O segredo das geleiras rochosas: Utah revela imensa reserva de água

A pesquisa revela o potencial hídrico das geleiras rochosas, como as encontradas em vales montanhosos de Utah - (crédito: Bronson Cvijanovich/Universidade de Utah)

Geólogos da Universidade de Utah revelaram a dimensão de uma das maiores geleiras rochosas do estado, localizada sob o pico do Monte Timpanogos. Ao contrário das geleiras convencionais, as rochosas são amontoados de pedras que escondem grandes massas de gelo.

O estudo aponta que a Geleira Rochosa de Timpanogos armazena 1,5 milhão de metros cúbicos de água congelada. O volume é suficiente para encher 600 piscinas olímpicas e equivale ao da maior pirâmide de Gizé, no Egito.

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Segundo Bronson Cvijanovich, autor principal da pesquisa, a formação é composta por 83% de gelo e 17% de rocha solta. As geleiras rochosas são comuns nas cordilheiras Wasatch e Uinta e também aparecem no Planalto do Colorado.

O gelo escondido sob os pés

Leif Anderson, professor de glaciologia, afirma que há muito gelo oculto nas montanhas de Utah. “Quando estamos no alto das montanhas e caminhamos sobre rochas soltas ou entulho, não nos damos conta de que pode haver 36 metros de gelo enterrados sob nossos pés”, disse.

A equipe desenvolveu uma técnica inovadora para gerar imagens tridimensionais do gelo. Durante seis expedições no outono de 2024, Cvijanovich utilizou um gravímetro de última geração para coletar dados em 232 pontos sobre a geleira rochosa.

O instrumento mede as mínimas diferenças na força da gravidade entre a rocha e o gelo. Onde há mais gelo, que é menos denso que a rocha, a aceleração gravitacional diminui. Isso permitiu aos cientistas calcular a forma e o volume da massa de gelo enterrada.

Após coletar os dados, foi necessário aplicar correções para fatores como a posição do sol e da lua, o terreno, a latitude e a altitude. A equipe então usou um novo método com estatística Bayesiana para criar as imagens 3D.

Um reservatório global

As pesquisas também mostraram como essas geleiras se formam: deslizamentos de rochas soterram a neve que persiste nas partes mais altas. Elas não são remanescentes da Era do Gelo, mas reservatórios que se formaram milhares de anos após o derretimento das geleiras mais antigas.

Com base nos dados da geleira de Timpanogos, os cientistas criaram uma relação para estimar o volume de gelo a partir da área de superfície. Usando esse cálculo, eles estimam que as 50 mil geleiras rochosas conhecidas no mundo armazenam 48 gigatoneladas de água.

Apenas em Utah, onde existem 836 geleiras rochosas documentadas, o reservatório total foi estimado em 1 gigatonelada de água, o equivalente a 815 mil acres-pés.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.