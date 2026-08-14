Qual a importância das Colinas de Golã e por que decisão da Colômbia de reconhecer a soberania de Israel é polêmica?

Abelardo de la Espriella mudou completamente a política de seu antecessor, Gustavo Petro, em relação a Israel - (crédito: Getty Images)

A decisão da Colômbia de reconhecer a soberania de Israel sobre as Colinas de Golã gerou polêmica e voltou a colocar esse estratégico território no centro da atenção internacional.

Israel ocupa o território desde 1967, e sua anexação não é reconhecida pela grande maioria dos países.

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Na última segunda-feira (10/8), três dias após a posse do presidente Abelardo de la Espriella, a Chancelaria colombiana justificou a decisão pela "importância estratégica das Colinas de Golã para a segurança de Israel" e afirmou que o controle israelense do território é essencial para sua defesa.

Com isso, a Colômbia tornou-se o segundo Estado-membro da ONU, depois dos Estados Unidos, em 2019, a reconhecer a soberania israelense sobre esse planalto rochoso.

Getty Images Abelardo de la Espriella mudou completamente a política de seu antecessor, Gustavo Petro, em relação a Israel

A medida é controversa porque contraria o consenso internacional e a Resolução 497 do Conselho de Segurança da ONU, adotada em 1981, que declarou nula e sem efeito jurídico a anexação das Colinas de Golã por Israel.

A Síria condenou a decisão da Colômbia e afirmou que recorreria a todos os meios diplomáticos e jurídicos legítimos para defender sua soberania.

A Liga Árabe, a Arábia Saudita e o Egito também condenaram a decisão, considerando que ela viola o direito internacional, e pediram ao governo de Bogotá que revisse sua posição.

A posição adotada pelo governo de De la Espriella faz parte de sua aproximação com Israel após o rompimento das relações diplomáticas durante a administração de Gustavo Petro, em maio de 2024.

O novo governo colombiano concordou em restabelecer plenamente as relações e nomear embaixadores, retirar a exigência de vistos entre os dois países, transferir a embaixada da Colômbia para Jerusalém e retomar as exportações colombianas de carvão para Israel.

Também anunciou que deixaria o Grupo de Haia — que denuncia supostas violações de direitos humanos nos territórios palestinos —, e retiraria sua intervenção no processo movido pela África do Sul contra Israel perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ).

O que são as Colinas de Golã?

As Colinas de Golã são um planalto rochoso localizado no sudoeste da Síria, a cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Damasco.

O território abrange aproximadamente 1.800 km², dos quais Israel ocupa e administra cerca de 1.200 km² desde 1967.

O acordo de 1974 também criou uma zona de separação de aproximadamente 235 km², monitorada pela Força das Nações Unidas de Observação da Separação (FNUOD), uma missão de paz encarregada de supervisionar o cessar-fogo entre Israel e Síria. Desde dezembro de 2024, porém, tropas israelenses mantêm posições dentro e a leste dessa faixa.

Atualmente, as Colinas de Golã têm cerca de 60 mil habitantes, divididos quase igualmente entre colonos israelenses — aproximadamente 31 mil, que vivem em cerca de 35 assentamentos, segundo um relatório da ONU de 2026 — e a população síria, majoritariamente drusa.

Israel tomou o território da Síria durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967.

Getty Images Durante o conflito com Israel, a maioria dos habitantes árabes sírios fugiu da região

Após a guerra, foi estabelecida uma linha de cessar-fogo, e a região ficou sob controle militar israelense, com Israel começando a estabelecer assentamentos em Golã.

A Síria tentou recuperar o território durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973, com um ataque surpresa que causou grandes perdas às forças israelenses — que conseguiram repelir a ofensiva.

Em 31 de maio de 1974, os dois países assinaram um Acordo de Separação de Forças.

O acordo criou, entre as linhas israelense e síria, uma área de separação com mais de 75 quilômetros de extensão e largura variável, chegando a cerca de 10 quilômetros em seu ponto mais amplo. Somente a FNUOD pode atuar nessa área.

Os dois países permaneceram tecnicamente em guerra e, em dezembro de 1981, quando Menachem Begin era primeiro-ministro, Israel decidiu unilateralmente anexar as Colinas de Golã.

A comunidade internacional não reconheceu a anexação e continuou considerando as Colinas de Golã como território sírio ocupado.

Getty Images A Síria tentou recuperar o território durante a Guerra do Yom Kippur, mas não conseguiu

Qual é a situação das Colinas de Golã?

A Resolução 497 do Conselho de Segurança da ONU declarou a decisão de Israel "nula e inválida, sem efeito jurídico internacional".

Durante décadas, os Estados Unidos e a maior parte da comunidade internacional rejeitaram a ocupação israelense das Colinas de Golã.

No entanto, em março de 2019, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu unilateralmente a anexação do território por Israel.

O reconhecimento colombiano, em 2026, representa uma nova ruptura no consenso diplomático internacional, que, em sua maioria, segue as resoluções da ONU.

Na terça-feira (11/8), o enviado especial adjunto da ONU para a Síria, Claudio Cordone, afirmou que as Colinas de Golã continuam sendo território sírio ocupado e que o reconhecimento colombiano da anexação contraria diretamente o direito internacional.

