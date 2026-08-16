De 'A Odisseia' a 'O Convite': os melhores filmes de 2026 até agora

Os críticos de cinema da BBC Caryn James (CJ) e Nicholas Barber (NB) selecionam seus destaques de 2026 até agora.

Eles incluem desde o épico de Christopher Nolan, A Odisséia, até uma comédia absurda sobre sexo. Leia abaixo.

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A24/Divulgação Cena do filme 'O Convite'

1. O Convite

O Convite é uma raridade: uma comédia americana voltada para adultos.

Ela é baseada em um filme espanhol que, por sua vez, se baseou na peça teatral do seu próprio diretor e roteirista. São apenas quatro personagens, em um apartamento, durante uma única noite.

Seth Rogen e Olivia Wilde (a diretora do filme) interpretam um casal que vive um casamento infeliz. Penélope Cruz e Edward Norton são os vizinhos românticos que chegam para jantar.

O contraste entre os anfitriões em conflito e seus descontraídos convidados gera uma farsa constrangedora e engraçada. Mas o roteiro, de Will McCormack e Rashida Jones, é realmente comovente ao mostrar as feridas e ressentimentos dos personagens.

Os quatro atores são excepcionais, o magnetismo de Cruz nunca foi tão marcante, e Wilde dirige com maestria o tom e o ritmo do filme.

Se os eleitores do Oscar conseguirem superar sua aversão às comédias, O Convite será um forte candidato. (NB)

O Convite está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Universal Pictures Cena do filme 'A Odisseia'

2. A Odisseia

A longa espera e o forte barulho valeram a pena. A épica e cativante adaptação do centenário poema de Homero é puramente Christopher Nolan.

Seu estilo está em toda parte, do herói e seu desafio moral até a narrativa não linear e a rara forma em que ele constrói ação e aventura de forma surpreendente. Seu roteiro é muito mais fundamentado do que vemos na maioria dos sucessos de Hollywood.

Matt Damon traz sua mais inteligente atuação, como Ulisses. Sua interpretação moderna e natural faz com que o rei cause identificação e empatia.

Os outros astros se encaixam de forma eloquente na história. São eles Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland e Zendaya.

Para mostrar a viagem de Ulisses para sua casa em Ítaca após a Guerra de Troia, Nolan usa câmeras IMAX, transformando cada episódio em uma experiência íntima e imersiva. Não importa se a cena é ampla e volátil, como a batalha em Troia, ou se o espaço é limitado, como na mesa onde a feiticeira Circe transforma os soldados de Ulisses em porcos.

O filme é repleto de magia visual, mas também oferece aos espectadores um tema social oportuno: a relação entre o dever cívico, a governança e as escolhas morais.

Esta questão é tão antiga quanto o próprio Homero e vale ser relembrada hoje em dia, como mostra este filme complexo e fascinante. (CJ)

A Odisseia está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Elevation Pictures/Divulgação Cena do filme 'Nirvanna the Band the Show the Movie'

3. Nirvanna the Band the Show the Movie

E se alguém fizesse um remake de De Volta para o Futuro (1985), mas seus personagens principais fossem os dois protagonistas de Bill & Ted: Uma Aventura Fantástica (1989) e o filme tivesse o aspecto guerrilheiro de Borat (2006), de Sacha Baron Cohen?

Bem, esta não é uma questão formulada com frequência, mas a resposta é Nirvanna the Band the Show the Movie, uma comédia absurdamente criativa e orgulhosamente canadense.

O roteiro é de autoria dos seus dois protagonistas: Matt Johnson (que também é o diretor) e Jay McCarrol (que compôs a música do filme).

Eles usaram filmagens realizadas em 2008 e novas imagens das ruas de Toronto, unindo tudo em uma aventura em ritmo rápido sobre dois fanfarrões candidatos a superastros que viajam no tempo por acidente.

É um dos filmes mais idiotas do ano, mas também uma sincera declaração de amor à sua cidade natal e uma emocionada homenagem às amizades de longa data. (NB)

A reportagem não encontrou cinemas ou serviços de streaming que estejam exibindo o filme no Brasil.

