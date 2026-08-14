EUA reconhecem soberania do Japão sobre ilhas visitadas por Putin

Os Estados Unidos reconhecem a soberania do Japão sobre ilhas em disputa que foram visitadas pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (14) o embaixador de Washington em Tóquio.
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O presidente russo viajou na quinta-feira (13) ao arquipélago em questão, que Moscou chama de Curilas do Sul e que as autoridades japonesas chamam de Territórios do Norte. Nas ilhas, ele visitou uma escola e uma unidade de processamento de pescado, onde degustou caviar.
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Após a visita, os dois países trocaram duras críticas sobre a soberania das ilhas, que estão no centro de uma disputa bilateral de várias décadas.
"Os Estados Unidos permanecem firmes em seu apoio a seu aliado mais importante e em seu reconhecimento da soberania japonesa sobre os Territórios do Norte", afirmou o embaixador George Glass na rede social X.
"No momento em que a Aliança entre os Estados Unidos e o Japão está dedicada a promover a prosperidade em toda a região do Indo-Pacífico, nos opomos com veemência a qualquer ação que mine sua paz e estabilidade", acrescentou o diplomata.
As relações entre Rússia e Japão são afetadas há anos por estas ilhas, tomadas pela União Soviética em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial.
A visita de Putin foi a primeira de um presidente russo desde a de Dmitri Medvedev, em 2010.
"Os Territórios do Norte são parte inerente do território japonês, tanto historicamente quanto sob o direito internacional", protestou a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.
O país asiático chegou a convocar o embaixador da Rússia.
A representação diplomática russa no Japão informou que seu representante reafirmou que as ilhas são "parte integrante da Federação Russa" e que a viagem de Putin ao local não era "um assunto para ser discutido com outros países".
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