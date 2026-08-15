A tragédia de Ana María Saavedra, a jovem que perdeu as duas irmãs e os pais no terremoto na Colômbia

Número de mortos em Cali pelo terremoto chegou a 104 - (crédito: Reuters)

Ana María Saavedra Caicedo, de 23 anos, perdeu tudo no terremoto que atingiu o oeste da Colômbia em 10 de agosto: o prédio onde morava com os pais e as duas irmãs, em Cali, desabou, deixando-a como a única sobrevivente de seu núcleo familiar.

Nas últimas horas, soube-se que os socorristas haviam retirado dos escombros o corpo sem vida de Isabella, a última das trigêmeas Saavedra Caicedo a ser localizada.

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"Agora todas as nossas forças estão voltadas para Ana María", escreveu nas redes sociais Diana March Espinosa, prima do pai das irmãs. "Ela sobreviveu a esta tragédia e hoje enfrenta a perda dos pais, das duas irmãs e do tio."

Os corpos dos pais, Blanca Victoria Caicedo e John Jairo Saavedra, haviam sido encontrados anteriormente, abraçados entre os escombros. O corpo de Sofía, a terceira das irmãs, também havia sido localizado.

A família também perdeu no terremoto Diego Caicedo, irmão de Blanca.

Ana María permanece sob observação médica depois de ser submetida a uma cirurgia por lesões na pélvis.

Sua história comove os colombianos, que, com o passar dos dias, compreendem melhor a dimensão da tragédia que tiveram de enfrentar nesta semana.

Uma tragédia familiar

A tragédia da família Saavedra começou a ser conhecida quando o corpo de Sofía foi encontrado sob os escombros do edifício Maria Alvira, no setor de Cuarto de Legua, em Cali.

Depois, os socorristas encontraram os corpos de Blanca Victoria e John Jairo, os pais das meninas, abraçados entre os escombros.

Segundo contou Diana March Espinosa, prima do pai das trigêmeas, a veículos de imprensa nos Estados Unidos, a maneira como eles foram encontrados reflete o amor que sentiam um pelo outro.

"Esse amor era imensurável, e prova disso é que morreram juntos, abraçados", disse.

Ele contou que as irmãs eram inseparáveis. "As trillis, sempre as três juntas."

Segundo vários familiares, as três eram tão apegadas que chegaram a estudar a mesma graduação para não precisar se separar na universidade.

Em entrevista a uma emissora local, o tio das jovens, Carlos Saavedra, explicou que Ana María conseguiu se salvar porque uma porta a protegeu dos escombros.

"Caiu sobre ela a porta do apartamento, que era de um cedro muito fino. Caiu em cima dela e a protegeu dos escombros. Ela gritava e os vizinhos saíram cinco minutos depois e conseguiram tirá-la viva."

As esperanças estavam depositadas em encontrar Isabella, a última da família a ser localizada, embora, finalmente, os socorristas a tenham encontrado sem vida.

O drama em Cali

Reuters Número de mortos em Cali pelo terremoto chegou a 104

A cidade de Cali, a maior do sudoeste da Colômbia, foi um dos locais mais afetados pelo terremoto: segundo o último relatório das autoridades, 104 pessoas morreram e 115 continuam desaparecidas. O número de mortos em toda a Colômbia supera 280.

O caso de Ana María Saavedra reflete a tragédia que agora enfrentam muitos dos sobreviventes do terremoto.

Diana March Espinosa publicou em sua conta no Instagram uma mensagem pedindo a arrecadação de fundos para ajudar Ana María, que, além de ter perdido todo o seu núcleo familiar, também perdeu sua casa.

"Ana María não precisa apenas se recuperar. Ela precisa voltar a ter um lar", escreveu a prima do pai da jovem. "Cobrir suas despesas médicas e básicas e encontrar um pouco de estabilidade para começar a reconstruir sua vida."

Os socorristas continuavam nesta sexta-feira com os trabalhos de busca e resgate em Cali, apesar de, a cada hora que passa, diminuírem as esperanças de encontrar sobreviventes.