Amazon MGM/Divulgação Cena do filme 'As Ovelhas Detetives'

4. As Ovelhas Detetives

Este delicioso híbrido de live action e animação gerada por computador conta uma envolvente história apropriada para crianças, com uma inteligência e sagacidade que a tornam igualmente cativante para os adultos.

Hugh Jackman participa apenas do início do filme como George, um pastor gentil que lê romances de mistério para o seu rebanho todas as noites. Ele é assassinado e as ovelhas, inspiradas por todas aquelas histórias de detetive, se organizam para examinar as pistas e encontrar o assassino do seu amado George.

O elenco humano é hábil e corajoso, principalmente Nicholas Braun como o desastrado policial do vilarejo e Emma Thompson na pele da poderosa advogada da cidade.

Mas as ovelhas roubam a cena, com suas qualidades distintas, muitas vezes infantis. Julia Louis-Dreyfus oferece uma interpretação suave e emotiva como a voz de Lily, a ovelha favorita de George e a mais inteligente do rebanho.

Outros destaques ovinos são Chris O'Dowd como o melhor amigo de Lily, Bryan Cranston no papel de um veterano cansado de guerra e Brett Goldstein como dois carneiros gêmeos.

Uma travessura cômica com um toque apaixonado de mistérios aconchegantes, esta joia é uma das melhores e mais agradáveis surpresas do ano. (CJ)

As Ovelhas Detetives está disponível no Brasil na Amazon Prime Vídeo.

Sony Pictures/Divulgação Cena do filme 'Extermínio: O Templo dos Ossos'

5. Extermínio: O Templo dos Ossos

Em 2002, o diretor Danny Boyle e o roteirista Alex Garland ajudaram a ressuscitar o subgênero apocalipse zumbi com Extermínio. Eles repetiram a dose em 2025 com Extermínio: A Evolução e esta sequência é ainda melhor.

Com roteiro de Garland e Nia DaCosta assumindo a direção, Extermínio: O Templo dos Ossos oferece todo o sangue e terror que se deseja de um filme de zumbis, além de ser uma maravilhosa idiossincrasia.

O filme constrói seus próprios mitos elaborados do terror popular; apresenta uma amizade improvável e hilariante, entre um gentil cientista louco (Ralph Fiennes) e um canibal tosco (Chi Lewis-Parry); e é descompromissadamente britânico em suas referências, a começar pela impertinente incorporação de músicas de Duran Duran e Iron Maden ao seu inesquecível vilão (Jack O'Connell), um líder cult inspirado pelo famoso apresentador de TV e criminoso sexual Jimmy Savile (1926-2011).

De fato, uma obra-prima excêntrica. (NB)

Extermínio: O Templo dos Ossos está disponível no Brasil na HBO Max, no Amazon Prime Vídeo, na Apple TV, na Claro TV+, no Google Play e no YouTube.

Mubi/Divulgação Cena do filme 'A Sombra do Meu Pai'

6. A Sombra do Meu Pai

Ambientado na Nigéria em 1993, este filme de Akinola Davies conta a história de um pai e seus dois filhos pequenos, de forma eloquente, calorosa e intensamente honesta, alternando graciosamente entre o pessoal e o político.

Em interpretação calma, forte e imensamente comovente de Sope Dirisu, o pai passa a maior parte do tempo fora de casa, trabalhando para sustentar a família.

Com intimidade perfeitamente afinada, a história o mostra em um único dia, levando seus filhos para Lagos, a maior cidade da Nigéria. Eles acompanham o pai até o seu local de trabalho, onde ele tenta receber o dinheiro que lhe é devido.

O dia gradualmente revela o tumultuado pano de fundo da eleição presidencial do país, que tem os resultados anulados por uma ditadura militar.

O diretor e seu irmão, Wale Davies, escreveram o filme baseados vagamente nas suas memórias de infância, mas a obra vai além disso.

Vencedor do prêmio Bafta de melhor estreia de roteirista, diretor ou produtor britânico, o filme captura de forma surpreendente o arrojado colorido de Lagos.

Sua narrativa sofisticada oferece o ponto de vista das crianças, mas também nos permite ver a preocupação do pai e os perigos à sua volta, com os militares nas ruas, em uma situação que podemos entender muito melhor do que os meninos.

