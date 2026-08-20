O alerta de médicos sobre o risco de cigarros eletrônicos para crianças e jovens

Autoridades no Reino Unido estão fazendo consultas sobre propostas para reprimir embalagens de cigarros eletrônicos que atraiam crianças - (crédito: Getty Images)

Uma associação de médicos no Reino Unido fez um alerta de que o uso de cigarros eletrônicos pode causar danos à saúde de crianças e jovens e, por isso, esses produtos precisam se tornar "menos atraentes" aos consumidores.

O Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) analisou cerca de 81 estudos sobre cigarros eletrônicos e afirmou que o uso está associado a taxas mais altas de problemas respiratórios, além de evidências de danos em bebês cujas mães usaram cigarros eletrônicos durante a gravidez.

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A análise afirmou que o uso de cigarros eletrônicos não deve ser visto como uma "parte inofensiva" da vida dos jovens.

O RCPCH está pedindo ao governo do Reino Unido que avance nas suas propostas de impor novas restrições à venda de cigarros eletrônicos e sugere limitar o número de sabores disponíveis.

A revisão sobre cigarros eletrônicos foi publicada na revista científica Archives of Disease in Childhood. Especialistas da faculdade analisaram estudos que abordavam os impactos do uso de cigarros eletrônicos na saúde e no bem-estar social de crianças e jovens.

O estudo afirmou que o uso de cigarros eletrônicos está associado a problemas como chiado no peito e tosse, saúde bucal e dentária precária, sono de má qualidade, problemas de saúde mental e sintomas oculares.

O coautor da revisão sistemática, o professor Will Carroll, afirmou que as evidências mostraram "ligações claras" entre sintomas respiratórios, dependência de nicotina e tabagismo.

"Precisamos agir para tornar o uso de cigarros eletrônicos menos atraente e acessível às crianças", disse ele.

O vice-presidente de políticas do RCPCH, Mike McKean, acrescentou: "O vaping ainda é um produto relativamente novo e há muito que ainda não sabemos sobre seu impacto a longo prazo em crianças e jovens, mas um quadro claro e preocupante está surgindo."

"Precisamos acompanhar a rápida evolução do mercado e continuar a tomar medidas para proteger as crianças dos produtos com nicotina."

Em julho, o governo lançou uma consulta pública de 12 semanas sobre a aparência, embalagem e exposição de cigarros eletrônicos, com o objetivo de reduzir o apelo desses produtos para crianças.

Como parte das novas propostas, as embalagens precisariam ser neutras, com limites rigorosos para a marca e apenas descrições simples de sabor, como "maçã" ou "cola".

Outras restrições incluiriam a remoção dos cigarros eletrônicos da vista do público nas lojas, de forma semelhante à maneira como os cigarros e o tabaco são vendidos atualmente.

A consulta pública de cem dias veio após a recente aprovação da Lei do Tabaco e dos Cigarros Eletrônicos, que apresenta propostas para criar a primeira geração livre do fumo no Reino Unido.

Crianças e jovens de até 17 anos agora estão sujeitos a uma proibição vitalícia de comprar cigarros, já que será ilegal para as lojas vender tabaco a qualquer pessoa nascida após 1º de janeiro de 2009.

McKean afirmou que a nova lei é "um passo importante para proteger as crianças do vício em nicotina, mas não deve ser vista como uma solução definitiva".

Carroll afirmou que o governo precisa "ir além e limitar os tipos de sabores disponíveis, em vez de [trazer] apenas suas descrições" na embalagem.

Getty Images Autoridades no Reino Unido estão fazendo consultas sobre propostas para reprimir embalagens de cigarros eletrônicos que atraiam crianças

Segundo uma pesquisa realizada pela organização beneficente Action on Smoking and Health (ASH), quase um em cada cinco jovens de 11 a 17 anos no Reino Unido já experimentou o cigarro eletrônico.

A diretora executiva da Ash, Hazel Cheeseman, disse: "As evidências continuam claras de que o uso de cigarros eletrônicos é menos prejudicial do que fumar, mas não é isento de riscos."

Ela disse: "Assim como aconteceu com o tabaco, um controle rigoroso do marketing e da promoção será fundamental para reduzir o uso de cigarros eletrônicos entre os jovens."

Andrew McCracken, da organização beneficente Asthma + Lung UK, disse: "Os cigarros eletrônicos podem desempenhar um papel importante para os fumantes que desejam parar de fumar, mas quem não fuma não deveria usar cigarros eletrônicos, e isso é especialmente verdadeiro para crianças."

O Departamento de Saúde e Assistência Social afirmou que "crianças nunca deveriam usar cigarros eletrônicos e essas evidências mostram apenas alguns dos riscos associados".

Um porta-voz disse: "Já proibimos os cigarros eletrônicos descartáveis e também legislamos para proibir a publicidade e o patrocínio a partir do próximo ano."

"Também estamos consultando sobre propostas para reprimir embalagens que atraiam crianças."