InícioDiversão e Arte
celebridades

De atriz mirim a estrela de 'Pânico' e 'Heroes': a vida em imagens de Hayden Panettiere

No início deste ano, Panettiere publicou um livro de memórias no qual relatou as dificuldades de crescer como atriz mirim e suas experiências com vícios e abusos.

Panettiere com seus pais e o irmão em 2007 - (crédito: Getty Images)
Panettiere com seus pais e o irmão em 2007 - (crédito: Getty Images)

A atriz americana Hayden Panettiere, mais conhecida por seus papéis nas séries de televisão Heroes e Nashville, morreu neste domingo (16/8), aos 36 anos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em um comunicado, seu pai, Skip, a descreveu como "uma luz incrível e uma força da natureza".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A carreira de Panettiere abrangeu três décadas, com uma série de papéis em séries de televisão e filmes de sucesso, incluindo a franquia de terror Pânico e a comédia romântica Eu Te Amo, Beth Cooper.

Lesley Panettiere ao lado da filha, Hayden Panettiere, o irmão da atriz, o ator Jansen Panettiere, e o pai, Skip Panettiere, na 20ª edição anual do Kids' Choice Awards, na Califórnia, em 2007.
Getty Images
Panettiere com seus pais e o irmão em 2007

Nascida em agosto de 1989, Panettiere cresceu em Palisades, na cidade de Orangetown, em Nova York, filha de Lesley Vogel, atriz e produtora, e Skip, ex-bombeiro.

Ela tinha um irmão, Jansen Panettiere, que morreu aos 28 anos em 2023. Panettiere começou sua carreira de atriz ainda criança. Com apenas quatro anos de idade, ela foi escalada para a popular novela americana One Life to Live.

A atriz Hayden Panettiere, com cabelos loiros cacheados e vestindo uma jaqueta preta brilhante, durante uma entrevista com o apresentador Jay Leno em 3 de outubro de 1996.
Getty Images
No programa The Tonight Show, com Jay Leno, quando tinha 7 anos

Seu trabalho do final da década de 1990 e início dos anos 2000 também incluiu papéis no filme de animação da Disney Pixar Vida de Inseto, bem como nas séries de televisão Ally McBeal e Malcolm.

Em 2006, ela foi adorada por uma geração de fãs por sua interpretação de Britney Allen no filme adolescente sobre líderes de torcida As Apimentadas: Tudo ou Nada.

Em 2004, Panettiere aparece com cabelos loiros cacheados e um vestido de seda rosa na altura dos joelhos, sorrindo no tapete vermelho ao lado de Kate Hudson. As duas estão se abraçando.
Getty Images
A atriz ao lado de Kate Hudson no tapete vermelho em 2004
Hayden Panettiere, usando uma faixa na cabeça e sorrindo, posa para um retrato com seu cachorro em 2006.
Getty Images
O grande salto de Panettiere para a fama aconteceu em 2006
Hayden Panettiere no tapete vermelho da festa Teen Vogue Young Hollywood, distribuindo autógrafos. Ela está usando um vestido vermelho e sorrindo para a câmera.
Getty Images
Hayden Panettiere, usando um longo vestido rosa claro, comparece ao baile de gala
Getty Images

Sua grande oportunidade surgiu naquele mesmo ano, quando foi escolhida para interpretar outra líder de torcida, desta vez com o poder de regeneração celular acelerada, na popular série de ficção científica Heroes.

A série foi ao ar até 2010 e recebeu inúmeros prêmios e indicações, incluindo o Emmy e o Globo de Ouro.

Hayden Panettiere como Claire Bennet em Heroes, com um uniforme de animadora de torcida.
Getty Images
Panettiere interpretou Claire Bennet, uma líder de torcida com poderes de cura, em "Heroes".
Panettiere, com longos cabelos loiros e lisos, e uma expressão neutra, vestida com um uniforme de líder de torcida azul claro e marinho, no centro do elenco de 'Heroes'.
Getty Images
Hayden Panettiere discursa em uma coletiva de imprensa da campanha
Getty Images
Panettiere liderou protestos de grande repercussão contra a caça de golfinhos e baleias
Charles Esten e Hayden Panettiere em um evento para a imprensa com uma placa escrito
Getty Images
Panettiere fotografada com Charles Esten, seu colega de elenco em "Nashville", série que lhe rendeu grande reconhecimento entre 2012 e 2018
Hayden Panettiere, grávida, no Emmy Awards de 2014, usando um vestido prateado.
Getty Images
Em 2014, a atriz teve uma filha a quem deu o nome de Kaya
Uma imagem dividida em duas partes mostra Hayden Panettiere: à direita, usando um casaco de pele de carneiro com forro de pele, acenando para as câmeras em Nova York em 2023; e à esquerda, usando um blazer cinza e calças largas cor creme, também em Nova York em 2024.
Getty Images
Panettiere falou recentemente sobre o lado difícil da fama

Panettiere também estrelou como a aspirante a cantora de música country Juliette Barnes por seis temporadas no drama televisivo Nashville, que foi ao ar de 2012 a 2018. Ao longo de sua carreira, ela recebeu duas indicações ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante e teve 11 músicas na parada Billboard Hot Country Songs dos EUA.

Ela também apareceu na franquia de filmes de terror Scream, interpretando Kirby Reed no quarto e sexto filmes, lançados em 2011 e 2023, respectivamente.

Hayden Panettiere, usando um vestido vermelho na altura dos joelhos e com o cabelo preso, sorri enquanto sua colega de elenco, Emma Roberts, lhe dá um beijo na bochecha na festa pós-estreia de Pânico 4.
Getty Images
Fotografiada com a atriz Emma Roberts em 2011.

Panettiere começou a namorar o ex-boxeador profissional ucraniano Wladimir Klitschko no final dos anos 2000. Eles tiveram uma filha, Kaya, em 2014, antes de se separarem em 2018.

Panettiere revelou que entrou em um centro de tratamento para obter ajuda contra depressão pós-parto após o nascimento do bebê.

"É algo que muitas mulheres vivenciam", disse ela no talk show americano Live With Kelly And Michael, em 2015.

Na fotografia, Wladimir Klitschko, vestido com um terno cinza, aparece sorrindo com o braço em volta de Panettiere, que também sorri durante a recepção do Emmy Awards em 2013.
Getty Images
Panettiere e Klitschko tiveram uma filha em 2014

No início deste ano, Panettiere publicou um livro de memórias intitulado This Is Me: A Reckoning (Esta sou eu: Um Acerto de Contas, em tradução livre) no qual relatou as dificuldades de crescer como atriz mirim e suas experiências com vícios, abusos e a subsequente recuperação.

Em maio, Panettiere conversou com a CBS News, parceira da BBC nos EUA, sobre como sua mãe a levava para salas de audição quando ela tinha apenas oito meses de idade.

"A partir daí, a coisa foi aumentando gradativamente até que eu já estava fazendo 50 comerciais aos cinco anos... E nunca parou", revelou ela.

Hayden Panettiere, vista em 19 de maio, sorrindo enquanto fazia o sinal de paz com os dedos em uma rua da cidade de Nova York.
Getty Images
Panettiere foi fotografada em Nova York em maio, no lançamento do seu livro de memórias

  • Google Discover Icon
BBC
Redação - BBC News
postado em 17/08/2026 16:21 / atualizado em 17/08/2026 17:19
SIGA
x