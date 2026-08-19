Príncipe Harry e Meghan vão voltar a morar no Reino Unido - (crédito: BBC Geral)

O duque e a duquesa de Sussex planejam voltar a morar no Reino Unido, segundo informações obtidas pela BBC.

Conforme noticiado primeiro pelo Daily Telegraph e pelo The Sun, o príncipe Harry e Meghan pretendem deixar os Estados Unidos ainda este mês e se mudar para uma residência particular, que não pertence à família real, nos arredores de Londres.

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Os filhos do casal, o príncipe Archie, de 7 anos, e a princesa Lilibet, de 5, estão matriculados para começar em uma escola britânica em setembro.

O rei Charles 3° foi informado sobre a mudança no domingo (16/8). No momento, não há planos para que Harry ou Meghan retomem suas funções como membros ativos da família real britânica.

Harry, Meghan e os filhos visitaram o rei Charles na residência de campo de Highgrove, em julho, mas, segundo informações, a mudança não foi discutida durante o encontro.

O príncipe William e a princesa Catherine também foram informados sobre a mudança.

*Esta notícia está sendo atualizada, e mais informações serão publicadas em breve.