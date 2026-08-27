Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por obras com bolinhas e visual ousado, morre aos 97 anos

A nudez frequente em suas obras provocava críticas no Japão, seu país natal - (crédito: Getty Images)

A artista japonesa de vanguarda Yayoi Kusama, que ficou famosa por suas esculturas e instalações coloridas cobertas de bolinhas, morreu aos 97 anos.

Kusama, que viveu voluntariamente em um hospital psiquiátrico durante décadas, era conhecida por sua peruca vermelha vibrante e suas enormes e excêntricas criações.

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Suas exposições atraíram grandes públicos em todo o mundo, e suas obras vibrantes alcançaram alguns dos preços mais altos já pagos por uma artista mulher.

Um comunicado de sua empresa afirmou: "Ao longo de uma vida extraordinária inteiramente dedicada à criação artística, Kusama construiu uma carreira internacionalmente reconhecida como artista pioneira de vanguarda, cuja prática criativa abrangia artes visuais, performance, ficção e poesia."

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Kusama morreu em um hospital de Tóquio em 14 de agosto, informou o comunicado.

"Ela continuou pintando até seus últimos dias, nunca deixando de lado o pincel, e continuou explorando o amor eterno e a alma eterna", diz o texto.

"Levaremos adiante os desejos de Kusama e, por meio da arte, continuaremos a levar esperança e força para o futuro às pessoas de todo o mundo."

Kusama se tornou uma das artistas mais reconhecidas do mundo e um ícone cultural global aos 80 e 90 anos, depois de ter sido amplamente ignorada durante décadas.

Mal recebida pelo cenário artístico dominado por homens em Nova York nos anos 1960, Kusama causou alvoroço com suas exposições de esculturas fálicas, incluindo um sofá de tecido, e frequentes apresentações com nudez.

NY Daily News via Getty Images A nudez frequente em suas obras provocava críticas no Japão, seu país natal

Em 1965, seu trabalho "Salas de Espelhos Infinitos", no qual espelhos e luzes criam espaços aparentemente intermináveis, atraiu milhões de visitantes. Mais tarde, suas obras com bolinhas e abóboras se tornaram muito cobiçadas.

No entanto, ela ficou angustiada quando suas ideias foram copiadas ou "inspiraram" seus contemporâneos do sexo masculino — incluindo Andy Warhol, Claes Oldenburg e Lucas Samaras —, cujas obras eram exibidas em galerias mais prestigiadas.

Depois de passar anos vendo artistas homens receberem reconhecimento por seu trabalho, ela voltou ao Japão, sentindo-se desanimada e transtornada.

Ela ingressou em uma instituição psiquiátrica para receber tratamento de doenças mentais, onde viveria e trabalharia pelo resto da vida.

Ela conseguiu encontrar um hospital cujos médicos se interessavam por arteterapia e se internou por conta própria. Esse ambiente protegido permitiu que ela se concentrasse na criação artística.

Durante os anos 1970 e o início dos anos 1980, seu trabalho retratou séries de colagens excepcionalmente sombrias, nas quais ela incorporou imagens dos ciclos naturais da vida.

Getty Images As Salas Infinitas de Kusama envolviam os visitantes na instalação com o uso de espelhos e luzes

AFP via Getty Images Ela combinou conceito com instalações de balões em seu característico estilo de bolinhas para uma grande retrospectiva em Basileia (Suíça) em 2025

Kusama se tornou a primeira artista japonesa a representar o país individualmente na Bienal de Veneza de 1993. Vinte e sete anos antes, ela havia aparecido sem convite e espalhado 1,5 mil bolas espelhadas pelo chão.

O enorme sucesso da exposição levou a uma grande transformação na forma como ela era recebida tanto no Japão quanto no exterior.

Em 2001, ela recebeu o Prêmio Asahi, em reconhecimento às contribuições culturais, acadêmicas e artísticas de destaque no Japão.

Uma de suas pinturas foi vendida por cerca de US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões) em um leilão em 2022, fazendo com que suas obras se tornassem algumas das mais valiosas do mundo entre as produzidas por uma artista mulher.

Depois, seu trabalho apareceu em grandes museus e em colaborações com marcas de luxo, incluindo a Louis Vuitton.

AFP / Chesnot via Getty Images Em 2023, uma escultura de Yayoi Kusama foi instalada em frente à Maison Louis Vuitton, em Paris, com a loja coberta de bolinhas coloridas

Quando criança, Kusama teve alucinações com brasas e clarões — mais tarde, usaria sua arte como um veículo para que outras pessoas compreendessem sua visão de mundo.

"Um dia, depois de ver uma toalha de mesa com um padrão de flores vermelhas sobre uma escrivaninha, vi o mesmo padrão de flores vermelhas por todo o teto, pelas janelas e pelos pilares. Ele preencheu o cômodo e cobriu meu corpo", escreveu ela em sua autobiografia.

Kusama nasceu em 1929, na cidade rural de Matsumoto, na província de Nagano, região central do Japão.

Seus pais não apoiaram suas primeiras iniciativas para estudar pintura em Kyoto.

Mais tarde, disseram a ela que sua arte causava grande vergonha à sua família conservadora. Parte da imprensa americana também criticou o que percebia como um desejo incessante de publicidade — seja em suas mensagens de promoção da paz, seja em suas críticas ao establishment artístico.

BBC Kusama realizou uma grande exposição em Manchester em 2023

O mundo, assim como seu país natal, o Japão, mudou radicalmente sua percepção sobre Kusama na fase final de sua vida.

As redes sociais alimentaram um aumento do interesse nos últimos anos — com as formas florais marcantes e as esferas de aço brilhante de seu museu se tornando um cenário desejado para selfies e poses.

Entre seus muitos motivos, a abóbora se tornou um ícone de suas obras. Para ela, o vegetal representava conforto e nostalgia.

Certa vez, ela disse em uma entrevista: "As abóboras falam comigo."

"Elas incorporam uma sensação de estabilidade e me dão tranquilidade."