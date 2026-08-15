Os pedreiros que encontraram tesouro de R$ 54 milhões em moedas e barras de ouro em parede de casa na Bélgica

Os agentes transferiram o ouro para um local seguro - (crédito: Polícia de Dendermonde)

Operários que reformavam uma casa na Bélgica descobriram um estoque de ouro — avaliado em cerca de € 9 milhões de euros (R$ 54,3 milhões) — escondido nas paredes do porão.

Segundo a imprensa local, os trabalhadores se depararam com o tesouro oculto, composto por barras e moedas de ouro, enquanto perfuravam o solo para instalar novos canos de esgoto na propriedade, localizada na região de Flandres Oriental, no início desta semana.

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A descoberta gerou curiosidade sobre quem ficará com o tesouro, já que tanto os operários quanto a instituição de caridade proprietária do imóvel podem reivindicá-lo.

Após iniciar uma investigação, a polícia alertou a população para que não fosse ao local em busca de mais tesouros, informando que a casa havia sido totalmente revirada e que todo o ouro já havia sido transferido para um local seguro.

Os operários — entre eles um jovem de 18 anos que trabalhava durante as férias de verão — encontraram o tesouro enquanto trabalhavam nas fundações da construção.

"Nossa primeira reação foi de descrença, de espanto", disse o estudante, chamado Kobe, à emissora pública belga VRT. "No começo, pensei que fossem moedas de € 1. Mas depois vimos também uma pepita de ouro ali. Foi aí que percebemos que se tratava de algo maior."

Polícia de Dendermonde Os agentes transferiram o ouro para um local seguro

Logo depois, eles avisaram a polícia sobre a descoberta e explicaram que ficar com os itens não era uma opção.

"São tantas moedas e barras. Seria quase impossível", disse Mario, o gerente da obra, à VRT. "Além disso, isso seria roubo."

"€ 9 milhões. Simplesmente não dá para manter isso escondido", afirmou Kobe.

A propriedade pertence à CAW Oost-Vlaanderen, uma organização que presta assistência social em Dendermonde, uma comunidade flamenga de cerca de 47 mil habitantes, a cerca de 32 quilômetros de distância de Bruxelas.

O diretor da entidade, Geert Hillaert, disse que sua primeira reação foi de "surpresa e espanto", acrescentando que esperava que o tesouro pudesse, futuramente, ser usado para apoiar o trabalho da organização e suprir a "enorme necessidade" que eles dizem vivenciar.

A corporação — que atualizou sua foto de perfil no Facebook para a imagem de uma moeda de ouro — disse esperar que a descoberta vá parar no "lugar certo" e mude a vida das pessoas.

Pela legislação belga, o legítimo proprietário tem cinco anos para reivindicar o tesouro — embora o promotor local, que iniciou uma investigação, tenha afirmado que ainda não se sabe quem seria essa pessoa.

Caso ninguém se apresente, a legislação civil determina que um tesouro oculto encontrado na propriedade de outra pessoa seja dividido entre quem o achou e o proprietário do imóvel.

No entanto, isso só se aplica se ficar comprovado que o tesouro não tem ligação com atividades criminosas.

Tanto os operários quanto a instituição de caridade agora terão de esperar até 1.823 dias para ver se algum proprietário aparece. Se ninguém se manifestar para reivindicá-lo com sucesso, o silêncio valerá, de fato, ouro.