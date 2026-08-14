Cármen Lúcia participa de evento gratuito da BBC em SP sobre desinformação nesta sexta-feira

Juliana Cunha, Nina da Hora, Estela Aranha e Marcela Castro participarão do fórum Trust is Earned - O Desafio da Credibilidade - (crédito: Divulgação)

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia participa nesta sexta-feira (14/8), em São Paulo, de um evento gratuito promovido pela BBC World Service e pela BBC News Brasil sobre os desafios do combate à desinformação no país. A ministra é um dos destaques do fórum BBC World Service: Trust is Earned – O Desafio da Credibilidade.

O evento gratuito reúne jornalistas, pesquisadores, educadores, criadores de conteúdo, especialistas em tecnologia, representantes da sociedade civil e autoridades públicas para discutir caminhos para enfrentar o avanço da desinformação no Brasil e no mundo.

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Cármen Lúcia participa da sessão de encerramento do evento, em uma conversa sobre democracia, integridade eleitoral, violência política de gênero e desinformação.

A programação inclui debates sobre os impactos da inteligência artificial na democracia e na credibilidade, a responsabilidade e o alcance de influenciadores digitais na era da desinformação, e o avanço de redes de abuso e misoginia online contra mulheres.

Entre os painelistas estão a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha, a influenciadora digital Mari Krüger, a cientista da computação e fundadora do Instituto da Hora, Nina da Hora, a Diretora de projetos especiais da SaferNet Brasil, Juliana Cunha, a delegada Lisandrea Salvaregio Colabuono, chefe da Divisão de Operações Digitais e Articulação.

O evento também conta com uma entrevista com o médico e escritor Drauzio Varella.

Divulgação Juliana Cunha, Nina da Hora, Estela Aranha e Marcela Castro participarão do fórum Trust is Earned - O Desafio da Credibilidade

O fórum busca compartilhar a expertise da BBC no combate à desinformação com educadores e professores que já lideram ou têm interesse em projetos de educação midiática em suas escolas.

Todos os painéis contam com a presença de jornalistas da BBC News Brasil e da equipe de combate à desinformação da BBC World Service, no Reino Unido.

Segundo Kevin Ponniah, diretor regional para as Américas da BBC World Service, o fórum reflete o compromisso da BBC em combater a desinformação, apoiar a educação midiática e ajudar pessoas de todas as idades a avaliar criticamente as informações com as quais se deparam diariamente.

"Em um mundo em que somos bombardeados por desinformação em múltiplas plataformas ao longo do dia, o 'Trust is Earned' abordará alguns dos desafios enfrentados pelo público e pelos jornalistas, além de apresentar caminhos para navegar pelo novo cenário da informação."

A programação prevê ainda oficinas de educação midiática. "As sessões interativas mostrarão como a BBC utiliza processos de verificação em seu jornalismo em todo o mundo, explicando não apenas o que sabemos, mas como chegamos a essas conclusões", acrescenta Ponniah.

"Os participantes poderão aplicar essas técnicas e conceitos de educação midiática ao que leem, assistem ou ouvem."

As atividades são ministradas em português e inglês, com tradução simultânea disponível durante todo o evento. O fórum acontece no Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo.