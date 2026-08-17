Hayden Panettiere: o que se sabe sobre a morte da atriz de 'Heroes' aos 36 anos

Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 - (crédito: NBC Universal via Getty Images)

A atriz Hayden Panettiere, estrela das séries de TV americanas Heroes e Nashville, morreu aos 36 anos.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento trágico de nossa amada Hayden", disse seu pai, Skip Panettiere, em um comunicado à BBC e a outros veículos de imprensa.

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"Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheceram e aos milhões que a assistiram na tela."

Panettiere interpretou uma líder de torcida com superpoderes em Heroes e teve outros papéis memoráveis, incluindo nos filmes Duelo de Titãs e Um Presente para Helen.

Detalhes sobre sua morte — como a causa — não foram divulgados.

'Notícia devastadora'

O pai de Panettiere pediu privacidade, dizendo que "nossa família precisa de tempo para processar essa perda inimaginável", em um comunicado divulgado por meio de seu representante.

A atriz Selma Blair, de Segundas Intenções, publicou nas redes sociais: "Eu te amo. Não vá embora. Por favor".

A cantora Jojo disse que a notícia é "devastadora". Em seu Instagram, ela escreveu: "Sinto muito em saber de seu falecimento. Meu Deus."

A apresentadora de talk show Rosie O'Donnell também comentou: "'Meu Deus – estou de coração partido...'"

O sindicato dos atores Sag-Aftra, do qual Panettiere era integrante, disse: "Nossos corações estão com sua filha, família, amigos e fãs".

A atriz Tia Mowry, da série Sister, Sister, e a estrela do Celebrity Big Brother, Courtney Stodden, compartilharam emojis de coração partido.

NBC Universal via Getty Images Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006

Panettiere iniciou sua carreira como atriz mirim com apenas quatro anos de idade na popular novela americana One Life to Live.

Ela deu voz à personagem Dot em Vida de Inseto, da Pixar, e ficou mais conhecida ao estrelar ao lado de Denzel Washington o drama esportivo Duelo de Titãs, de 2000.

Ela alcançou ainda maior fama interpretando a líder de torcida Claire Bennet na série de ficção científica cult Heroes, que foi ao ar de 2006 a 2010.

Seu papel como a promissora cantora country Juliette Barnes na série de TV Nashville lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante.

Sucessos e dificuldades

A carreira de Panettiere abrangeu três décadas, com uma série de papéis em outros filmes e séries de sucesso, incluindo a franquia de terror Scream e a comédia romântica Eu Te Amo, Beth Cooper.

Melissa Barrera, sua colega de elenco em Scream, prestou homenagem à atriz em um story do Instagram, escrevendo "descanse em paz, doce Hayden", acompanhado de um emoji de coração partido.

No início deste ano, Panettiere lançou um livro de memórias intitulado This Is Me: A Reckoning ("Esta Sou Eu: Um Acerto de Contas"), relatando as dificuldades de crescer como atriz mirim e suas experiências com vício, abuso e recuperação.

Em maio, a atriz falou à CBS News sobre sua mãe a levando, quando ainda era um bebê de oito meses, para participar de testes.

"A partir daí, a coisa foi evoluindo e, quando eu tinha cinco anos, já havia feito 50 comerciais... Simplesmente nunca parou", disse ela.

Panettiere deixa uma filha, Kaya, fruto de seu relacionamento com o ex-parceiro, o ex-campeão mundial de boxe na categoria peso-pesado ucraniano, Wladimir Klitschko.

Katherine Bomboy-Thornton/Disney General Entertainment Content via Getty Images A atriz interpretou a aspirante a cantora country Juliette Barnes na série de TV Nashville

Em 2015, após dar à luz sua filha, Panettiere revelou que havia se internado em uma clínica de tratamento para lidar com a depressão pós-parto.

"É algo que muitas mulheres vivenciam", disse ela ao programa de entrevistas americano Live With Kelly And Michael em 2015.

"Você pensa: 'Sinto sentimentos negativos em relação ao meu filho, quero machucá-lo ou feri-lo'. Eu nunca, jamais tive esses sentimentos. Algumas mulheres têm."

"É algo que precisa ser discutido. As mulheres precisam saber que não estão sozinhas e que isso se cura."

Em suas memórias, ela escreveu sobre sua decisão de conceder a guarda total ao seu ex-parceiro em 2018.

Ela disse ao podcaster Jay Shetty em maio que "a ideia de que alguém possa pensar que eu simplesmente entregaria meu filho para adoção e ficaria bem com isso é de partir o coração e não poderia estar mais errada".