O que Luigi Mangione confessou em audiência e o que acontece a partir de agora

Ilustrações feitas no tribunal em Nova York mostram Luigi Mangione ao microfone - (crédito: Reuters)

Luigi Mangione admitiu nesta sexta-feira (14/8), em um tribunal federal dos Estados Unidos, que matou o executivo Brian Thompson, da UnitedHealthcare, e declarou-se culpado de duas acusações relacionadas ao crime cometido em 2024.

Mangione, de 28 anos, pode ser condenado à prisão perpétua quando for sentenciado, o que deve acontecer no dia 18 de dezembro.

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Nos EUA, vale lembrar, a definição de culpa e a aplicação da pena são etapas separadas: depois que o réu se declara culpado ou é condenado, o juiz realiza uma audiência específica para definir a punição. No Brasil, em geral, o juiz estabelece a pena na própria sentença que condena o réu.

Antes disso, porém, Mangione enfrentará uma série de acusações distintas, incluindo homicídio em segundo grau — quando há intenção de matar, mas não há premeditação — em um julgamento estadual que começa no próximo mês.

Nos EUA, a Justiça federal e a estadual têm competências diferentes: a primeira julga crimes previstos em leis federais, enquanto a segunda aplica as leis de cada estado.

No Brasil, a divisão também existe, mas a Justiça Federal tem competência mais restrita e ligada, em geral, a interesses da União.

A confissão de culpa pode complicar a situação de Mangione no julgamento estadual, já que que os advogados de defesa argumentam que o rapaz não pode ser processado duas vezes pelo mesmo crime.

Reuters Ilustrações feitas no tribunal em Nova York mostram Luigi Mangione ao microfone

De quais crimes ele se declarou culpado?

Mangione declarou-se culpado de duas acusações federais de perseguição resultando em morte.

"Eu atirei no sr. Thompson em Manhattan e ele morreu", ele afirmou, em um tribunal de Manhattan, em Nova York, ao alterar sua declaração inicial de inocência.

Promotores federais afirmaram que rapaz viajou entre Estados e monitorou a vítima com o objetivo de matá-la.

As acusações acarretam pena máxima de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.

Mangione não firmou um acordo de leniência com a promotoria, algo que a mídia americana havia apontado como uma possibilidade.

Esses acordos envolvem uma troca na qual o réu recebe uma pena mais leve ou tem acusações retiradas em troca da admissão de culpa.

Como foi a declaração de culpa

O juiz fez uma série de perguntas a Mangione para confirmar os termos da confissão e garantir que tinha plena ciência das consequências da declaração.

O advogado de Mangione afirmou que ele não havia firmado um acordo de confissão com o governo federal.

Em seguida, Mangione leu uma declaração em voz alta perante o tribunal. Ele admitiu ter planejado o ataque contra Brian Thompson com antecedência, ter viajado entre Estados com a intenção de matá-lo e ter impresso em 3D peças de uma arma, que posteriormente equipou com um silenciador e um carregador.

Ele também relatou ter enviado e-mails à UnitedHealthcare antes do evento para investidores do qual Thompson participaria, passando-se por um investidor e fazendo perguntas sobre o encontro.

Segundo Mangione, ao contrário de ocasiões anteriores em que havia trocado e-mails com a UHC, desta vez a empresa respondeu imediatamente.

"Na manhã de 4 de dezembro de 2024", disse Mangione, "eu atirei no Sr. Thompson em Manhattan e ele morreu."

"Eu sabia que isso era ilegal", acrescentou.

Reuters Antes de se declarar culpado por morte de CEO do setor da saúde, Luigi Mangione fez juramento perante o tribunal

A confissão afetará o próximo julgamento, na esfera estadual?

Mangione enfrentava dois processos criminais distintos: um federal e outro em um tribunal estadual de Nova York.

Embora tenha se declarado culpado no processo federal nesta sexta-feira, ele ainda responde a oito acusações estaduais. Mangione declarou-se inocente de todas elas, e o julgamento está previsto para começar em 8 de setembro.

Na sexta-feira, nas escadarias do tribunal, seus advogados argumentaram que, como ele já se declarou culpado das acusações federais, o processo estadual viola o princípio que proíbe o duplo julgamento pelo mesmo fato.

Trata-se de uma proteção constitucional existente nos EUA para impedir que um indivíduo seja processado duas vezes pelo mesmo crime.

