PL não consegue registrar Flávio como candidato após fraude alterar filiação do senador para partido Missão, afirma campanha

O senador Flávio Bolsonaro (PL) não conseguiu registrar nesta quinta-feira (13/8) sua candidatura à Presidência da República porque aparece no sistema da Justiça Eleitoral como se fosse filiado ao partido Missão, legenda criada no ano passado e que tem como candidato presidencial Renan Santos.
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A informação foi divulgada pela campanha de Flávio para o canal GloboNews. Ainda não há manifestação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o ocorrido.
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Segundo a advogada da campanha, Maria Claudia Bucchianeri, houve alguma fraude.
"Precisamos entender se foi hacker, uma venda de senha, alguém que entrou no sistema dolosamente, a gente não sabe", afirmou à GloboNews.
Segundo as pesquisas eleitorais, Flávio aparece como candidato mais competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta a reeleição.
Ainda segundo Bucchianeri, a fraude foi notada quando a equipe começou a reunir os documentos necessários para protocolar o pedido de registro da candidatura. O prazo para os partidos registrarem seus candidatos vai até 19h de sábado (15/8).
O partido já acionou o TSE para que a Corte corrija a filiação e apure o que aconteceu.
"Ele está sem filiação regular agora. O Missão tem candidato. Tem que reestabelecer a filiação original para poder fazer o registro", afirmou ainda ao canal de televisão.
A advogada contou também que possui uma certidão da filiação de Flávio ao PL, emitida às 23h17 de quarta-feira (12/8), o que significa que a alteração ocorreu depois disso.
À BBC News Brasil, o advogado eleitoral Alberto Rollo explicou que cada partido possui senha para acessar o sistema e registrar filiações. Na sua avaliação, parece ter havido algum uso indevido dessas senhas.
"Esse episódio de suposta desfiliação do Flávio Bolsonaro e filiação a um novo partido, evidentemente, é uma fraude. A Justiça Eleitoral tem que, de alguma maneira, trabalhar melhor a segurança desse sistema".
"O Flávio não pode ser candidato do PL sendo filiado a um outro partido. Tem que corrigir imediatamente. O próprio TSE pode fazer isso e depois investigar de onde partiu a fraude", disse ainda.
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