De atriz mirim a estrela de 'Pânico' e 'Heroes': a vida em imagens de Hayden Panettiere

A atriz americana Hayden Panettiere, mais conhecida por seus papéis nas séries de televisão Heroes e Nashville, morreu neste domingo (16/8), aos 36 anos.
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Em um comunicado, seu pai, Skip, a descreveu como "uma luz incrível e uma força da natureza".
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A carreira de Panettiere abrangeu três décadas, com uma série de papéis em séries de televisão e filmes de sucesso, incluindo a franquia de terror Pânico e a comédia romântica Eu Te Amo, Beth Cooper.
Nascida em agosto de 1989, Panettiere cresceu em Palisades, na cidade de Orangetown, em Nova York, filha de Lesley Vogel, atriz e produtora, e Skip, ex-bombeiro.
Ela tinha um irmão, Jansen Panettiere, que morreu aos 28 anos em 2023. Panettiere começou sua carreira de atriz ainda criança. Com apenas quatro anos de idade, ela foi escalada para a popular novela americana One Life to Live.
Seu trabalho do final da década de 1990 e início dos anos 2000 também incluiu papéis no filme de animação da Disney Pixar Vida de Inseto, bem como nas séries de televisão Ally McBeal e Malcolm.
Em 2006, ela foi adorada por uma geração de fãs por sua interpretação de Britney Allen no filme adolescente sobre líderes de torcida As Apimentadas: Tudo ou Nada.
Sua grande oportunidade surgiu naquele mesmo ano, quando foi escolhida para interpretar outra líder de torcida, desta vez com o poder de regeneração celular acelerada, na popular série de ficção científica Heroes.
A série foi ao ar até 2010 e recebeu inúmeros prêmios e indicações, incluindo o Emmy e o Globo de Ouro.
Panettiere também estrelou como a aspirante a cantora de música country Juliette Barnes por seis temporadas no drama televisivo Nashville, que foi ao ar de 2012 a 2018. Ao longo de sua carreira, ela recebeu duas indicações ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante e teve 11 músicas na parada Billboard Hot Country Songs dos EUA.
Ela também apareceu na franquia de filmes de terror Scream, interpretando Kirby Reed no quarto e sexto filmes, lançados em 2011 e 2023, respectivamente.
Panettiere começou a namorar o ex-boxeador profissional ucraniano Wladimir Klitschko no final dos anos 2000. Eles tiveram uma filha, Kaya, em 2014, antes de se separarem em 2018.
Panettiere revelou que entrou em um centro de tratamento para obter ajuda contra depressão pós-parto após o nascimento do bebê.
"É algo que muitas mulheres vivenciam", disse ela no talk show americano Live With Kelly And Michael, em 2015.
No início deste ano, Panettiere publicou um livro de memórias intitulado This Is Me: A Reckoning (Esta sou eu: Um Acerto de Contas, em tradução livre) no qual relatou as dificuldades de crescer como atriz mirim e suas experiências com vícios, abusos e a subsequente recuperação.
Em maio, Panettiere conversou com a CBS News, parceira da BBC nos EUA, sobre como sua mãe a levava para salas de audição quando ela tinha apenas oito meses de idade.
"A partir daí, a coisa foi aumentando gradativamente até que eu já estava fazendo 50 comerciais aos cinco anos... E nunca parou", revelou ela.