A União Europeia mantém a mesma posição.

A Síria, por sua vez, condenou a decisão da Colômbia e apresentou um protesto formal ao secretário-geral da ONU e à presidência do Conselho de Segurança.

Damasco classificou a decisão como uma violação da Carta das Nações Unidas, especialmente do princípio que proíbe a aquisição de territórios pela força, além de contrariar a Resolução 497.

Por que é tão importante

Getty Images A região é fértil, o que permite a Israel cultivar vinhedos e criar gado

O monte Hermon, no extremo norte da região, ultrapassa os 2.800 metros de altitude.

A partir das áreas mais elevadas de Golã, é possível avistar grande parte do sul da Síria e monitorar as rotas que levam a Damasco, localizada a cerca de 60 quilômetros de distância.

Isso faz do território um ponto elevado e estratégico. A partir dali, por exemplo, a Síria utilizou artilharia para atacar o norte de Israel entre 1948 e 1967, quando ainda controlava a região.

A área oferece uma importante vantagem para Israel, que dispõe de um excelente ponto de observação para monitorar os movimentos das forças sírias.

Além disso, a topografia da região funciona como uma barreira natural contra possíveis ataques militares vindos da Síria.

Seu valor estratégico aumentou ainda mais depois que as forças israelenses ocuparam, em dezembro de 2024, o lado sírio do monte Hermon.

Golã também é estrategicamente importante por seus recursos hídricos, já que as chuvas que caem na sua bacia alimentam o alto curso do rio Jordão e o mar da Galileia.

Anos atrás, essa região fornecia de forma estável cerca de um terço da água consumida por Israel, embora a expansão da dessalinização tenha reduzido consideravelmente a dependência do país em relação ao mar da Galileia (que é um lago).

Ainda assim, essa bacia continua sendo fundamental para o abastecimento de água, a agricultura e a segurança hídrica em períodos de seca.

A região também possui terras férteis, e seu solo vulcânico é adequado para o cultivo de vinhedos e pomares, além da criação de gado.

E em Golã ainda está a única estação de esqui de Israel.

A nova ocupação depois da queda de Assad

Getty Images A comunidade drusa que vive nas Colinas de Golã frequentemente acaba no centro do conflito

A queda de Bashar al-Assad, em 8 de dezembro de 2024, alterou o equilíbrio nas Colinas de Golã.

Naquele mesmo dia, Israel cruzou a linha de cessar-fogo estabelecida em 1974 e ocupou a zona de separação e posições estratégicas em território sírio, incluindo a encosta do monte Hermon.

Desde então, Israel tem realizado incursões e bombardeios no território sírio.

O que Israel apresentou como um deslocamento temporário se prolongou e, em maio de 2026, o país mantinha 11 postos militares na região.

A ONU considera essa presença uma violação do acordo, enquanto Israel a justifica como uma medida necessária para proteger sua segurança e a minoria drusa.

Décadas de negociações que fracassaram

A Síria reivindica a devolução das Colinas de Golã como parte de qualquer acordo de paz, uma posição que não mudou com a saída de Bashar al-Assad.

Durante as negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos entre 1999 e 2000, o então primeiro-ministro israelense Ehud Barak ofereceu devolver a maior parte das Colinas de Golã à Síria.

Getty Images Posto de observação da ONU na linha de cessar-fogo entre Síria e Israel

As negociações fracassaram, entre outros motivos, devido à divergência sobre a linha exata de retirada e o acesso à margem leste do mar da Galileia. Um eventual acordo também teria de definir o futuro dos assentamentos israelenses.

Em Israel, a opinião pública, em geral, não é favorável à retirada, por considerar as Colinas de Golã estratégicas demais para serem devolvidas.

Israel e Síria retomaram as conversas indiretas em 2008, por meio de intermediários do governo turco, mas as negociações foram suspensas após a renúncia do primeiro-ministro israelense Ehud Olmert, em meio a uma investigação por corrupção.

O início da guerra civil na Síria, em 2011, encerrou qualquer possibilidade de avanço.

Após a queda de Assad, representantes sírios e israelenses começaram a manter contatos diretos, concentrados em questões de segurança.

Acontecimentos mais recentes

Getty Images Uma placa dá as boas-vindas a Ramat Trump, um assentamento nas Colinas de Golã, território ocupado e anexado por Israel

Em 2025, foram realizadas reuniões para reduzir as incursões de Israel e evitar uma escalada. As conversas foram retomadas em janeiro de 2026, com mediação dos Estados Unidos, na tentativa de retomar o acordo de 1974.

Em julho deste ano, o presidente Ahmed al-Shara se mostrou favorável a um acordo de segurança que possa abrir caminho para uma paz mais ampla. Ele ressaltou que seu governo quer evitar um confronto, mas sem abrir mão das Colinas de Golã.

As posições dos dois lados, no entanto, continuam muito distantes.

A Síria exige a retirada dos territórios ocupados desde dezembro de 2024 e o fim dos ataques.

Israel, por sua vez, busca garantias mais amplas de desmilitarização e mantém suas posições estratégicas.

Nesse contexto, a decisão do governo da Colômbia representa um respaldo diplomático a Israel, mas também abre uma nova frente de tensão com a Síria e outros países árabes, além da União Europeia e da ONU.