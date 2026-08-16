'O planeta em que nascemos não existe mais': o climatologista que alerta para epidemia de eventos climáticos extremos, mas se mantém otimista

"Não vamos recuperar, pelo menos em nenhum futuro previsível, o clima e a atmosfera que já perdemos", diz o climatologista equatoriano Raúl Cordero.

"Mas isso não significa que devemos nos acomodar. Porque ainda podemos perder mais", ele acrescenta, em entrevista à BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Cordero, que trabalhou durante anos no Chile e realiza várias pesquisas na Antártida, é atualmente professor da Universidade de Groningen, na Holanda.

De incêndios a ondas de calor e inundações, "há uma epidemia de eventos extremos ao redor do mundo que estão se tornando cada vez mais intensos e frequentes", em suas palavras.

Os 11 anos entre 2015 e 2025 foram os mais quentes já registrados, segundo um relatório de março da Organização Meteorológica Mundial.

Cordero explicou por que o hemisfério norte está se aquecendo quase duas vezes mais rápido que o hemisfério sul, o que esperar do efeito combinado das mudanças climáticas e do El Niño e como, apesar de tudo, ele ainda encontra motivos para ter esperança.

Leia abaixo trechos da entrevista.

BBC — Ao apresentar seu relatório deste ano sobre o estado do clima no Reino Unido, o serviço meteorológico britânico afirmou que "o clima do século 20 já não existe". O senhor concorda com isso?

Raúl Cordero — Sim, concordo plenamente. O clima depende, em última instância, da atmosfera, e a atmosfera na qual nascemos já não existe. O planeta em que nascemos já não existe.

Nós alteramos a composição atmosférica do planeta com as emissões de gases de efeito estufa. E não a alteramos apenas um pouco: a concentração de CO2, o principal gás de efeito estufa, é hoje 50% maior do que era há pouco mais de um século.

Se alguém modifica em tamanha proporção a composição atmosférica do planeta, o clima vai mudar. E ele nunca voltará a ser o que era até que esse excedente de 50% de CO2 diminua.

Portanto, não é apenas o clima que temos hoje de diferente. A atmosfera é diferente. E há algo ainda pior: não vamos recuperá-los, pelo menos em nenhum futuro previsível.

Acervo pessoal Raúl Cordero é professor da Universidade de Groningen, na Holanda

BBC — Quando o senhor diz "nenhum futuro previsível", a que se refere?

Cordero — O futuro previsível costuma estar associado aos horizontes da vida humana. É muito difícil que consigamos reduzir a concentração de gases de efeito estufa em menos de cem anos.

Isso não significa que devemos nos acomodar, que tudo já está perdido. Não, porque ainda podemos perder mais. Se não interrompermos as emissões de gases de efeito estufa, continuaremos alterando o clima e agravando a situação.

O problema das mudanças climáticas é que elas provocam um aumento na frequência de eventos extremos. Há uma epidemia de eventos extremos em todo o mundo, cada vez mais intensos e frequentes. Se continuarmos como estamos, a frequência desses eventos extremos continuará aumentando.

BBC — Por que demoraria tanto tempo para sentir os benefícios da redução das emissões de CO2?

Cordero — O problema do CO2 é que ele tem uma vida média de pelo menos um século. Ou seja, o CO2 que hoje está na atmosfera alterando o clima não é apenas aquele que emitimos, mas também o que foi emitido por nossos pais e avós.

Portanto, o CO2 que emitimos não apenas mudará o clima hoje, mas continuará a mudá-lo pelos próximos cem anos. Ele continuará alterando o clima muito depois de aqueles que o emitiram terem morrido.

É por isso que as mudanças climáticas são um problema intergeracional. Infelizmente, as alterações climáticas que estamos provocando terão um impacto que sobreviverá a nós.

Getty Images "O CO2 que estamos emitindo não apenas vai mudar o clima hoje, mas continuará a mudá-lo pelos próximos 100 anos", diz Cordero

BBC — Vamos falar dos eventos extremos que o senhor mencionou. Nestes dias vemos incêndios que parecem incontroláveis na Europa e em outras partes do mundo. E fala-se de megaincêndios que geram seu próprio clima, com descargas elétricas que iniciam novos focos de fogo. Esses são um efeito das mudanças climáticas?

Cordero — É difícil atribuir às mudanças climáticas a responsabilidade por incêndios individuais, mas podemos atribuir a elas a tendência de termos incêndios cada vez mais intensos. Elas estão tornando esses incêndios cada vez mais prováveis.

