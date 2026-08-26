Renan Santos fala sobre suas propostas na Globo: o que disse o candidato à Presidência na entrevista à emissora - (crédito: Globo/ Manoella Mello)

O candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos, defendeu, em entrevista à TV Globo nesta quarta-feira (26/8), que o Brasil inicie investimentos no desenvolvimento de uma bomba atômica para que o país se torne "uma das cinco maiores nações do mundo nos próximos 30 anos".

Ele também propôs o endurecimento de leis e mais orçamento para ações de combate a facções criminosas, como gastos de R$ 6 bilhões na construção de novos presídios e R$ 5 bilhões ao ano com operações contra o crime organizado.

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Santos também voltou a defender ações adotadas pelo governo linha-dura de Nayib Bukele, em El Salvador, na área de segurança pública, minimizando as denúncias de abusos e medidas de exceção feitas por organizações internacionais.

"Muitos elementos que foram adotados em El Salvador, de maneira muito similar, vão ser adotados por mim", disse.

"Eu vou dar um exemplo: a ideia de enfrentamento usando um regime especial, aqui o estado de defesa, em áreas dominadas pelo crime, eu vou adotar. Vai ter um regime de exceção em favelas para eu retomar a favela", continuou.

Santos também prometeu contar R$ 1,1 trilhão em gastos para interromper a atual trajetória de crescimento do endividamento público e liberar recursos para ampliar investimentos em infraestrutura.

Entre as medidas que ele defendeu está uma nova reforma da previdência, para contar gastos com aposentadorias, e alterar as regras atuais que destinam, obrigatoriamente, parte do Orçamento da União para despesas com saúde e educação.

Santos foi o terceiro dos candidatos presidenciais sabatinados pela TV Globo, após Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), em ordem definida por sorteio. A entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está prevista para quinta-feira (27/8). Flávio Bolsonaro está agendado para sexta-feira (28/8), enquanto Augusto Cury (Avante) será entrevistado no sábado (30/8).

Essa reportagem ainda está em atualização, para inclusão de mais destaques da sabatina de Santos.

Quem é Renan Santos?

Renan Santos tem 42 anos e está em sua primeira disputa eleitoral.

Se projetou na política como liderança do Movimento Brasil Livre (MBL), grupo criado em 2014 que se tornou um dos principais articuladores dos protestos de rua que pressionaram pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2015 e 2016.

Atualmente, é presidente do partido Missão, que fundou em 2025, ao lado de outras lideranças do MBL, como o deputado Kim Kataguiri (São Paulo).

Com apenas um parlamentar, o partido não tem direito a tempo de propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão, nem recursos do fundo público eleitoral.

Sem essa estrutura, Santos aposta em entrevistas como essa do Jornal Nacional e na participação em debates para tentar se tornar mais conhecido.

Conseguiu liderar as atenções nas redes sociais durante o primeiro debate eleitoral entre presidenciáveis, promovido pela Band no domingo (23/8). Essa foi a conclusão de agências de análise de dados nas redes sociais.

Segundo a Palver, que monitora e analisa as redes e plataformas de mensagens, como WhatsApp e Telegram, o candidato do Missão não só liderou as atenções em termos de volume, como também foi aquele que teve o maior percentual favorável (38%) das menções.

Atualmente, sua intenção de voto é de 3% no primeiro turno, considerando os resultados das pesquisas divulgadas até segunda-feira (24/8).

A estimativa é do Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, que compila os levantamentos das instituições Datafolha, Quaest, AtlasIntel, MDA, Gerp, entre outros, e calcula uma espécie de média para a intenção de voto de cada candidato.

Lula lidera as pesquisas para o primeiro turno, com 40% das intenções, seguido por Flávio Bolsonaro, com 34%, e Ronaldo Caiado, com 5%.

Depois, vêm Pablo Marçal, com 4%, e Renan Santos, com 3%. Veja aqui os resultados completos.

O melhor desempenho de Renan Santos se dá entre homens de 16 a 24 anos, grupo em que tem 11% de intenção de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada em 24 de agosto.

O apoio no eleitorado jovem foi construído pelo MBL por meio de conteúdos nas redes sociais que abordam temas polêmicos, com imagens e falas rápidas.

Com propostas liberais na economia, Santos também têm eleitores em parte do mercado financeiro, mostrou uma reportagem da BBC News Brasil.

O combate à violência é outra das suas bandeiras de campanha, que, assim como Flávio Bolsonaro, defende o governo linha-dura de Nayib Bukele, em El Salvador, como modelo a ser seguido.

Um de seus uniformes nesta corrida eleitoral tem sido uma camiseta com os dizeres "prendeu matou".

"Se você faz parte de uma facção e você vem com uma metralhadora para receber a polícia, ou você se entrega ou você vai morrer", explicou Renan Santos, sobre o seu slogan, em uma entrevista recente.

O candidato do Missão também defende as escolas militares, prisão perpétua, é contrário à Lei da Misoginia e às cotas raciais.

Propõe um "mutirão anti-Bolsa Família", que consiste em criar "frentes de trabalho nas regiões mais humildes", com mutirões de emprego para substituir o benefício social.

Antes de ingressar na política, Santos estudou na faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), onde ingressou em 2003, mas não chegou a concluir o curso.

Globo/ Manoella Mello