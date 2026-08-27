As imagens impressionantes da tragédia que matou mais de 300 e deixou centenas de desaparecidos no Nepal

No distrito de Nuwakot, no Nepal, edifícios ficaram submersos na lama. - (crédito: AFP via Getty Images)

As inundações repentinas ocorridas na quarta-feira (26/08) na fronteira entre Nepal e Tibete deixaram centenas de mortos e desaparecidos.

As operações de busca e resgate estão em andamento.

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Estima-se que centenas de pessoas estejam desaparecidas. Mais de 300 pessoas morreram, a maioria no Nepal.

Entre os desaparecidos, há pessoas de 28 nacionalidades diferentes. A área é bastante procurada por turistas que fazem trilhas.

AFP via Getty Images No distrito de Nuwakot, no Nepal, edifícios ficaram submersos na lama.

Getty Images A lama cobriu dezenas de casas em Trishuli, no distrito de Nuwakot, no Nepal

Getty Images Um morador anda de motocicleta sobre os escombros de uma ponte levada pela enchente em Nuwakot, no Nepal, em 26 de agosto de 2026

Até o momento, a principal hipótese é que uma avalanche de gelo tenha dado início a uma sequência de eventos.

Liz Stephens, professora de Risco Climático e Resiliência na Universidade de Reading, explica que grandes volumes de gelo e rocha podem ter aumentado o nível do rio e provocado uma forte elevação repentina da água.

A avalanche também pode ter bloqueado temporariamente o rio, formando uma espécie de barragem. Quando esta se rompeu, uma grande quantidade de água e sedimentos pode ter avançado rio abaixo.

O terreno difícil do Himalaia, inclusive no Tibete, seria o principal motivo para a ocorrência da avalanche.

Por isso, especialistas tentam analisar imagens de satélite, mas as nuvens de monções não têm ajudado muito desta vez, segundo eles.

Getty Images A água e a terra chegaram a cobrir quase até o primeiro andar de uma casa em Nuwakot

AFP via Getty Images Um morador caminha por uma rua coberta de lama após enchentes repentinas e um deslizamento de terra em Devighat, no distrito de Nuwakot, no Nepal, em 26 de agosto de 2026

Os cientistas estão tentando agora reconstruir a sequência dos acontecimentos.

Eles disseram que analisarão imagens de satélite para determinar a localização exata do deslizamento de terra, se algum lago glacial secou repentinamente e onde o rio pode ter sido bloqueado, além de dados sobre as precipitações recentes.

Reuters Imagens de satélite de Khadga Bhanjyang, no rio Trishuli, feitas com três dias de diferença, mostram a dimensão das inundações.

Getty Images O impacto mais forte destruiu inúmeras casas na bacia do rio Trishuli, na fronteira entre Nepal e Tibete

Uma avalanche de material avançou em direção às cidades do norte do Nepal, incluindo áreas populares entre turistas de montanha e peregrinos.

A fronteira fica a cerca de 64,4 quilômetros ao norte de Kathmandu, a capital do Nepal.

EPA As equipes de resgate conseguiram encontrar alguns sobreviventes

AFP via Getty Images Equipes de resgate utilizam uma escavadeira para transportar uma pessoa afetada por enchentes repentinas em Devghat, no distrito de Nuwakot, no Nepal, em 26 de agosto de 2026

EPA Em Trishuli Baza, no Nepal, as pessoas também procuravam entes queridos desaparecidos

As imagens mostravam uma parede de lama e pedras destruindo edifícios, estradas e veículos, enquanto as pessoas fugiam na região de Nuwakot.

Foram relatadas graves inundações ao longo dos rios Bhote Koshi, Trishuli e Narayani.

Também foram registradas mortes em vilarejos do lado tibetano da fronteira.

Getty Images Os especialistas estão tentando determinar o que causou a grande cheia de rios como o Bhotekoshi

Reuters

EPA Nos distritos de Rasuwa e Nuwakot costuma haver muitos turistas

O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, declarou que "toda a nação está chocada e profundamente entristecida" e que as autoridades coordenariam a resposta com a China.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu uma busca "em grande escala" e prometeu sistemas de monitoramento e alerta antecipado mais robustos para prevenir outros impactos.

Getty Images As avalanches também derrubaram pontes ao longo dos rios, o que causou mais dificuldades para as equipes de resgate

Na vizinha Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi afirmou que seu governo estava "preparado para oferecer ao Nepal todo tipo de assistência humanitária possível".

Reuters Em Trishuli, no Nepal, os prédios mais afetados foram aqueles construídos ao longo dos anos na margem seca do rio

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