O que está acontecendo hoje na Europa é algo semelhante ao que ocorreu em janeiro de 2025 na Califórnia, o estado mais rico do país mais rico do mundo, com todos os recursos materiais imagináveis à sua disposição, mas que, apesar disso, enfrentou um incêndio que durou quase duas semanas e destruiu subúrbios de Los Angeles.

Eventos semelhantes ocorreram na Austrália em 2020 e no Chile em 2017 e 2023. Em 2024, além disso, mais de cem pessoas morreram em um incêndio que, assim como o da Califórnia, avançou sobre uma cidade, Viña del Mar, com tamanha rapidez que tornou impossível a fuga de muitas pessoas.

Portanto, infelizmente, o que está acontecendo na Europa não é inesperado. Se não interrompermos o aquecimento global, esse tipo de evento não apenas será mais frequente, como também será cada vez mais grave.

Getty Images Mulher inspeciona o que restou de sua casa em Navas del Rey, a 55 km a sudoeste de Madri, após os devastadores incêndios de julho na Espanha

BBC — Também tem sido dito que outro fator que agrava os incêndios é a má gestão das florestas.

Cordero — No Chile, quando ocorreram os megaincêndios de 2017, muitas pessoas pensaram: "é o excesso da indústria florestal", "é o excesso de áreas de floresta" etc. Como se fosse difícil para muitos entender que isso está relacionado a um problema de mudança na composição da atmosfera.

Não estou dizendo que a gestão florestal, ou a falta dela, não desempenhe um papel, mas este não é o principal problema por trás dos megaincêndios.

Enquanto não aceitarmos que os incêndios catastróficos são resultado de termos alterado de forma quase irreversível a composição da atmosfera, não vamos resolver o problema.

Esse tipo de megaincêndio tem uma intensidade jamais vista e, por mais heroicos que sejam os bombeiros ou por mais recursos materiais que estejam disponíveis, não pode ser contido.

Diferentes modelos de gestão do fogo foram testados na Califórnia, na Austrália, no Chile e no sul da Europa, mas nenhum conseguiu deter os aumentos recentes da área queimada.

A única maneira de impedir o agravamento da situação é parar de emitir gases de efeito estufa.

Getty Images Rebanhos de cabras em terras sem vegetação perto de Pelayos de la Presa, a 65 km a oeste de Madri

BBC — O organismo que monitora a mortalidade na Europa, o European Mortality Monitor, afirmou que a onda de calor de junho de 2026 provocou mortes em excesso de mais de 10 mil pessoas, entre elas 5,7 mil somente na França. Este é outro exemplo de que o clima de algumas décadas atrás já não existe?

Cordero — As ondas de calor são a manifestação mais letal do aquecimento global.

Por exemplo, quando alguém ouve que a temperatura global vai aumentar um grau, dois graus, pode pensar: bem, isso não é muito. Este também é um aspecto difícil para muitos entenderem: dentro desses aumentos "pequenos" das médias escondem-se fortes elevações de temperatura durante alguns poucos dias.

Essas são as ondas de calor: aumentos acentuados de temperatura que vêm ocorrendo com cada vez mais frequência à medida que a temperatura média global sobe.

A frequência das ondas de calor aumentou entre 200% e 300%, dependendo da região dos trópicos observada. Na minha cidade natal, Guayaquil, no Equador, por exemplo, a frequência das ondas de calor aumentou quase 400% desde a década de 1980.

As ondas de calor são, de longe, o risco climático mais letal, e estima-se que já estejam causando a morte de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo.

Por que isso não é notícia? Porque, quando uma pessoa morre, nunca recebe um atestado dizendo: "morreu por causa de uma onda de calor". Por enquanto, a única forma que temos de detectar essas mortes é por meio das estatísticas de mortes em excesso, que se tornam conhecidas depois que o evento termina.

Na última onda de calor na Europa, em junho de 2026, os habitantes de Paris foram expostos a temperaturas quase 15º acima dos valores habituais. Essas temperaturas representam um grave risco para as pessoas idosas.

As estatísticas indicam que, quando uma pessoa tem mais de 65 anos e não tem acesso ao ar-condicionado, o risco de morrer durante uma onda de calor dobra.

Quando falamos de aquecimento global, os percentuais de aumento dos riscos que enfrentamos são escandalosos. Mas, infelizmente, ainda sensibilizam poucas pessoas.

Getty Images "As ondas de calor são a manifestação mais letal do aquecimento global", diz Cordero

BBC — O Copernicus, programa da União Europeia de observação da Terra, afirma que a Europa está se aquecendo em um ritmo duas vezes mais rápido do que o restante do planeta. A que isso se deve?

Cordero — Não é apenas a Europa. O hemisfério norte está se aquecendo quase duas vezes mais rápido do que o hemisfério sul. Uma das razões é que há menos oceano no hemisfério norte do que no hemisfério sul.

