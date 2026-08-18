Kali Hays - Repórter de tecnologia da BBC News

Líderes do setor dizem que IA significa menos horas de trabalho — mas seus funcionários afirmam trabalhar até 90 horas semanais - (crédito: BBC Geral)

Há anos, executivos de empresas que investem centenas de bilhões de dólares por ano no desenvolvimento de diversas ferramentas de inteligência artificial insistem que essa tecnologia, em última análise, fará com que as pessoas passem menos tempo trabalhando.

Um diretor de engenharia do Google afirmou, há quatro anos, que a inteligência artificial possibilitaria uma semana de trabalho de quatro dias até 2025.

No início deste ano, a OpenAI encarou esse desafio. Ela incentivou formalmente as empresas a começarem a testar a semana de trabalho de quatro dias (sem alteração salarial), alegando que a IA em breve será capaz de acelerar tanto o trabalho humano que o mundo corporativo deveria se preparar.

No entanto, um ex-funcionário que deixou a OpenAI no ano passado disse à BBC que a empresa nunca chegou a testar a semana de trabalho de quatro dias que sugeriu que outros experimentassem enquanto ele estava lá.

Em vez disso, a pessoa descreveu o que muitas vezes era uma cultura de trabalho exaustiva, marcada por frequentes "reuniões de crise", trabalho aos fins de semana e avaliações de desempenho "extremamente rigorosas" que resultavam na demissão repentina de colegas.

"Você vai lá no sábado ou no domingo só para colocar o trabalho em dia ou para garantir que nada esteja quebrado", disse a pessoa.

Outras empresas também têm defendido a ideia de que a IA irá efetivamente reduzir o número de horas que as pessoas precisam trabalhar, para o bem ou para o mal.

A Anthropic se vangloria de que sua popular ferramenta de programação e chatbot Claude é capaz de trabalhar sozinha por sete horas sem interrupção, o que equivale a um dia inteiro de trabalho corporativo.

Mark Zuckerberg, da Meta, afirmou que a inteligência artificial está começando a mudar de forma fundamental a maneira como as pessoas trabalham e que as ferramentas de IA podem tornar os funcionários tão mais produtivos que uma força de trabalho menor consegue realizar o que antes exigia um número muito maior de pessoas.

Embora a Meta tenha demitido um em cada dez funcionários, o diretor executivo da Anthropic, Dario Amodei, alertou que, à medida que as ferramentas de IA inevitavelmente se tornarem mais produtivas, isso poderá significar perdas de empregos ainda maiores.

Apesar dessas alegações, os trabalhadores dessas mesmas empresas de tecnologia — que não só desenvolvem como também utilizam as ferramentas de IA que supostamente irão realizar pelo menos parte do trabalho das pessoas — afirmam estar trabalhando muito mais do que a típica semana de trabalho de cinco dias, com 40 horas.

'Sprints'

Os profissionais de tecnologia nos EUA geralmente são bem remunerados e, embora outros setores — como mercado financeiro, direito e medicina — também frequentemente exijam longas jornadas de trabalho, uma jornada de 14 horas nem sempre foi a norma na área de tecnologia. Durante anos, era um trabalho de escritório mais típico, das 9h às 17h.

Mas o ex-funcionário da OpenAI disse que trabalhava pelo menos 70 horas por semana, muito mais do que em seus empregos anteriores na área de tecnologia. Essa pessoa agora trabalha em uma startup também focada em IA e afirmou que seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal melhorou, trabalhando cerca de 50 a 60 horas por semana, "fora dos períodos de sprints".

Sprint é um termo usado para descrever um período comum em empresas de tecnologia, no qual as pessoas trabalham longas horas nas semanas que antecedem o lançamento de um novo recurso ou produto.

No entanto, dentro de empresas de IA e grandes empresas de tecnologia que trabalham intensamente em projetos de IA, esses sprints podem ser extremos.

Na OpenAI e na Anthropic, por exemplo, os sprints podem se estender por várias semanas e ultrapassar 90 horas de trabalho em um período de sete dias, disseram profissionais de tecnologia com quem a BBC conversou para esta reportagem.

Nenhuma das empresas respondeu aos pedidos de comentários da BBC.

'Recrutamento'

Na Meta, os funcionários disseram que foram abruptamente alocados em equipes este ano para realizar trabalhos de IA tratados como urgentes. Eles descreveram isso como "recrutamento", segundo um funcionário atual e um ex-funcionário, porque as pessoas não têm escolha.

