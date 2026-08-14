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DISPUTA

EUA reconhecem soberania do Japão sobre ilhas visitadas por Putin

As relações entre Rússia e Japão são tensas devido às ilhas Kuril, conhecidas no Japão como Territórios do Norte, que foram tomadas em 1945 pela União Soviética ao final da Segunda Guerra Mundial

Nesta fotografia divulgada pela agência estatal russa Sputnik, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, interage com moradores locais na ilha de Iturup, uma das quatro ilhas do arquipélago disputado conhecido como Ilhas Curilas, na Rússia, e Territórios do Norte, no Japão, em 13 de agosto de 2026. - (crédito: AFP)
Nesta fotografia divulgada pela agência estatal russa Sputnik, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, interage com moradores locais na ilha de Iturup, uma das quatro ilhas do arquipélago disputado conhecido como Ilhas Curilas, na Rússia, e Territórios do Norte, no Japão, em 13 de agosto de 2026. - (crédito: AFP)

Os Estados Unidos reconhecem a soberania do Japão sobre ilhas em disputa que foram visitadas pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (14) o embaixador de Washington em Tóquio.

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O presidente russo viajou na quinta-feira (13) ao arquipélago em questão, que Moscou chama de Curilas do Sul e que as autoridades japonesas chamam de Territórios do Norte. Nas ilhas, ele visitou uma escola e uma unidade de processamento de pescado, onde degustou caviar. 

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Após a visita, os dois países trocaram duras críticas sobre a soberania das ilhas, que estão no centro de uma disputa bilateral de várias décadas.

"Os Estados Unidos permanecem firmes em seu apoio a seu aliado mais importante e em seu reconhecimento da soberania japonesa sobre os Territórios do Norte", afirmou o embaixador George Glass na rede social X.

"No momento em que a Aliança entre os Estados Unidos e o Japão está dedicada a promover a prosperidade em toda a região do Indo-Pacífico, nos opomos com veemência a qualquer ação que mine sua paz e estabilidade", acrescentou o diplomata.

As relações entre Rússia e Japão são afetadas há anos por estas ilhas, tomadas pela União Soviética em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial.

A visita de Putin foi a primeira de um presidente russo desde a de Dmitri Medvedev, em 2010.

"Os Territórios do Norte são parte inerente do território japonês, tanto historicamente quanto sob o direito internacional", protestou a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.

O país asiático chegou a convocar o embaixador da Rússia.

A representação diplomática russa no Japão informou que seu representante reafirmou que as ilhas são "parte integrante da Federação Russa" e que a viagem de Putin ao local não era "um assunto para ser discutido com outros países".

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Por AFP
postado em 14/08/2026 07:06
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