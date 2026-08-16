O que está levando cada vez mais homens a fazer preenchimento no pênis, apesar dos riscos

Jason não queria uma "lata de Coca-Cola". Esse é o apelido dado a um pênis que foi aumentado com tanto preenchimento que se assemelha a uma lata de refrigerante achatada.

"Algumas pessoas exageram", Jason me diz quando nos encontramos em Manchester, na Inglaterra.

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Seu procedimento aumentou a circunferência do pênis em 16%, um valor com o qual ele e sua parceira estão muito satisfeitos. Ele diz que isso lhe deu um "impulso de autoconfiança".

"Tudo ainda funciona" normalmente, explica Jason — apenas com "esse pouco a mais de largura".

Não está claro quantos homens como Jason estão fazendo preenchimento peniano. E não é possível perceber isso na rua da mesma forma que se vê a popularidade do preenchimento labial. Há pouca regulamentação e não existem registros oficiais, já que qualquer pessoa pode começar a oferecer o procedimento.

O preenchimento peniano chegou a ser tema de uma teoria da conspiração bizarra nas últimas Olimpíadas de Inverno. Havia rumores de que os saltadores de esqui masculinos usavam preenchimento para aumentar a área de seus trajes e, assim, saltar mais longe.

No entanto, alguns homens acabaram no pronto-socorro com o pênis escurecido e a pele descamando após um procedimento malsucedido. A Associação Britânica de Cirurgiões Urológicos emitiu alertas para homens que se submetem a esses procedimentos.

Por que os homens estão fazendo isso? E quais são os riscos, afinal?

James Gallagher/BBC Javed Hussain realiza uma variedade de procedimentos estéticos, incluindo preenchimento peniano

Jason conversou conosco de maneira franca, mas anônima, sobre sua decisão de fazer preenchimento. Ele estava satisfeito com o comprimento do seu pênis, mas queria um pouco mais de simetria e circunferência para conseguir aquele visual bonito e equilibrado.

"Se você acha que está faltando algo", diz Jason, "então, por que não?"

Ele passou um ano avaliando as opções e descartou a cirurgia. Escolheu um tipo de preenchimento com ácido hialurônico que é temporário, então sabia que mesmo se odiasse o resultado, ele "acabaria se dissolvendo".

Jason diz que não foi motivado por uma masculinidade alfa arrogante. "Não acredito que 'o tamanho do seu pênis define o tamanho do homem'", diz. Mas afirma que as expectativas de beleza masculina mudaram. "Não são apenas as mulheres que precisam acompanhar, os homens também precisam."

"É literalmente a sociedade mudando. A forma como a mídia retrata tudo tem um impacto enorme na vida cotidiana hoje em dia", diz ele. "É como se você não pudesse ir a lugar nenhum sem ver alguém com um corpo perfeito."

Navegue pelos sites de clínicas que oferecem aumento peniano, que fazem perguntas como "você se sente constrangido com o tamanho do seu pênis?", e você verá como algumas exploram isso.

Existem diversas opções de aumento peniano. Há técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas e diferentes materiais que podem ser injetados no pênis.

A mais comum é a injeção da substância gelatinosa ácido hialurônico, o mesmo ingrediente principal usado em preenchimentos labiais.

O ácido hialurônico é uma molécula de açúcar natural do corpo e é conhecido como um "ímã de umidade", pois retém água.

James Gallagher/BBC O equipamento necessário, incluindo cânulas e seringa, para realizar um procedimento de preenchimento peniano

Hussain oferece preenchimento peniano há mais de um ano em sua clínica em Prestwich, na região metropolitana de Manchester.

Ele formou-se em medicina antes de se dedicar a procedimentos estéticos, mas o preenchimento peniano não exige, legalmente, nenhum treinamento médico para ser realizado na Inglaterra.

No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, apenas médicos registrados no Conselho Regional de Medicina podem realizar tal procedimento.

Hussain afirma que a demanda, ao menos no Reino Unido, está aumentando. Ele já tratou homens de todas as idades, alguns com pouco mais de 20 anos e o mais velho com 72.

O processo começa com consultas sobre a saúde do paciente, os motivos para querer fazer o procedimento, as expectativas sobre os resultados e uma discussão sobre os riscos.

No dia do procedimento, o pênis recebe três injeções de ácido hialurônico, na glande e em cada uma das laterais. O preenchimento é administrado por meio de uma cânula que entra na base e percorre toda a extensão da haste.

O preenchimento é então massageado para dar uma aparência uniforme, procedimento que o paciente continua em casa.

