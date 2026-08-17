Missionário americano sequestrado no Níger retornará aos Estados Unidos

Ele acrescentou que espera receber o casal "muito em breve na Casa Branca" - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

Um missionário sequestrado no Níger no ano passado se reuniu com a esposa e se prepara para retornar aos Estados Unidos, afirmou no domingo o presidente Donald Trump.

"Estou feliz em revelar que o ex-refém Kevin Rideout está se preparando para voar de volta para casa, Estados Unidos, depois de ter se reunido com sua linda esposa, Krista", escreveu Trump na plataforma Truth Social.

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Ele acrescentou que espera receber o casal "muito em breve na Casa Branca".

O grupo missionário cristão evangélico SIM International, para o qual Rideout trabalhava, disse que ele foi sequestrado em sua casa em Niamey, capital do Níger, em outubro do ano passado.

O grupo informou que Rideout "estava com boa saúde, sob os cuidados das autoridades americanas", quando sua libertação foi anunciada na sexta-feira.

O jornal The New York Times, que noticiou primeiro a libertação de Rideout, informou que o americano de 50 anos trabalhou como missionário no Níger por 19 anos e era piloto da SIM International.

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