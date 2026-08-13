Travis Kelce faz primeiras revelações sobre casamento com Taylor Swift: 'Melhor noite da minha vida' - (crédito: Icon Sportswire via Getty Images)

O jogador de futebol americano Travis Kelce disse que suas núpcias com a cantora Taylor Swift foram "a melhor noite da minha vida", em uma rara manifestação na imprensa sobre o casamento que atraiu holofotes do mundo todo no mês passado.

Kelce e Swift se casaram no dia 3 de julho no Madison Square Garden, em Nova York, em um evento repleto de celebridades que foi mantido em grande parte privado.

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Poucos detalhes da cerimônia foram divulgados publicamente, e os comentários de Kelce na quarta-feira foram os seus primeiros desde a cerimônia de casamento, que foi conduzida pelo ator Adam Sandler.

"Foi muito legal realizar meu sonho de infância de estar naquele local, a meca de todos os estádios esportivos, e poder me casar lá", disse Kelce aos repórteres no centro de treinamento do Kansas City Chiefs, no Missouri.

Kelce descreveu o casamento como "a melhor noite da minha vida" e "uma noite louca", agradecendo aos convidados que compareceram.

O astro da NFL e a estrela da música mantiveram muitos detalhes do casamento em segredo, e nenhuma foto oficial da cerimônia realizada dentro do estádio foi divulgada. Diversas celebridades de Hollywood, como os atores Hugh Grant e Jason Sudeikis, o cantor Benson Boone e a modelo Gigi Hadid, estiveram presentes.

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"Não tenho palavras para agradecer aos proprietários do MSG [Madison Square Garden] por nos darem essa oportunidade, sabendo que queríamos um evento privado e tudo mais, e foi perfeito", acrescentou.

Mais tarde, ele brincou dizendo que o "ar condicionado estava fervendo" dentro do local, em uma aparente referência à onda de calor que atingiu o país durante o fim de semana do Dia da Independência.

Durante a conversa com jornalistas, Kelce se referiu pela primeira vez a Taylor Swift como "minha esposa".

Ele contou que, no ano passado, perdera uma oportunidade de assistir a uma partida de playoffs do time de basquete New York Knicks no Madison Square Garden, porque tinha outros compromissos.

"Minha esposa foi quando eu estava preso em um minicamp de treinamento, então não tive a oportunidade de ir naquela ocasião", disse ele.

Swift assistira ao Jogo 4 das Finais da NBA da beira da quadra, quando os Knicks protagonizaram uma vitória surpreendente sobre o San Antonio Spurs, com um placar de 107 a 106.

"Não tenho palavras para agradecer aos proprietários do MSG [Madison Square Garden] por nos darem essa oportunidade, sabendo que queríamos um evento privado e tudo mais, e foi perfeito", acrescentou.

Mais tarde, ele brincou dizendo que o "ar condicionado estava fervendo" dentro do local, em uma aparente referência à onda de calor que atingiu o país durante o fim de semana do Dia da Independência.

O casamento do casal foi envolto em segredo, apesar de o evento ter paralisado parte da cidade de Nova York, a mais populosa dos EUA. Muitos suspeitavam que o casal já havia se casado antes do evento — e que este seria apenas uma grande festa de celebração.

Mas horas depois de uma longa lista de celebridades ter sido vista entrando no local em trajes de gala, telões instalados na arena anunciaram publicamente que Swift e Kelce haviam se casado oficialmente.

AFP via Getty Images

Kelce disse que teve "férias divertidas" e que estava animado para retornar aos treinos e ao futebol americano.

O jogador, que completa 37 anos em outubro, conquistou três títulos do Super Bowl com os Kansas City Chiefs.

A equipe não se classificou para os playoffs da NFL no ano passado, pela primeira vez em 10 temporadas. Muitos acreditam que a próxima temporada, que começa no mês que vem, poderá ser a última dele. Mas ele não comentou se a aposentadoria está nos planos.

"Ainda tenho muito carinho por este jogo", disse ele. "Quero entrar em campo e provar a mim mesmo que posso jogar em um nível melhor do que joguei no ano passado."

"Este sempre será o meu santuário", disse ele sobre estar de volta aos treinos. "Você precisa desse tempo de trabalho árduo com os caras, estar com eles o dia todo, começar a criar essa química e definir o padrão de como vamos fazer as coisas. Este ano, isso se intensificou ainda mais."