Terremoto de magnitude 6,7 atinge regiões do sul do Peru

Um terremoto de magnitude 6,7 foi registrado na região sul do Peru nesta quinta-feira (20/8). A informação foi confirmada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos nem sobre qualquer alerta de tsunami na costa oeste da América Latina.

O epicentro do tremor foi registrado próximo à cidade de Anísio, localizada a cerca de 790 quilômetros da capital, Lima. Ainda de acordo com o USGS, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 99 quilômetros, em uma área de cordilheira.

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Círculo de Fogo do Pacífico

O Instituto Geofísico do Peru (IGP) informou que o terremoto teve magnitude de 7,2 e ocorreu a uma profundidade de 108 quilômetros. O impacto pode ter sido reduzido, pois o abalo foi registrado em uma área pouco povoada. A cidade mais próxima tem cerca de 11 mil habitantes.

O Peru faz parte de uma área conhecida como “Círculo de Fogo do Pacífico”, uma faixa em formato de ferradura que circunda o Oceano Pacífico. A região concentra cerca de 9 em cada 10 terremotos registrados no mundo e aproximadamente 75% dos vulcões ativos.

Com mais de 40 mil quilômetros de extensão, o Círculo de Fogo se estende pela costa do continente americano e por regiões como Japão, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e ilhas do Pacífico Sul.

No caso do Peru, o país está localizado em uma zona de subducção, uma área de encontro entre duas placas tectônicas na qual a mais densa se desloca para baixo da outra. Um exemplo conhecido é a subducção da Placa de Nazca sob a Placa Sul-Americana, processo associado à formação e à atividade sísmica da Cordilheira dos Andes.