Mitchell Epner, advogado e ex-promotor federal, afirmou: "Se um processo federal foi concluído sobre uma questão, o estado não pode processar a mesma questão com base nos mesmos fatos".

A Constituição do Estado de Nova York também proíbe o duplo julgamento pelo mesmo acontecimento, o que pode ter repercussões no próximo julgamento de Mangione.

A advogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, afirmou que já havia apresentado uma petição explicando por que as acusações estaduais deveriam ser rejeitadas. Ela acrescentou que Mangione assumiu a "responsabilidade total" pela morte de Thompson.

De quais crimes ele é acusado na esfera estadual?

Mangione responde atualmente a oito acusações de crimes graves, chamados nos EUA de felonies, em um tribunal estadual de Nova York: homicídio em segundo grau e posse de documento falsificado, referente a uma suposta carteira de motorista falsa, além de seis acusações de posse ilegal de arma.

Ele já havia negado todas essas acusações.

Inicialmente, Mangione foi acusado de outras três infrações, que acabaram sendo descartadas por um juiz: homicídio em primeiro grau relacionado a terrorismo, homicídio em segundo grau como ato de terrorismo e posse ilegal de arma.

Se condenado, Mangione pode pegar de 25 anos de prisão até prisão perpétua pelas acusações estaduais.

Mangione corria risco de pena de morte?

O governo dos EUA inicialmente acusou Mangione de quatro crimes, entre eles o uso de arma de fogo para cometer homicídio, cuja pena máxima é a morte.

No entanto, em janeiro, um juiz federal rejeitou essa acusação, eliminando a possibilidade de pena de morte.

A juíza Margaret Garnett também rejeitou uma acusação federal relacionada ao disparo de arma com silenciador. Restaram, assim, apenas duas acusações federais, ambas relacionadas à perseguição interestadual.

Nenhuma das acusações estaduais contra Mangione prevê pena de morte, uma vez que o estado de Nova York declarou a pena capital inconstitucional em 2004.

EPA Brian Thompson, morto por Luigi Mangione, tinha 50 anos e era CEO da maior operadora de saúde privada dos Estados Unidos

Quem era Brian Thompson, a vítima de Mangione?

Brian Thompson tinha 50 anos e era CEO da UnitedHealthcare, a maior operadora privada de planos de saúde dos EUA.

Ele ingressou na empresa em 2004 e ascendeu profissionalmente ao longo dos anos. Sua viúva relatou que ele vinha recebendo ameaças relacionadas à cobertura médica desde que assumiu o cargo de CEO, em abril de 2021.

Em 4 de dezembro de 2024, ao sair de seu hotel em Nova York para ir a pé a uma conferência, Thompson foi baleado pelas costas e morreu.

Um funeral privado foi realizado nas proximidades de Maple Grove, em Minnesota, onde ele morava com a família. Thompson deixou dois filhos.

Um comunicado divulgado em nome da família na ocasião dizia: "Brian era um homem incrivelmente amoroso, generoso e talentoso, que realmente viveu a vida ao máximo e tocou a vida de tantas pessoas."

Apoiadores foram às portas do tribunal

Do lado de fora do tribunal, a reportagem da BBC News conversou com pessoas sobre suas opiniões a respeito do caso.

Kristopher Aadahl disse que gostaria de avaliar os acontecimentos daquele dia por conta própria, sem depender da forma como a mídia os retrata.

Aadahl, que afirma ter trabalhado para o Estado, mas acabou em situação de rua, vê Mangione como alguém que estava "disposto a sacrificar a própria vida e, potencialmente, passar o resto dela na prisão para fazer o que considerava correto".

Sua opinião exemplifica o apoio que Mangione tem recebido de algumas pessoas.

Também presente do lado de fora do tribunal estava William Dobbs, um advogado que atua na área de justiça criminal.

"Preocupa-me que, quando há punição, deva haver também uma chance de reabilitação — ou, quem sabe, de redenção? Caso contrário, muitos casos graves e de grande repercussão podem acabar se transformando em vingança", diz ele.

Na política, nas redes sociais e na mídia, grupos rivais têm buscado enquadrar a história sob suas próprias perspectivas, associando-a a debates sobre violência de esquerda, assistência médica, extremismo político e a indignação pública contra instituições poderosas.