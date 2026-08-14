EUA reconhecem soberania do Japão sobre ilhas visitadas por Putin

Nesta fotografia divulgada pela agência estatal russa Sputnik, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, interage com moradores locais na ilha de Iturup, uma das quatro ilhas do arquipélago disputado conhecido como Ilhas Curilas, na Rússia, e Territórios do Norte, no Japão, em 13 de agosto de 2026. - (crédito: AFP)

Os Estados Unidos reconhecem a soberania do Japão sobre ilhas em disputa que foram visitadas pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (14) o embaixador de Washington em Tóquio.

O presidente russo viajou na quinta-feira (13) ao arquipélago em questão, que Moscou chama de Curilas do Sul e que as autoridades japonesas chamam de Territórios do Norte. Nas ilhas, ele visitou uma escola e uma unidade de processamento de pescado, onde degustou caviar.

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Após a visita, os dois países trocaram duras críticas sobre a soberania das ilhas, que estão no centro de uma disputa bilateral de várias décadas.

"Os Estados Unidos permanecem firmes em seu apoio a seu aliado mais importante e em seu reconhecimento da soberania japonesa sobre os Territórios do Norte", afirmou o embaixador George Glass na rede social X.

"No momento em que a Aliança entre os Estados Unidos e o Japão está dedicada a promover a prosperidade em toda a região do Indo-Pacífico, nos opomos com veemência a qualquer ação que mine sua paz e estabilidade", acrescentou o diplomata.

As relações entre Rússia e Japão são afetadas há anos por estas ilhas, tomadas pela União Soviética em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial.

A visita de Putin foi a primeira de um presidente russo desde a de Dmitri Medvedev, em 2010.

"Os Territórios do Norte são parte inerente do território japonês, tanto historicamente quanto sob o direito internacional", protestou a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.

O país asiático chegou a convocar o embaixador da Rússia.

A representação diplomática russa no Japão informou que seu representante reafirmou que as ilhas são "parte integrante da Federação Russa" e que a viagem de Putin ao local não era "um assunto para ser discutido com outros países".