Jovem é morta por urso na frente do noivo dois dias após pedido de casamento

Dois dias após ser pedida em casamento, Snezhana Korolyova, de 29 anos, foi morta por um ataque de urso-pardo durante uma viagem romântica com seu noivo, em um acampamento nas Montanhas Altai, na Sibéria, Rússia. O ataque aconteceu nesta quarta-feira (19/8), por volta das 1h da madrugada, o casal estava dormindo quando o urso começou a despedaçar a barraca.
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Segundo relatos locais obtidos pelo jornal The Sun, o urso rasgou a estrutura e arrastou Snezhana para longe enquanto ela gritava. O corpo foi parar do outro lado do Rio Biya e foi enterrado pelo urso. Posteriormente as equipes que atuaram na ocorrência localizaram os restos mortais.
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A vítima era funcionária do Ministério de Situações de Emergência da Rússia e natural da região de Novosibirsk, até o momento, o nome do noivo não foi divulgado. Uma das testemunhas identicadas como Alina, relatou que o noivo ficou em estado de choque após o ataque: “Ele [urso] não a soltava e a arrastou para o outro lado do rio”, relatou.
Outras testemunhas contatam que os guardas-florestais e policiais foram acionados e chegaram a disparar para o alto para afastar o animal, não atiraram diretamente contra o urso devido às restrições para disparos na área. Pórem a equipe não teve sucesso em capturar o urso envolvido no ataque.
Uma campista afirmou que a irmã também encontrou o animal naquela noite e conseguiu escapar. Segundo ela, a mulher caiu e entrou em uma cabana enquanto um motorista que passava pelo local usou os faróis do carro para afastar o urso, na fuga o animal teria atingido e amassado o para-lama do veículo.
Segundos moradores da região, aproximadamente 20 ursos costumam circular pela vila de Artybash. Um representante da Sociedade de Caçadores e Pescadores do distrito de Mayminsky atribuiu o aumento dos encontros entre ursos e moradores, em parte, à redução do período de caça regulamentada. Segundo ele, a diminuição da oferta de alimentos naturais, como nozes, também estaria levando os animais a procurar comida em áreas próximas às comunidades e aos acampamentos.
Após a morte de Snezhana, as autoridades decretaram estado de alerta por dez dias na região, e um toque de recolher obrigatório das 20h às 10h na região. O Ministério Público da República de Altai abriu um inquérito sobre a morte da mulher.
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