Os gêmeos que se casaram com irmãs gêmeas em celebração feita por padres gêmeos e com coroinhas gêmeos

Uma foto de casamento com quatro pares de gêmeos viralizou no sul da Índia.

A imagem mostra dois irmãos gêmeos se casando com duas irmãs gêmeas, com dois padres gêmeos oficiando a cerimônia e dois coroinhas gêmeos auxiliando.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O casamento peculiar foi o resultado de anos de planejamento meticuloso.

"Quatro pares de gêmeos em um casamento não é coincidência", diz Akhil Thomas, um dos noivos.

"Estávamos determinados a casar com gêmeas. Nossa família passou quase três anos procurando noivas adequadas para nós", diz Nikhil Thomas, um dos noivos e irmão gêmeo de Akhil.

Ambos têm 32 anos, idade considerada relativamente avançada para o casamento na região.

"Como já estamos na casa dos trinta, nossos parentes ficavam nos incentivando a não esperar por gêmeas", diz Akhil. "Eles até nos avisaram que, se não casássemos com outras mulheres [que não fossem gêmeas], talvez nunca nos casássemos."

Na esperança de encontrar noivas adequadas para seus filhos, a família contatou um serviço matrimonial especializado em gêmeos.

Akhil conta que, nos últimos anos, conheceram cerca de 40 pares de irmãs gêmeas antes de serem apresentadas a Magi e Maria Mary. Por uma ironia do destino, as irmãs de 31 anos também esperavam se casar com gêmeos.

"Desde crianças, tínhamos decidido que, se nos casássemos, teria que ser com gêmeos", diz Magi.

"Quando conhecemos Akhil e Nikhil, gostamos deles imediatamente", acrescenta Maria. "Decidimos que eles seriam nossos parceiros para a vida toda."

As irmãs expressaram então o desejo de que gêmeos oficiassem a cerimônia de casamento.

A ideia surgiu depois que Magi e Maria viram os coroinhas gêmeos Jeron e Johan James em um encontro da igreja no ano passado. Assim que o casamento foi arranjado, eles entraram em contato com os irmãos e os convidaram para participar da cerimônia.

A mãe de Akhil havia conhecido os padres gêmeos Antho e Ajo Perumkattil em uma reunião de oração na igreja alguns meses antes.

"Quando entrei em contato com os padres e contei os detalhes, eles ficaram animados", diz Akhil.

Os padres gêmeos têm aproveitado os holofotes desde que as fotos do casamento viralizaram.

"Para nós, tornou-se um casamento verdadeiramente memorável", diz Ajo.

Ele acrescenta que, desde que as fotos começaram a circular online, outras duas famílias entraram em contato com os irmãos para que celebrassem os casamentos de seus filhos gêmeos.

"O nosso não é um casamento por amor, foi arranjado pelos nossos pais", diz Nikhil Thomas.

Foi fruto de um modelo tradicional indiano de casamento arranjado, no qual os pais e os mais velhos da família desempenham o papel de casamenteiros.

Desde que as fotos da cerimônia viralizaram, os casais receberam uma enxurrada de mensagens de felicitações online.

Muitos usuários das redes sociais os parabenizaram, enquanto outros descreveram o casamento como um sonho para gêmeos.

"Nunca imaginei que nossas fotos de casamento fariam tanto sucesso", diz Maria.

"Não fizemos isso por fama ou para ganhar curtidas. Este era o casamento dos nossos sonhos e, por acaso, viralizou", diz ela.