Os pescadores resgatados após 5 dias à deriva agarrados a uma caixa térmica no oceano

Após a mobilização da comunidade, a Marinha iniciou uma operação de busca - (crédito: Marinha do México)

Eles passaram cinco dias à deriva em mar aberto, agarrados a uma caixa térmica, até serem resgatados pela Marinha do México na última quarta-feira (19/8).

Essa é a história de Daniel Guerrero Martínez e José Luis Pórtelas, de 53 e 32 anos, moradores do município de Tonalá, no Estado de Chiapas, no litoral sudoeste do México.

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"Pensei que nunca mais fosse ver minha família", disse Martínez em um breve depoimento à imprensa local após ser resgatado.

Com sinais de desidratação, depois de passar cinco dias sem comer, os pescadores agora estão em casa, reunidos com suas famílias e em recuperação.

A Marinha informou que, para as buscas, usou um esquema conhecido como "Trinômio", que combina uma patrulha oceânica, uma embarcação interceptadora e uma aeronave para ampliar o raio de busca.

Segundo relataram posteriormente os pescadores, eles conseguiram chamar a atenção da aeronave balançando um saco que mantinham entre seus pertences.

Nos vídeos divulgados pela Marinha, os dois homens aparecem agarrados a uma caixa térmica azul, que lhes permitiu permanecer à tona durante vários dias.

Marinha do México Após a mobilização da comunidade, a Marinha iniciou uma operação de busca

Na imensidão do Pacífico

Paredón é uma comunidade pesqueira do litoral do Pacífico mexicano, localizada entre o oceano e lagoas da região. Sua economia depende da pesca artesanal de camarão, peixes e outras espécies marinhas.

Foi de lá que Daniel e José saíram na sexta-feira, 14 de agosto, para realizar um trabalho que, para muitas famílias, consiste em passar vários dias no mar e representa sua principal fonte de renda.

Eles deixaram terra firme no sábado.

O desaparecimento mobilizou familiares, colegas de trabalho e cooperativas pesqueiras da região, que pediram ajuda à Marinha para localizá-los.

Segundo relataram à imprensa local, "uma forte onda" atingiu a embarcação durante a madrugada e a fez naufragar.

Quando a onda os atingiu, eles tentaram resgatar alguns pertences, mas, "em questão de segundos", ficaram à deriva, sustentados apenas por uma caixa térmica e alguns galões de gasolina.

O recipiente, normalmente usado para armazenar a pesca e conservá-la com gelo, acabou se transformando em uma improvisada balsa.

Marinha do México Os pescadores apresentavam sinais de desidratação

Sem água nem alimentos

Os pescadores afirmaram que, durante cinco dias, não tiveram acesso a água potável nem a alimentos. A falta de chuva os impediu até mesmo de coletar água para aliviar a desidratação provocada pela exposição permanente ao sol.

Os pescadores foram levados pela correnteza até uma área do Pacífico situada a mais de 240 quilômetros do continente, uma distância que os colocava em mar aberto, fora da vista de qualquer referência terrestre: naquele ponto, encontrá-los era uma tarefa extraordinária.

Diferentemente da pesca industrial, muitos pescadores artesanais saem para o mar em pequenas embarcações, expostos a mudanças bruscas nas condições do oceano e a longas distâncias da costa.

As autoridades mexicanas confirmaram o resgate, mas não divulgaram mais detalhes sobre o naufrágio da embarcação.

Após os breves depoimentos à imprensa local, Daniel e José se reencontraram com suas famílias.