Não há um passo em falso em todo o filme, desde o início até o seu comovente final. (CJ)

A Sombra do Meu Pai estará disponível no Brasil na Mubi a partir de 28 de agosto.

Pixar/Divulgação Cena da animação 'Cara de Um, Focinho de Outro'

7. Cara de Um, Focinho de Outro

A Pixar volta à velha forma, com um desenho centrado, dinâmico e efervescente, baseado em um conceito tão antigo quanto a própria animação na tela grande: animais falantes.

A heroína de Cara de Um, Focinho de Outro, Mabel é uma estudante forte e determinada, cuja mente "salta" para um castor robótico. Este processo, de alguma forma, faz com que ela compreenda as conversas dos animais (por favor, não analise).

Mabel usa esta fantástica capacidade para reunir seus amigos peludos contra o prefeito corrupto. Mas o que acontece quando eles vão longe demais?

Pais, tenham cuidado! O filme de Daniel Chong traz elementos assustadores mais para o final. Mas, de forma geral, o desenho é uma aventura gloriosa, absurda e inteligentemente traçada, do agrado de todos.

E também inclui o tipo de mensagem ambiental aberta que os filmes live action, com pessoas de carne e osso, costumam evitar. (NB)

Cara de Um, Focinho de Outro está disponível no Brasil no Disney+.

Warner Bros. Pictures/Divulgação Cena do filme 'O Morro dos Ventos Uivantes'

8. O Morro dos Ventos Uivantes

A corajosa reinvenção do romance de Emily Brontë (1818-1848) por Emerald Fennell não se destina aos puristas da autora. Mas é uma abordagem revigorante do livro e um exemplo surpreendente da arte e da ousadia típicas da diretora.

Margot Robbie e Jacob Elordi interpretam de forma ardente os clássicos amantes Cathy e Heathcliff, feitos um para o outro, mas separados pelas classes sociais.

Sua conexão, no início, é claramente sexual, romântica e cáustica, como mostra a crueldade que eles costumam demonstrar um ao outro. E, com esta crueldade, Fennell restaura a veemência frequentemente menosprezada pelas adaptações de Brontë.

Longe das embelezadas obras de época, o visual do filme é um sedutor caleidoscópio de cores e moda.

Fennell inclui alguns momentos cômicos e, às vezes, se arrisca a passar dos limites, como quando mostra Heathcliff cavalgando e a peruca de Elordi voando ao vento. Mas estes excessos são um pequeno preço a pagar por sua ambição.

Por mais que brinque com os detalhes (e por que não? o livro ainda existe), Fennell captura a essencial e duradoura paixão de O Morro dos Ventos Uivantes e sua época regida pelas classes sociais. (CJ)

O Morro dos Ventos Uivantes está disponível no Brasil na HBO Max, no Amazon Prime Vídeo, na Apple TV, na Claro TV+, no Google Play, no Mercado Play e no YouTube.

Amazon MGM Studios/Divulgação Cena do filme 'Devoradores de Estrelas'

9. Devoradores de Estrelas

Devoradores de Estrelas é um filme de ficção científica incomum. Ele basicamente mostra as pessoas usando o cérebro para resolver problemas.

É verdade que uma dessas pessoas é um alienígena feito de rochas e, sim, existe uma sequência que mostra uma caminhada no espaço repleta de ação. Mas os principais temas das mais de duas horas e meia de filme são o conhecimento, discussões e meticulosas pesquisas.

Parece uma abordagem seca e acadêmica, mas fique tranquilo. Devoradores de Estrelas é tocante, inspirador e surpreendentemente engraçado.

Adaptado de um romance de Andy Weir (o mesmo autor de Perdido em Marte), sua direção está a cargo de Phil Lord e Christopher Miller. Eles transformam uma narrativa complicada e potencialmente sombria em um longa com ritmo rápido e tão animado quanto seu sucesso de animação Uma Aventura LEGO (2014).

Paralelamente, Ryan Gosling traz todo o seu charme bobão, no papel de um biólogo amnésico que tenta salvar o mundo. (NB)

Devoradores de Estrelas está disponível no Brasil no Amazon Prime Vídeo, na Apple TV, na Claro TV+, no Google Play e no YouTube.

