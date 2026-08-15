Terremoto de magnitude 7,7 mata ao menos 47 pessoas na Indonésia

Mais de 150 casas sofreram danos graves, assim como diversas outras instalações públicas - (crédito: Getty Images)

Ao menos 47 pessoas morreram após um terremoto de magnitude 7,7 atingir a Indonésia na manhã deste sábado (15/8), informou a agência de gestão de desastres do país.

O número oficial de mortos tem aumentado à medida que as operações de busca e resgate avançam. A Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB) informou que várias pessoas sofreram ferimentos de gravidade variada.

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Centenas de edificações na região foram danificadas pelo terremoto e pelas dezenas de réplicas que se seguiram.

O tremor atingiu a Ilha de Flores pouco antes das 5h do horário local de sábado (18h de sexta-feira no horário de Brasília).

O sismo ocorreu a uma profundidade de 15 km, segundo a agência de meteorologia e geofísica da Indonésia. Quanto mais superficial é um terremoto, mais destrutivos tendem a ser seus efeitos na superfície.

Réplicas fortes foram sentidas na mesma região leste, incluindo uma de magnitude 6,1.

Mais tarde, no sábado, um terremoto de magnitude 6,4 foi sentido no norte de Sumatra, no oeste da Indonésia, a uma profundidade de 163 km.

Um vídeo gravado no porto de Maumere mostrou grandes blocos de concreto se desprendendo do terminal e caindo sobre passageiros que aguardavam para embarcar em uma balsa interilhas. Algumas pessoas foram lançadas ao mar quando a passarela de acesso ao navio desabou.

Emanuel Melkiades Laka Lena, governador da província de Nusa Tenggara Oriental, disse em entrevista coletiva que as vítimas morreram enquanto dormiam, atingidas por escombros.

Um terremoto de magnitude 7,7 é considerado muito forte e pode causar danos graves. A escala de magnitude é logarítmica e não tem um limite máximo: quanto maior o número, maior a energia liberada. O maior sismo já registrado foi de 9,5, no Chile, em 1960.

Arnold Welianto, morador de Talibura — uma vila próxima ao litoral em Sikka, na província de Nusa Tenggara Oriental —, disse ter acordado com um "tremor muito forte". "Acordei assustado e fui imediatamente para o quarto do meu filho."

Ele contou à BBC News que muitas pessoas já haviam fugido para as áreas mais altas. "Outros moradores estavam parados à beira da estrada porque o mar também havia recuado", explicou.

"A água permaneceu baixa por bastante tempo, então todos entraram em pânico e correram. Fui até o centro de saúde da comunidade, mas as pessoas de lá já haviam sido evacuadas."

Um alerta de tsunami foi emitido, mas suspenso cerca de três horas após o tremor inicial, quando não se detectou nenhuma elevação significativa do nível do mar.

Foi possível ver um fluxo de pessoas deslocando-se para o interior em motocicletas depois que as autoridades emitiram o alerta de tsunami. A BNPB informou que 2.000 pessoas haviam sido evacuadas ou se deslocado por conta própria.

Getty Images Mais de 150 casas sofreram danos graves, assim como diversas outras instalações públicas

A província de Manggarai está entre as áreas mais afetadas, acrescentou a agência de gestão de desastres.

O órgão informou que foram registradas 24 mortes na região: 17 na província de Manggarai Oriental, três na província de Sikka e pelo menos uma em cada uma das províncias de Ngada, Ende e Manggarai Ocidental.

Ao menos outras duas pessoas ficaram gravemente feridas, e 11 sofreram ferimentos leves.

Welianto disse que muitos moradores de Talibura estavam optando por permanecer ao ar livre, pois temiam retornar às suas casas devido às réplicas do tremor.

Yulian Juita Ekalia, professora universitária de Ruteng — cidade situada a oeste do epicentro —, contou que levou seu fogão para fora e estava cozinhando ali por medo de novos tremores.

"Nunca senti um terremoto tão forte", disse ela à agência de notícias AFP. "Parecia que estávamos em uma cama elástica. Foi realmente assustador."

Levará tempo para avaliar a extensão total da destruição na região, que é remota e montanhosa.

Relatórios preliminares indicaram que mais de 150 casas foram gravemente danificadas, assim como dezenas de instituições de ensino e diversas unidades de saúde, locais de culto, escritórios e várias outras instalações públicas. A BNPB informou que ajuda estava sendo enviada para as áreas afetadas.

O órgão também aconselhou a população a manter a calma e a evitar áreas costeiras e estruturas que apresentassem sinais de danos.

A Indonésia é propensa a terremotos e atividades vulcânicas, situando-se no ponto de encontro de três grandes placas tectônicas.