"Eles simplesmente te transferem", disse o ex-funcionário. "Você não pode dizer não — ou, se disser, tem que pedir demissão."

Eles disseram que, embora a Meta tenha começado recentemente a repensar essa abordagem rígida de "aceitem ou nos deixem", a essa altura muitos trabalhadores já haviam sido forçados a realizar esse tipo de trabalho.

As jornadas de trabalho nessas equipes da Meta costumam ser longas, com funcionários trabalhando até tarde da noite, nos fins de semana e sentindo-se "de plantão" durante o período em que não estão trabalhando, de acordo com relatos de funcionários atuais e antigos.

Nos EUA, não há limite para o número de horas que uma pessoa com mais de 16 anos pode trabalhar. No Reino Unido e na Europa, por exemplo, as leis limitam a semana de trabalho a 48 horas, incluindo horas extras.

Os projetos atuais de IA da Meta incluem a criação de uma ferramenta de IA que pode ser usada para engenharia de software e outros tipos de trabalho — além da construção de uma infraestrutura de modelos de IA capaz de medir o sucesso de um modelo de IA na replicação de diversas tarefas, acrescentaram os funcionários.

"Você está literalmente trabalhando em equipes de pessoas tentando replicar humanos realizando tarefas", disse o ex-funcionário.

Esse trabalho, acrescentou a pessoa, parece "interminável".

Um porta-voz da Meta não quis comentar o assunto.

Até mesmo os profissionais de tecnologia que não estão diretamente envolvidos no desenvolvimento de ferramentas de IA estão enfrentando jornadas de trabalho mais longas devido à tecnologia.

Um ex-funcionário do Google, Amin Shali, deixou a empresa em maio devido aos impactos negativos que a IA, segundo ele, estava causando em seu trabalho. Entre os problemas, estava a necessidade de trabalhar até altas horas da noite por conta de falhas em funções internas de engenharia. Essa situação se tornava cada vez mais frequente à medida que o Google realocava recursos cruciais, como unidades de processamento e armazenamento de memória, para projetos de IA.

Um porta-voz do Google não quis responder a perguntas da BBC.

Desde que deixou o Google, Shali contou à BBC que seu sono e sua saúde em geral melhoraram. Ele afirmou ter percebido que a forte dependência de ferramentas de IA em grandes empresas de tecnologia "cria uma cultura ruim com pressão excessiva sobre os engenheiros".

Economia de tempo 'absorvida'

Novas pesquisas sugerem que as ferramentas de IA estão tornando a carga de trabalho das pessoas ainda mais pesada.

Um estudo da Universidade da Califórnia em Berkeley acompanhou centenas de funcionários de uma empresa de tecnologia americana durante oito meses enquanto utilizavam inteligência artificial. O estudo constatou que os funcionários "trabalharam em um ritmo mais acelerado, assumiram uma gama mais ampla de tarefas e estenderam sua jornada de trabalho por mais horas do dia".

Neil Thompson, um especialista em inovação do MIT, afirmou que mesmo em empresas de tecnologia líderes no desenvolvimento de IA, é improvável que os funcionários sejam instruídos a simplesmente implantar as ferramentas que devem realizar parte do seu trabalho e seguir em frente.

"Isso leva a uma situação em que, mesmo que houvesse economia de tempo real, ela seria consumida pelas mudanças, pela implementação delas e pela garantia de que funcionassem", disse Thompson.

A pesquisa da UC Berkeley descobriu que a carga de trabalho dos funcionários de tecnologia aumentou em parte devido à necessidade de verificar constantemente os resultados das ferramentas de IA.

Em situações em que um funcionário otimizou os processos para ferramentas de IA, as pessoas também tendem a preencher o tempo economizado com mais trabalho, acrescentou Thompson, seja porque querem ou porque sentem que devem fazê-lo para provar seu valor ao empregador.

"As pessoas presumem que 20% menos trabalho significa semanas de quatro dias", disse Thompson. "Mas novos trabalhos surgem."

Como observou Shali: "A IA deveria estar fazendo tanto por nós agora, que muito mais pessoas deveriam ter pelo menos melhor saúde e melhor qualidade de sono."

Pelo contrário, parece ser exatamente o oposto.