Por que julgamento da Meta pode mudar o futuro do Facebook e do Instagram

Uma decisão recente de um tribunal federal concluiu que as redes sociais são um fator que contribui para a deterioração da saúde mental entre os jovens - (crédito: Reuters)

Nos últimos anos, a Meta vem sofrendo sucessivas derrotas nos tribunais devido à forma como suas plataformas — Facebook e Instagram — afetam usuários jovens. Mas um julgamento marcado para começar na terça-feira (18/08) pode representar a maior ameaça até agora às suas operações.

O julgamento decorre de um processo judicial instaurado em 2023 por 30 Estados americanos, incluindo Califórnia e Nova York, com acusações de inúmeras violações das leis federais e estaduais de privacidade infantil.

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Os Estados não só estão buscando mais de US$ 1 trilhão da Meta, como também exigem que ela faça mudanças no Instagram e no Facebook, incluindo o fim da contagem de "curtidas" e da rolagem infinita.

Caso a Meta seja derrotada em um processo dessa magnitude, isso poderá forçar mudanças fundamentais na forma como os jovens interagem com as redes sociais.

Os Estados que processam a Meta estão pedindo diversas mudanças na forma como o Instagram e o Facebook funcionam para os jovens.

Eles querem que a Meta:

implemente um processo de verificação parental para usuários adolescentes;

altere seus "algoritmos de recomendação que manipulam a dopamina";

remova diversos filtros de imagem que alteram a aparência nas fotos;

encerre a reprodução automática do conteúdo de vídeo;

proíba a criação de múltiplas contas;

acabe com as publicações rápidas ou que desaparecem, como os Stories do Instagram.

Todas essas funcionalidades são essenciais para a experiência atual do usuário nas plataformas da Meta.

Esses recursos também são projetados para manter os usuários, incluindo adolescentes e crianças, nas plataformas com a maior frequência e pelo maior tempo possível, argumentam os Estados. Eles alegam que a Meta chega a dificultar que os jovens usem menos a plataforma, por meio de recursos como notificações frequentes criadas para incentivá-los a voltar aos aplicativos.

Ao supostamente visar usuários menores de idade, o processo afirma que a Meta "optou por explorar" jovens para aumentar sua base de usuários e expandir seus negócios.

Hoje, o valor da Meta na bolsa de valores é de cerca de US$ 1,5 trilhão.

A Meta tem negado consistentemente todas essas alegações.

"Discordamos veementemente dessas alegações e estamos confiantes de que as evidências demonstrarão nosso compromisso de longa data com o apoio aos jovens", disse uma porta-voz da Meta em comunicado.

O processo será conduzido por Yvonne Gonzalez Rogers, juíza federal chefe na Califórnia. Ela foi a juíza no julgamento de grande repercussão entre Elon Musk e Sam Altman e construiu uma reputação, ao longo de quase 20 anos de carreira, por ser incisiva e direta.

'Incômodo público'

Em uma decisão recente contra a Meta, um juiz do Estado do Novo México multou a empresa em um total de US$ 942 milhões e ordenou que ela fizesse mudanças semelhantes às que outros Estados agora exigem.

As mudanças determinadas pelo juiz Bryan Biedscheid incluem a eliminação da contagem de curtidas para usuários menores de 18 anos no Instagram e no Facebook, a proibição de adolescentes enviarem ou receberem nudez pelas plataformas e a limitação das notificações push dos aplicativos a determinados horários do dia.

O juiz também declarou a Meta uma "perturbação pública" semelhante a uma fábrica que polui o ar que as pessoas respiram, causando "efeitos nocivos" que afetam toda uma população. A Meta afirmou que recorrerá da decisão.

Embora a ordem do juiz Biedscheid exija que a Meta faça alterações apenas no Novo México, caso os 30 Estados vençam o processo contra a Meta, a empresa quase certamente precisará implementar mudanças na plataforma em todos os EUA.

Os Estados envolvidos no processo representam quase dois terços da população do país.

Reuters Uma decisão recente de um tribunal federal concluiu que as redes sociais são um fator que contribui para a deterioração da saúde mental entre os jovens

A contagem de "curtidas", por exemplo, faz parte do Meta desde os seus primórdios, quando ainda se chamava Facebook.

Hoje em dia, as curtidas são onipresentes nas plataformas de mídia social. É a principal forma pela qual as pessoas interagem com textos, fotos e vídeos que veem online.

No entanto, as curtidas são cada vez mais vistas como uma forma de fomentar sentimentos negativos, principalmente entre os jovens.

Kaley, uma jovem que venceu o processo contra a Meta no início deste ano, descreveu em depoimento judicial como criou dezenas de contas no YouTube e no Instagram.

Ela usava o sistema de contas para gerar curtidas em suas próprias publicações, na esperança de aumentar o engajamento com outros usuários e, ao mesmo tempo, aumentar seus sentimentos de validação e autoestima. Kaley tinha apenas nove anos na época. Ela disse que se lembrava de se sentir deprimida, algo que lhe foi diagnosticado posteriormente, aos 10 anos.

Pesquisas realizadas nos últimos anos têm demonstrado que métricas de engajamento, como o número de curtidas, podem gerar sentimentos de rejeição e depressão em adolescentes.

No processo movido pelos Estados contra a Meta, no qual a empresa afirma ter entregado mais de 2 milhões de documentos, os advogados apontaram para a própria pesquisa da Meta, que demonstrava que contagens semelhantes impulsionavam a "comparação social", ou seja, o ato mental de avaliar a própria autoestima em relação às imagens de outra pessoa.

Essa comparação social impulsionada pelo Instagram foi associada a "aumento da solidão, piora da imagem corporal e humor ou afeto negativo", de acordo com uma pesquisa interna da Meta.

Conforme afirmou o juiz Biedscheid, a forma como as plataformas da Meta operaram por mais de uma década fez parte de uma crescente "crise de saúde mental entre jovens" no Novo México e em outros lugares.