No hemisfério sul, temos pouca área continental: uma pequena parte da África, a Oceania e uma parte da América do Sul, nada mais.

O fato de o hemisfério norte ter mais terra firme faz com que ele esteja se aquecendo mais, pois o solo responde mais rapidamente do que o oceano à radiação. É por isso que o ritmo de aquecimento dos oceanos tende a ser sempre mais lento do que o ritmo de aquecimento da superfície continental.

Mas há um elemento adicional: o Ártico. O Ártico é, de longe, a região do mundo que está se aquecendo mais rapidamente.

A razão é o que se chama de retroalimentação. O excesso de calor está derretendo o gelo que cobre o oceano Ártico. Quando o gelo derrete, fica exposto o oceano escuro que, ao absorver mais radiação solar, se aquece e provoca ainda mais derretimento do gelo.

Esse círculo vicioso explica por que o Ártico está derretendo tão rapidamente. Como o Ártico é uma área enorme, acaba arrastando consigo todo o hemisfério norte e a Europa, o continente mais próximo da região.

Getty Images O Ártico é a região do mundo que está se aquecendo mais rapidamente e "arrasta consigo todo o hemisfério norte e a Europa, o continente mais próximo", diz Cordero

BBC — O que acontece no hemisfério sul?

Cordero — O aquecimento é global, mas nem todo o planeta se aquece no mesmo ritmo.

O hemisfério sul está se aquecendo mais lentamente, entre outras razões, porque abriga a região do mundo que se aquece mais devagar: a Antártida.

Não é que não estejamos enfrentando problemas no hemisfério sul, mas, no que diz respeito ao aquecimento, estamos um pouco atrás do hemisfério norte.

BBC — Por que a situação na Antártida é tão diferente da do Ártico?

Cordero — A diferença está no fato de que o Ártico é um oceano coberto por gelo, enquanto a Antártida é um continente. Ou seja, a maior parte do gelo da Antártida não está em contato com o oceano, mas com rocha continental. Por não estar em contato com o oceano, não ocorre aquele círculo vicioso que explicamos anteriormente e que está acelerando o derretimento do Ártico.

Além disso, a camada de gelo que cobre o Ártico é muito mais fina. Ela tem apenas alguns metros de espessura. No caso da Antártida, a massa de gelo que cobre o continente antártico tem, em média, dois quilômetros de espessura.

Essa camada de gelo é tão espessa que, felizmente, levará alguns séculos para derreter.

Getty Images O Chile declarou estado de catástrofe devido às intensas chuvas de julho, que deixaram ao menos 13 mortos e milhares de pessoas afetadas

BBC — A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA declarou oficialmente em junho a chegada do El Niño. O que se pode esperar na América Latina da combinação entre o El Niño e as mudanças climáticas?

Cordero — O El Niño é, de modo geral, o fenômeno climático mais influente do planeta, provocando diferentes tipos de anomalias.

Há uma delas que tem um único sinal: a anomalia de temperatura. No fim das contas, o El Niño é um aquecimento da temperatura superficial do Pacífico, e essa área que se aquece é tão grande que acaba elevando a temperatura média global.

Portanto, se 2026 não for o ano mais quente já registrado, 2027 será.

A segunda anomalia provocada pelo El Niño é que ele causa chuvas muito intensas em algumas partes do planeta e favorece secas em outras.

Por exemplo, neste ano são esperadas secas potencialmente históricas na bacia amazônica, no altiplano boliviano, na África do Sul e no Sudeste Asiático.

Por outro lado, são previstas chuvas abundantes no Oriente Médio, no sul dos EUA, no norte do México, na região central do Chile, no sul do Brasil e na região central da Argentina.

O aquecimento global agrava muitos dos impactos do El Niño.

Por exemplo, as secas que o El Niño já favorecia na bacia amazônica agora são muito mais severas. Por quê? Porque o aquecimento global, ao aquecer a atmosfera, acaba ressecando o solo. As secas severas não se devem apenas à falta de chuva, mas também às altas temperaturas que ressecam o solo.

Por outro lado, ao elevar as temperaturas, o aquecimento global também aumenta a umidade na atmosfera. E essa umidade, quando se condensa, pode resultar em precipitações.

Assim, as regiões que já recebiam mais chuva durante os anos de El Niño podem enfrentar precipitações ainda mais intensas devido ao aquecimento global.

Reuters Devido ao El Niño, "neste ano são esperadas secas potencialmente históricas na bacia amazônica", diz Cordero

BBC — Diante desse cenário de fenômenos extremos, o senhor vê algum sinal positivo de esperança?