Com um custo de até £ 3.500 na Inglaterra, Hussain afirma que os homens podem esperar um aumento de 10% a 20% na circunferência peniana de seis a nove meses.

Os riscos

Os riscos variam de dor, hematomas e preenchimento irregular, a questões mais graves, incluindo infecção. Eles se aplicam a todos os procedimentos que utilizam preenchimento.

Também existe o risco de danificar as estruturas vitais e os vasos sanguíneos do pênis necessários para a ereção.

Quando questionado sobre por que se sente confortável em oferecer procedimentos que preocupam os cirurgiões, Hussain diz que "entende totalmente" a preocupação de alguns.

"Essa preocupação vem de um lugar justo", diz ele, "mas, ao mesmo tempo, há cada vez mais evidências e estamos obtendo resultados" que comprovam "os benefícios" para os homens.

Hussain diz que tem um "plano de ação imediata", incluindo medicamentos para dissolver rapidamente o preenchimento caso algo dê errado, e relata que "felizmente, nunca foi precisso", embora a reportagem não possa corroborar essa informação de forma independente.

Mas ele se lembra de um paciente que o procurou para pedir conselhos após um tratamento em outro local que teria dado "muito errado".

Ele diz que o tipo incorreto de preenchimento foi usado e que "a haste do pênis estava começando a ficar preta", pois o procedimento danificou os vasos sanguíneos do pênis e a pele estava necrosando. O homem foi encaminhado diretamente para o pronto-socorro.

James Gallagher/BBC O professor Vaibhav Modgil já viu casos de homens em que os procedimentos de aumento peniano deram errado

O professor Vaibhav Modgil, andrologista e cirurgião urologista consultor do NHS, o sistema público de saúde do Reino Unido, em Manchester, já viu esses homens chegarem ao hospital após procedimentos malsucedidos.

"Quando isso acontece, pode ser devastador para o paciente", diz ele.

Ele se lembra de ter visto homens com "necrose da pele, onde uma área da pele morre, fica muito preta e depois se desprende. "Os homens entram pensando: 'Ah, vai ser brilhante', mas podem sair ainda mais insatisfeitos do que quando entraram."

Alex, que não quis que seu nome verdadeiro fosse usado, viajou para a Alemanha para um tipo diferente de procedimento de aumento peniano.

Ele fez uma cirurgia para cortar o ligamento que prende o pênis ao osso púbico para fazê-lo parecer mais longo. Ele também teve suas próprias células de gordura coletadas e injetadas em seu pênis para aumentá-lo.

Quando acordou após o procedimento, estava com tanta dor que não conseguia ficar em pé. "Fiquei com muitos hematomas e toda a parte superior das minhas pernas ficou amarela", diz Alex. "Não consegui andar direito por cerca de um mês."

Alex foi tratado na clínica de Modgil, onde finalmente recebeu alta. "Muitas pessoas não têm esse privilégio", diz ele. "Eu dei sorte."

Alex diz que sabe que "nunca foi pequeno", mas a sociedade e a pornografia o convenceram de que um pênis maior era "masculino e o melhor".

Getty Images Não se sabe como os preenchimentos afetam o pênis a longo prazo

Apesar da falta de dados oficiais sobre o número de procedimentos de aumento peniano, Modgil afirma que as tendências de busca online, a publicidade e as redes sociais "apontam para o fato de que os números estão aumentando".

Isso levou a Associação Britânica de Cirurgiões Urológicos a emitir novas recomendações contra esses procedimentos.

"A orientação que produzimos recentemente afirma, essencialmente, que não podemos recomendar a realização de nenhum desses procedimentos porque as evidências são muito fracas", diz Modgil.

A associação analisou 36 estudos, envolvendo 3.750 homens, mas afirmou que ainda não está claro qual é o "perfil de segurança" desses procedimentos.

Isso se deve, em parte, à falta de dados sobre como os preenchimentos afetam o pênis a longo prazo.

Mas também há preocupação de que, assim como os preenchimentos labiais, não sejam necessárias qualificações para realizar o procedimento.

Modgil diz que uma proibição total é "provavelmente muito severa", mas se esses procedimentos continuarem, o setor "precisa urgentemente de regulamentação".

Ele pede a criação de um registro nacional para documentar quando os procedimentos de preenchimento peniano foram realizados e a coleta de dados de longo prazo para que os homens possam tomar uma decisão informada com base nos riscos e benefícios.

Em Manchester, Jason, retratado no início da reportagem, diz estar satisfeito com os resultados do procedimento e acha que o fará novamente quando o efeito do preenchimento atual passar.