnir (1984-2024) morreu em um centro de detenção provisória durante uma greve de fome. Tinha 39 anos.

A sucessão de fotos e relatos sobre pessoas presas mostram o que pode acontecer com quem é considerado adversário dos que estão no poder. Também deixam claro o risco de criticar publicamente as autoridades e a guerra.

"Ser ganhador do Prêmio Nobel oferece alguma proteção para dizer o que você pensa?", perguntei a Muratov.

"Essa pergunta não é para mim", respondeu Muratov. "Quando tiver oportunidade, pergunte às autoridades."

Há ainda mais uma foto, tirada em abril.

"Esta é a advogada do jornal enquanto esperava para entrar no prédio. A polícia estava fazendo buscas no nosso escritório. Foram 13 horas. E não deixaram os advogados entrar. Nosso editor-executivo, Oleg Roldugin, agora está em prisão domiciliar."

O relato de Muratov revela um cenário sombrio para quem critica as autoridades na Rússia.

Ainda assim, há momentos de esperança.

"Vivemos numa época em que as pessoas ficam caladas. Mas muita gente apoia o nosso trabalho. Nas ruas de Moscou, meus colegas e eu só ouvimos palavras de agradecimento. São ditas em voz baixa. Mas o que as pessoas pensam é muito importante."