Cordero — Sim. Embora possa não parecer óbvio, sou otimista.

No campo da mitigação, isto é, da redução das emissões, estamos avançando em um ritmo que seria impensável há uma década.

Houve um progresso enorme na transição energética em países em desenvolvimento e, em alguns muito importantes, como a China, a transição para as energias renováveis avança a todo vapor.

A transição já está ocorrendo em boa parte do chamado sul global, e isso me dá esperança de que as emissões de gases de efeito estufa começarão a diminuir antes que imaginamos.

Além disso, há uma questão muito importante: a adaptação às mudanças climáticas. Muitos países, por meio do desenvolvimento econômico, estão conseguindo acesso a tecnologias que lhes permitirão enfrentar os piores impactos das mudanças climáticas com menos perdas humanas e menos danos materiais.

Getty Mais de 50% dos carros vendidos na China são elétricos. Em nível global, um em cada quatro veículos vendidos em 2025 era elétrico, segundo a Agência Internacional de Energia

Felizmente, a disseminação do ar-condicionado também está avançando rapidamente, não apenas na Europa, mas no restante do mundo.

Portanto, embora a situação climática atual seja muito ruim, eu diria que nunca estivemos tão preparados para enfrentar um desafio global.

Acredito que, dentro de poucas décadas, poderemos começar a falar do aquecimento global como um problema sob controle. Essa é a minha opinião, mas reconheço que ela não corresponde ao consenso científico global. O consenso é menos otimista.

Eu tendo a ser otimista porque venho da área de pesquisa sobre o ozônio. O buraco na camada de ozônio, na década de 1980, era um problema existencial para a humanidade.

Se o buraco na camada de ozônio tivesse se expandido e destruído a camada de ozônio do planeta, a vida humana na Terra teria se tornado inviável. Felizmente, esse problema está sob controle.

O sucesso que tivemos com o buraco na camada de ozônio me faz ter esperança de que conseguiremos enfrentar, embora não sem sofrimento ou dificuldades, o desafio do aquecimento global.

Reuters Onda de calor na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia

BBC — Os EUA, o Canadá e outros países vêm buscando aumentar a exploração de combustíveis fósseis. Por que o senhor acredita que fazem isso, diante das evidências científicas?

Cordero — A mitigação das mudanças climáticas passa por deixar de usar combustíveis fósseis. Portanto, obviamente há países produtores desses combustíveis que não têm interesse na transição para fontes renováveis.

Quando se fala em países produtores de petróleo, costuma-se pensar na Arábia Saudita, na Noruega ou nos EUA. Mas, na América do Sul, por exemplo, meu país natal, o Equador, dificilmente se tornará um defensor da transição energética no curto prazo, pois seu principal produto de exportação é o petróleo.

Ainda assim, acredito que a era de ouro dos combustíveis fósseis está com os dias contados.

A Índia e a China estão avançando rapidamente na transição energética. Nenhum desses grandes países possui petróleo em abundância, de modo que, para eles, a transição energética é economicamente vantajosa.

Obviamente, a transição para as energias renováveis não é algo que vá acontecer da noite para o dia. Mas os países do Golfo e alguns países da nossa região deveriam pensar no que vão fazer e no que vão vender.

Porque esse produto tóxico que temos vendido, essa espécie de droga atmosférica que é o petróleo, é um produto que deixará de ter consumidores antes que imaginamos.

Acervo pessoal "O sucesso que tivemos com o buraco na camada de ozônio me faz ter esperança", diz Cordero

BBC — Alguns dizem que, devido às mudanças climáticas, existe um "novo normal" ao qual devemos nos acostumar. Outros, porém, sentem angústia. Qual é a sua reflexão sobre o que estamos vivendo neste momento no planeta?

Cordero — Em primeiro lugar, não gosto de usar essa expressão de que precisamos nos acostumar com um "novo normal".

Uma pessoa pode se acostumar, por exemplo, a um novo clima quando se muda para outro país. Mas as mudanças climáticas não funcionam dessa forma, porque se trata de uma mudança contínua: vivemos em um processo contínuo de agravamento da situação.

É muito difícil e estressante ter de se adaptar continuamente a uma nova realidade.

Essa "não normalidade" torna a adaptação muito difícil e complica o desenvolvimento econômico da maior parte da população mundial nos países do sul global, que ainda dependem da atividade agrícola. A agricultura depende fortemente de chuvas regulares, de um clima regular.

A lição é que não existe um "novo normal". Temos de criar esse novo normal estabilizando o clima e, para isso, precisamos interromper o uso de combustíveis fósseis. Não há outra alternativa.