Curzon/Divulgação Cena do filme 'Dois Procuradores'

10. Dois Procuradores

Este drama estimulante do aclamado diretor ucraniano Sergei Loznitsa se passa em 1937, no auge da purga dos inimigos políticos de Josef Stalin (1878-1953), e reflete o crescente autoritarismo existente hoje em dia.

O herói do filme é Kornyev, um jovem advogado idealista soviético. Ele recebe uma mensagem secreta escrita com sangue por um prisioneiro político idoso, que deseja revelar as torturas que ele e tantos outros vinham sofrendo.

O filme se desenrola com uma misteriosa calma e a sensação de um thriller mantido em banho-maria.

Acreditando ingenuamente que ainda é possível, Kornyev visita o prisioneiro e tenta driblar os administradores corruptos da prisão, além dos seus próprios patrões, para expor a injustiça.

A carreira de Loznitsa inclui documentários e longas-metragens. Ele traz o olhar de um mestre para esta história visceral e angustiante.

Enquanto Kornyev aguarda na austera sala de espera do administrador da prisão, a cena transmite a claustrofobia e o medo daquele período. É apenas o início de uma tensa jornada, cada vez mais kafkiana, que captura as garras diárias inescapáveis da ditadura. (CJ)

Dois Procuradores está disponível no Brasil no Telecine, no Amazon Prime Vídeo, na Claro TV+, no Google Play e no YouTube.

Row K Entertainment/Divulgação Cena do filme 'Refém por um Fio'

11. Refém por um Fio

O thriller com humor ácido de Gus Van Sant conta a história real, mais estranha que a ficção, de Tony Kiritsis (1932-2005), de Indianápolis (EUA). Ele sequestrou o corretor hipotecário que, segundo ele, seria o responsável pelas suas dificuldades financeiras.

Kiritsis ganhou alguma celebridade ao telefonar para uma emissora de rádio local, informando aos ouvintes seu estado de espírito.

O circo da mídia e a ambientação nos anos 1970 são reminiscências do clássico Um Dia de Cão (1975), de Sidney Lumet. Talvez por isso, o astro daquele filme, Al Pacino, tem um pequeno papel em Refém por um Fio.

Mas quem conduz o filme atual é Bill Skarsgård, com sua excelente interpretação do sequestrador empunhando a arma. Ele acrescenta humor absurdo e paixão a uma situação palpitante.

Cabe ao espectador decidir com quem irá se identificar, se com Kiritsis ou com seu traumatizado refém (Dacre Montgomery). (NB)

Refém por um Fio estreia nos cinemas brasileiras no dia 20 de agosto.

Alamy/Divulgação Cena do filme 'O Drama'

12. O Drama

Ver Zendaya e Robert Pattinson em uma comédia romântica, interpretando o casal Emma e Charlie, por só, já seria divertido.

Mas esta comédia dramática intencionalmente provocadora de Kristoffer Borgli se afasta completamente dos encantadores estágios iniciais, quando Emma revela a Charlie um segredo obscuro uma semana antes de seu casamento.

A ousada decisão do cineasta talvez não tivesse funcionado com atores menos hábeis e carismáticos. Mas esta dupla enfrenta lindamente as mudanças de rumo da história.

Zendaya oferece a Emma uma sinceridade tocante e Pattinson faz com que os nervos agitados de Charlie sejam totalmente compreensíveis, quando ele começa a imaginar, não sem motivo, se estaria a ponto de se casar com uma sociopata.

Mesmo antes do lançamento do filme, os detalhes da confissão de Emma causaram reações negativas, com comentários de que o filme estaria trivializando uma questão muito séria. Mas os personagens estão conscientes da sua seriedade e não ficariam tão horrorizados se não fosse assim.

Intencionalmente ou não, esta é uma obra rara, que serve de exemplo do imenso poder dos astros de Hollywood e traz um comentário provocador sobre uma questão polêmica e problemática. (CJ)

O Drama está disponível no Brasil no Amazon Prime Vídeo, na Claro TV+, no Google Play e no YouTube.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Culture.